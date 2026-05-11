La compañía abrió una nueva convocatoria a jóvenes profesionales de las ingenierías. Los requisitos y hasta cuándo hay tiempo de aplicar

Transportadora Gas del Norte (TGN) compañía clave para el desarrollo energético nacional, lanza una nueva edición de su programa Jóvenes Profesionales TGN (JP26), una iniciativa orientada a acompañar a "los rookies" ("novatos" en inglés) en sus primeros desafíos dentro de la industria energética.

Según pudo saber iProfesional, hay 10 vacantes para graduados y estudiantes en el final de su carrera académica en Ingenierías que quieran sumarse a las filas de una de las energéticas clave para Argentina. De hecho, se proyecta la incorporación efectiva al finalizar el programa. A continuación, los requisitos y detalles para postularse.

Cómo es el programa de jóvenes profesionales de TGN

Como operadora de un sistema de gasoductos que atraviesa 17 provincias y supera los 11.300 kilómetros de extensión, TGN ofrece a estos jóvenes profesionales la posibilidad de construir su carrera en un entorno federal y de alta exigencia técnica, participando en operaciones y proyectos críticos para el abastecimiento energético de la Argentina.

"Para quienes estudian ingeniería y buscan desafíos de precisión con impacto real, este es el entorno donde el trabajo técnico se transforma en energía que mueve al país", afirmó Carlos Ranzani, Director de Operaciones de la compañía.

El JP26 propone una experiencia de formación y aprendizaje en contexto reales, con participación temprana en proyectos y operaciones clave del sistema del transporte de gas natural del país.

"JP26 está pensado para atraer y desarrollar a los rookies que van a liderar el futuro de la energía, con formación, acompañamiento y desafíos reales desde el inicio", señaló Alejandro Pacini, director de Recursos Humanos de TGN.

El programa JP26 contempla:

Rotación por áreas clave del negocio, con alcance federal.

por áreas clave del negocio, con alcance federal. Acompañamiento permanente mediante tutorías y referentes técnicos.

y referentes técnicos. Plan de capacitación técnica y de gestión.

técnica y de gestión. Participación activa en proyectos "core" de la compañía.

Asignación efectiva a vacantes al finalizar el programa.

TGN cuenta con una sólida política de Diversidad & Inclusión, y en sus convocatorias de jóvenes profesionales alcanza un 37% de participación femenina, promoviendo un entorno profesional equitativo y de desarrollo.

Requisitos del JP26

TGN - Programa de Jóvenes Profesionales

La convocatoria está orientada a jóvenes de hasta 29 años, graduados/as de las carreras de:

Ingeniería Eléctrica,

Electromecánica,

Electrónica,

Industrial,

Mecánica

Química

Pueden ser graduados con hasta tres años de recibidos o estudiantes avanzados/as que adeuden como máximo tres finales y la tesis.

Se valorará la disponibilidad para relocalizarse en distintas regiones del país.

Las postulaciones se realizan desde la web oficial del programa de jóvenes profesionales de TGN 2026.

El manejo del idioma inglés no es excluyente.

Durante 2024, el programa de Jóvenes Profesionales de TGN contó con 11 egresados, que completaron un recorrido de formación intensiva y participación en proyectos estratégicos de la compañía, consolidando a JP como una cantera clave de talento técnico para el desarrollo del negocio.

Diferencia entre pasantía y programa de jóvenes profesionales

Hacer una pasantía o participar de un programa de jóvenes profesionales puede parecer lo mismo a simple vista, en la medida en que ambos formatos son la entrada al mundo laboral por la puerta grande, y funcionan como un "fast track" en la carrera de talentos considerados de alto potencial. Pero no son iguales.

Ambos son tipos de programas que diseñan las grandes multinacionales. Por eso, suelen ser la chance de ser parte de las mejores "empresas escuela" mediante un programa cuidadosa y expertamente desarrollado para que represente un aprendizaje para el universitario en su área de estudio.

La principal diferencia entre un programa de pasantías y uno de jóvenes profesionales es que la primera se rige según la Ley Nacional de Pasantías. Esto postula que se debe firmar un convenio entre un alumno regular de una casa de altos estudios, la universidad y la empresa. El alumno puede invertir hasta 20 horas semanales para el programa, y ese acuerdo se hace por seis meses y se puede renovar hasta dos veces. Es decir, como máximo la pasantía dura un año y medio.

El pasante tiene que haber un tutor que lo acompañe, y un plan de pasantía sumamente delimitado, acorde al plan de estudios en la universidad. Es una experiencia de aprendizaje que además no puede obstaculizar la experiencia académica. Por último, durante todo el transcurso de la pasantía la persona debe permanecer como alumno regular en la universidad.

Por el contrario, un programa de jóvenes profesionales no tiene ninguna legislación específica en la Argentina. Suelen ofrecerse a personas graduadas o próximas a graduarse (como máximo a 2 años de graduarse) que ingresan a la empresa a trabajar full time ya como empleados efectivos pero atraviesan una experiencia diseñada por la compañía para acelerar sus carreras dentro del "pipeline" y así asegurarse los talentos clave para la renovación de sus fuerzas de trabajo.

Tanto atravesar una pasantía en una importante empresa como ser seleccionado en un programa de jóvenes profesionales son la mejor manera de inaugurar el CV y aseguran un perfil laboral sólido de alto potencial.