Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero por su trabajo en agosto 2026

Cuánto cuesta contratar a un albañil por hora y cuánto pueden cobrar electricistas y plomeros según el tipo de reparación o instalación

Los trabajos de mantenimiento y reparación del hogar tienen valores muy diferentes según el oficio, la complejidad y la zona. En agosto, los albañiles cuentan con una escala salarial actualizada por la UOCRA, mientras que electricistas y plomeros manejan presupuestos que varían de acuerdo con cada servicio.

Para quienes necesitan hacer una reparación, conocer estos valores sirve como referencia antes de pedir un presupuesto. Asimismo, para aquellas personas que ofrecen este tipo de servicios pueden saber el precio que les corresponde cobrar.

Sin embargo, no todos los montos representan lo mismo. En el caso de la construcción se trata de salarios básicos establecidos por convenio, mientras que para los oficios particulares son precios orientativos de servicios que pueden variar según la localidad y las condiciones del trabajo.

Cuánto cobra un albañil en agosto de 2026

Los trabajadores de la construcción alcanzados por los convenios 76/75 y 577/10 reciben en agosto el tercer y último tramo del acuerdo salarial correspondiente al período junio-agosto. El incremento de este mes es del 1,9% sobre los básicos de julio, luego de las subas aplicadas en junio y julio.

La escala distingue cuatro zonas geográficas y contempla diferentes valores para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales y ayudantes.

Zona A

La Zona A comprende la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones incluidas en la región. Los valores básicos de agosto son:

Oficial especializado: $7.420 por hora

$7.420 por hora Oficial: $6.348 por hora

$6.348 por hora Medio oficial: $5.866 por hora

$5.866 por hora Ayudante: $5.399 por hora

$5.399 por hora Sereno: $980.858 mensuales

Zona B

En la Zona B, que contempla regiones con adicionales por zona desfavorable, los valores ascienden a:

Oficial especializado: $8.237 por hora

$8.237 por hora Oficial: $7.049 por hora

$7.049 por hora Medio oficial: $6.502 por hora

$6.502 por hora Ayudante: $6.020 por hora

$6.020 por hora Sereno: $1.092.719 mensuales

Zona C

Para la Zona C, los básicos quedan establecidos en:

Oficial especializado: $11.392 por hora

$11.392 por hora Oficial: $10.680 por hora

$10.680 por hora Medio oficial: $10.306 por hora

$10.306 por hora Ayudante: $10.007 por hora

$10.007 por hora Sereno: $1.639.782 mensuales

Zona C Austral

La escala más elevada corresponde a la Zona C Austral, donde los valores son:

Oficial especializado: $14.841 por hora

Oficial: $12.695 por hora

Medio oficial: $11.732 por hora

Ayudante: $10.798 por hora

Sereno: $1.961.716 mensuales

Estos valores corresponden a los básicos salariales del convenio y no deben confundirse directamente con el precio que un particular pagará por contratar una obra o reparación. Un presupuesto puede incluir otros componentes, como cargas, herramientas, traslados, materiales y la propia modalidad de contratación.

Cuánto cuesta contratar a un electricista

A diferencia de la construcción bajo convenio, los electricistas que trabajan de manera independiente no tienen una única escala nacional que determine cuánto deben cobrarle a un particular por cada servicio.

El precio depende del tipo de reparación, la dificultad, el tiempo necesario, la ubicación y los materiales. Como referencia para agosto, Home Solution publica valores relevados entre profesionales y aclara que se trata de precios orientativos de mano de obra que no incluyen materiales.

Entre los trabajos eléctricos de uso frecuente aparecen los siguientes valores:

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.974 y $91.865

Instalación de una boca eléctrica completa: entre $28.000 y $47.000

Visita técnica para diagnóstico: entre $25.000 y $46.000

Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $43.000 y $75.500

Colocación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.000

Por ejemplo, una persona que solamente necesita determinar por qué se corta la electricidad puede enfrentar un costo de visita y diagnóstico mucho menor que quien necesita instalar un termotanque o realizar una intervención más compleja.

También existen trabajos de mayor valor, como la elaboración de un Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI). Las referencias disponibles para 2026 ubican este servicio entre $120.000 y $240.000 de mano de obra, aunque el precio final depende de la instalación y del profesional matriculado.

Cuánto cobra un plomero en agosto de 2026

En plomería ocurre algo similar. No existe un precio único para cada tarea y el presupuesto puede cambiar significativamente según el problema que haya que solucionar.

Los valores de referencia de Home Solution muestran que una visita de diagnóstico puede ubicarse entre $19.310 y $83.902, mientras que una reparación sencilla puede tener un costo bastante menor que una intervención urgente.

Algunos de los precios relevados son:

Cambio de sifón bajo mesada: entre $20.000 y $30.000

Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000

Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000

Instalación o cambio de inodoro: entre $27.578 y $50.707

Instalación de bidet: entre $29.713 y $50.716

Destapación simple: entre $30.000 y $52.000

Destapación urgente: entre $50.000 y $90.000

Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $54.600 y $109.000

La diferencia entre una destapación común y una urgencia muestra uno de los factores que más pueden modificar el presupuesto: el momento en que se necesita el servicio. Una reparación solicitada fuera del horario habitual puede tener un valor superior al de una tarea programada.

Por qué puede cambiar tanto el precio de un arreglo

Los valores publicados sirven como referencia, pero no representan necesariamente el monto final que deberá pagar el propietario. En particular, Home Solution aclara que sus precios son orientativos, corresponden solamente a mano de obra y no incluyen materiales. Además, pueden variar según la localidad, el tipo de trabajo y su complejidad.

En una reparación eléctrica, por ejemplo, no cuesta lo mismo solucionar una falla puntual que renovar parte de una instalación. En plomería ocurre algo similar: cambiar una grifería es una tarea muy diferente a intervenir una cañería o resolver una pérdida que exige romper paredes o pisos.

También pueden influir los traslados, la urgencia, el estado previo de la instalación, la necesidad de utilizar herramientas específicas y la compra de materiales.

Qué conviene preguntar antes de contratar un oficio

Antes de aceptar un presupuesto, conviene pedir que el profesional detalle qué incluye el precio de la mano de obra, si los materiales están incluidos y qué ocurre si durante el trabajo aparece un problema adicional.

También es útil comparar más de una propuesta cuando la tarea no es urgente. De esa manera se puede distinguir entre un precio elevado por la complejidad real del trabajo y un presupuesto que simplemente se encuentra por encima de los valores habituales.

En el caso de los albañiles, además, la escala de la UOCRA funciona como una referencia salarial del trabajador registrado bajo convenio, pero no equivale automáticamente al precio de una obra particular. Para electricistas y plomeros, en cambio, los valores de mercado permiten tener una referencia inicial para saber cuánto puede costar una visita o una reparación.