ChangoMás: cómo enviar CV para entrar a trabajar y qué perfiles buscan

La empresa ChangoMás, perteneciente al Grupo de Narváez, constantemente busca personal para incorporar tanto a sus supermercados como a sus oficinas

En 2020, el Grupo de Narváez adquirió las operaciones de Walmart en Argentina, incluyendo a la marca ChangoMás. Desde ese momento, el proceso de postulación se canaliza a través de la página GDN AR.

Cómo mandar CV a ChangoMás y qué perfiles buscan

La forma más simple de mandar CV a la empresa es a través de la página GDN AR. Una vez que se ingresa a su página oficial, se debe hacer clic en el botón "Sumate a nuestro equipo".

Luego, se debe hacer clic en "vacantes" para visualizar algunas de las búsquedas de la empresa. Si se selecciona la opción "ver todas las vacantes" se pueden ver todos los puestos que la empresa está demandando. Al momento de redactar la presente nota hay 25 vacantes abiertas.

Desde la empresa resaltan que trabajan en un entorno colaborativo, diverso e inclusivo, promoviendo una cultura de innovación, agilidad y aprendizaje. Además, llevan adelante iniciativas y experiencias en un ambiente en el cual los valores se viven y transmiten como un reflejo de la forma de trabajo y la cultura de la empresa.

"Estamos convencidos de que una compañía se destaca por la calidad de su gente. Impulsar el desarrollo de nuestros colaboradores, incentivando su participación a diario, es una forma de fortalecer su confianza y liderazgo, posibilitando que cada uno pueda ser agente de cambio para la compañía y logre alcanzar su máximo potencial", destacan desde la empresa.

Independientemente del puesto laboral al que la persona se postule, mencionan que el postulante debe reunir las siguientes condiciones:

Tener potencial y ganas de desarrollarse dentro de la compañia

Ser empático, tener energía y entusiasmo

Compartir los valores de la empresa

Tener ganas de aprender y estar abierto a nuevos desafíos

Por otra parte, cuentan con tres grandes equipos en los que las personas pueden desarrollarse:

Tiendas: cuentan con equipos de trabajo que generan la mejor experiencia para sus clientes. El postulante puede sumarse al equipo de caja, reposición, farmacias, talleres mécanicos e incluso como líder de tienda

Oficinas: sus áreas de core y de servicio de la empresa requieren de constantes desafíos, por lo que constantemente demanda estudiantes universitarios que buscan su primera experiencia como también graduados que busquen impulsar su carrera

Logística: en su centro de distribución, las personas de este sector trabajan de forma colaborativa con el resto de las áreas del negocio, con el fin de eficientizar el flujo de mercadería para brindarle a los clientes la mejor experiencia, por lo que suele haber búsquedas activas

Por mencionar una de las búsquedas actuales, la empresa está solicitando un abogado especialista en derecho regulatorio para incorporarse al área de legales. Buscan profesionales que potencien su autodesarrollo y crecimiento profesional, que sean analíticos proactivos y que fomenten la planificación para el logro de objetivos, empáticos y cuenten con habilidades para el trabajo en equipo.

Asimismo, deben caracterizarse por tener buenas relaciones interpersonales, haciendo foco en el cliente interno y en el negocio. Con respecto a la formación demandan:

Graduado/as de la carrera de Abogacía (valoran aquellos que tengan especializaciones en materia de Derecho Regulatorio)

Tener un mínimo de 5 años de experiencia en estudios jurídicos y/o empresas de primera línea (excluyente)

Matrícula CPACF (excluyente)

Sólido conocimiento en materia regulatoria (excluyente)

Inglés intermedio (deseable)

Los principales desafíos son:

Coordinar las causas administrativas a cargo: asesorar a las diferentes áreas de la compañía en materia administrativa, ambiental, defensa del consumidor, lealtad comercial, marcaria, aduanera e impositiva, procurando brindar la mejor solución legal posible

Coordinar las estrategias de defensa de todos los casos en los que esté involucrado, como también brindar asesoramiento integral del area para las distintas areas de la compañía

Definir criterios para la implementación de normativa nacional, provincial y municipal en materia regulatoria a la materia

Participar en la implementación de las bases y condiciones asi como en la organizacion donde la compañía sea parte

La postulación puede realizarse vinculando el perfil de LinkedIn o cargando los datos que solicita la página y adjuntando el CV.