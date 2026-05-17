La Serenísima: cómo conseguir empleo en esta gran empresa y dónde cargar el currículum

La compañía láctea ofrece vacantes en producción, mantenimiento y áreas técnicas, con alta demanda en su complejo industrial bonaerense

La Serenísima se posiciona como una de las empresas más reconocidas de la industria láctea del país. Su operación, que abarca producción, logística y distribución, requiere distintos perfiles de forma constante.

En total, se encuentran disponibles 9 vacantes, de las cuales 8 corresponden a su planta de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires.

Cómo conseguir empleo en La Serenísima

Para conseguir trabajo en La Serenísima, hay que dirigirse a su página web en la sección de empleos. La página permite cargar el CV de forma general, como también ver las búsquedas activas de empleo.

Una de las búsquedas actuales es la de un jefe de sector para formar parte del área de Medio Ambiente, Higiene y Protección Industrial (MAHPI) de la empresa en su complejo industrial de General Rodríguez.

El trabajo consiste en gestionar y liderar las actividades relacionadas con la higiene, seguridad laboral y protección ambiental en su complejo industrial, asegurando el cumplimiento legal, la prevención de riesgos y la continuidad operativa.

Además, es el encargado de promover el cambio, facilitar la coordinación entre niveles jerárquicos y asegurarse de que las acciones operativas en el área se ejecuten de forma eficiente. En cuanto a las principales responsabilidades de la posición son:

Asegurar a través de procedimientos y planes de ejecución operativos, que todos los puestos de trabajo mantengan condiciones básicas de higiene y seguridad con la finalidad de evitar accidentes y enfermedades

Implementar y coordinar la gestión ambiental para contribuir a eliminar, reducir o controlar los impactos ambientales en las áreas de influencia

Identificar, monitorear y gestionar la legislación aplicable y los requisitos relacionados con la seguridad, higiene y medio ambiente, para garantizar su cumplimiento

Elevar propuestas de mejora sobre la base de las necesidades de los clientes internos, asegurando que las mismas se gestionen dentro de los procesos establecidos

Liderar y gestionar con las áreas y expertos según corresponda, los procesos de investigación de accidentes y las acciones correctivas que demanden

Coordinar y controlar las actividades y objetivos del personal a su cargo

Influenciar en el clima organizacional del equipo de trabajo logrando una consolidación del equipo interno y el vínculo con los clientes internos y proveedores, siendo referente ante consultas de gestión

Participar en la atención de inspectores de organismos de control, y atender a preventores de aseguradoras

Supervisar el proceso de validación de los programas de seguridad de contratistas

Colaborar y facilitar el desarrollo de programas de formación, entrenamiento y capacitación de todo el personal del equipo MAHPI

En cuanto a los requisitos que deben cumplir los postulantes se destacan:

Formación profesional como Licenciatura o Ingeniería en Seguridad e Higiene (excluyente)

Experiencia en el área al menos 5 años (excluyente)

Disponibilidad para realizar viajes eventuales a plantas de interior (excluyente)

Posgrado ó especialización en temáticas ambientales (deseable)

Desde la empresa resaltan que, para esta posición, es fundamental contar con capacidad de análisis, planificación, con marcada orientación a resultados y al cliente interno. En cuanto a los beneficios, además del salario y los establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo, se encuentran:

Comedor

Posibilidad de compra de productos de la empresa a precio diferencial

Regalos en fechas especiales

Kit con útiles escolares

Gympass

Campus de formación virtual

Descuentos en Universidades e Idiomas

Bono anual sujeto a objetivos

Otro de los puestos que buscan cubrir es el puesto de analista de mantenimiento para integrar el área de operaciones en su complejo industrial pascual mastellone en General Rodriguez. En el día a día, el trabajador deberá ser agente de transferencia de conocimientos y aprendizajes, a través de la innovación, del personal técnico del taller, a fin de mantener el estado de funcionamiento óptimo de los activos físicos.

Asimismo, es el encargado de garantizar la continuidad de las operaciones y la mejora continua en el área de su especialidad, como también participar en la resolución de fallas de distinta complejidad técnica, asistiendo a los Supervisores de Turno en el marco del cumplimiento de los objetivos establecidos por la Gerencia de Área.

Con respecto a las principales responsabilidades de la posición se encuentran:

Implementar acciones de capacitación y entrenamiento en el puesto de trabajo de los oficiales y supervisores de mantenimiento a fin de incrementar su conocimiento técnico y la efectividad de sus intervenciones

Asistir técnicamente al personal técnico del taller y ejecutar las tareas asignadas para las resoluciones de las acciones correctivas y preventivas

Evaluar y proponer acciones de mejora continua en línea con el plan de mantenimiento de los activos físicos definidos por la gerencia, para optimizar el uso de los recursos de presupuesto, calidad y eficiencia

Implementar procesos relacionados con el orden, limpieza y la mejora continua

Aplicar las normativas MAHPI/Calidad/Inocuidad y Normativa Legal, asegurando el cumplimiento de los procedimientos y metodologías definidas

En cuanto a los requisitos, desde la firma solicitan los siguientes:

Formación en ingeniería electrónica, electromecánica o mecánica (Excluyente)

Disponibilidad para trabajar de forma presencial

Experiencia de 1 a 2 años en posiciones similares

Conocimientos en programación de PLC (deseable)

Experiencia en mantenimiento industrial (deseable)

Al mismo tiempo es fundamental para esta posición contar con capacidad de análisis y toma de decisiones, proactividad y gestión del cambio, orientado a resultados. Los beneficios que ofrecen son los mismos que los mencionados para un jefe de sector.

Debido a la constante actualización de los puestos que demanda la empresa, la clave es cargar el CV en general y luego postularse a cada empleo en particular si se cumplen con los requisitos establecidos. De esta forma, la empresa contará con el CV para nuevas búsquedas en el caso de que no exista una oferta actual para el perfil del postulante.