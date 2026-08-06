Empleados en estas posiciones mejoraron sus sueldos hasta 25% gracias a la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial está redibujando el mapa salarial argentino. Qué roles pagan más, cuánto y por qué la brecha va a seguir creciendo

La Inteligencia Artificial no solo está cambiando qué se hace en el trabajo, también está cambiando cuánto vale hacerlo. Y la brecha entre quienes lo vieron antes y quienes todavía no lo vieron está creciendo. En Argentina, los perfiles que incorporaron habilidades de IA están cotizando diferente en el mercado: hasta un 25% más en algunas posiciones, según datos del sector. Mientras tanto, los roles más transaccionales enfrentan una presión a la baja que todavía no tiene piso claro. No es una tendencia futura es lo que está pasando hoy en las búsquedas ejecutivas.

Martín Gerding, socio regional de Page Executive, señala que quienes sumaron competencias de IA generativa están obteniendo una prima salarial de entre el 10% y el 25% respecto de perfiles similares sin esas habilidades. En nichos más especializados, como tecnología aplicada o análisis de datos, esa diferencia puede superar el 25%. Pero la prima más llamativa aparece en los roles que nacieron directamente con la IA.

Según datos de Page Executive para posiciones ejecutivas, los Head of AI están cobrando entre $25 millones y $60 millones bruto mensual, los Chief AI Officers entre $30 millones y $70 millones, y los directores de Transformación Digital con expertise en IA entre $22 millones y $45 millones. Son posiciones que hace tres años no existían, o existían con otro nombre y otro presupuesto. "Del mismo modo que hoy se asume el dominio de Excel, PowerPoint o herramientas de colaboración digital, la capacidad de trabajar con asistentes de IA será un requisito transversal", advierte Gerding.

Matías Ghidini, CEO de GhidiniRodil, matiza esa lectura. Para él no hay todavía datos duros firmes sobre cuánto aumenta específicamente una posición por incorporar IA, porque el mercado todavía está procesando la transformación. Lo que sí observa es que hay más puestos perdiendo valor que ganándolo: los roles administrativos, contables, de procesos y de soporte comercial están bajo presión porque sus tareas pueden automatizarse rápidamente. Incluso los perfiles de programación, que durante años fueron sinónimo de empleo seguro, están viéndose afectados.

Cuáles son los puestos con mejores sueldos en Argentina gracias a la IA

Los puestos con mejores sueldos gracias a la Inteligencia Artificial

El Reporte Salarial de Randstad Argentina de julio de 2026 muestra los rangos de remuneración bruta mensual para posiciones semi senior en CABA, sin adicionales ni comisiones. Los valores corresponden al 30 de junio de 2026. Un dato que cruza todo el cuadro: la industria IT paga consistentemente más que el promedio de mercado en todos los roles, lo que confirma que la incorporación de habilidades tecnológicas -incluyendo IA- eleva el valor de cualquier perfil, independientemente del área.

Entre los rangos más destacados, se encuentran: un Gerente de Administración y Finanzas cobra entre $7,9 y $14,6 millones brutos mensuales; un Gerente de Marketing entre $7,2 y $10,5 millones; un Controller entre $6,2 y $11,1 millones; y un Jefe de Marketing entre $4,4 y $7,4 millones. En el extremo opuesto, un Community Manager cobra entre $3 y $4,5 millones y un Analista de Cobranzas entre $2,4 y $3,5 millones, son perfiles que concentran las tareas más automatizables.

En todos los casos, la industria IT paga entre un 5% y un 15% por encima del promedio de mercado.

Qué roles están perdiendo valor por la inteligencia artificial en Argentina

La otra cara del cuadro salarial es la de los puestos que están cediendo terreno. Ghidini los describe con precisión: son los roles cuya propuesta de valor se concentra en tareas transaccionales y repetitivas — carga de datos, conciliaciones, reportes estándar, procesamiento de información — que la IA puede realizar más rápido y a menor costo. En administración, contabilidad y soporte comercial, esa presión ya es visible. Y en perfiles de programación junior, el impacto es creciente: la demanda de roles básicos está reduciéndose a medida que la IA puede resolver parte de esas tareas.

Para Gerding, lo que está ocurriendo es una redefinición de qué se entiende por valor profesional. La integración de tecnología, innovación y transformación digital ya aparece como prioridad estratégica en más del 50% de las posiciones ejecutivas que trabaja Page Executive en 2026. "El diferencial ya no será 'usar IA', sino entender cómo aplicarla estratégicamente al negocio, liderar equipos potenciados por IA y tomar mejores decisiones a partir de los datos. Ahí seguirá estando la verdadera ventaja competitiva."

Gerding estima que en un plazo de dos a cuatro años, el uso de IA dejará de ser un diferencial para convertirse en un requisito básico — el equivalente a saber usar una hoja de cálculo. Para Ghidini hablar de plazos cuando se trata de tecnología e inteligencia artificial es un ejercicio incierto, porque la velocidad de cambio es tal que lo que hoy es diferencial puede volverse obsoleto antes de lo esperado.

Lo que sí está claro, para ambos, es que la ventana de oportunidad existe ahora. El mercado laboral argentino todavía premia a quien se adelanta — pero esa ventana no va a estar abierta para siempre. Quien espere a que la IA sea un requisito universal para empezar a incorporarla va a llegar tarde a la negociación salarial que hoy todavía tiene margen para ganar.