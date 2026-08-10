Con el desempleo en 7,8%, Barbieri apuesta por la capacitación con Academia consulsteel para formar profesionales en construcción en seco

La construcción en seco gana cada vez más terreno en Argentina y, con ella, crece la demanda de trabajadores especializados. Mientras que la tasa de desocupación alcanzó el 7,8% durante el primer trimestre de 2026, según el INDEC, empresas del sector comenzaron a impulsar iniciativas propias para formar profesionales capaces de responder a un mercado que exige nuevas habilidades. En ese escenario, la empresa Barbieri presentó Academia consulsteel, un espacio de capacitación pensado para profesionalizar el Steel Frame y ampliar la oferta de mano de obra calificada.

"Si bien consulsteel cuenta con 28 años de trayectoria y hace más de 15 años impulsa la capacitación de profesionales en Steel Frame, la Academia consulsteel fue lanzada en mayo para responder a una necesidad que observábamos desde hacía años; quienes querían construir en este sistema constructivo tenían grandes dificultades para encontrar profesionales con una formación realmente comprobable", explica a iProfesional Juan Francisco Barbieri, director de Estrategia de Barbieri.

Fundada en 1953 por Arduín Darío Barbieri como un pequeño taller de herrajes, desde Burzaco, provincia de Buenos Aires, hoy la compañía lidera en Sudamérica el desarrollo de soluciones constructivas de acero y PVC para construcción en seco, con plantas industriales en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Según Barbieri, el problema no pasa únicamente por la cantidad de personas interesadas en trabajar en el sector. El desafío es otro; validar que realmente dominan un sistema constructivo que requiere conocimientos específicos.

"Muchos de los problemas que surgían en las obras terminaban atribuyéndose al sistema, cuando en realidad eran consecuencia de una formación insuficiente o de una implementación incorrecta por parte de quienes lo ejecutaban", sostiene.

Por eso la propuesta pasó de ofrecer cursos aislados a la creación de una academia estructurada alrededor de planes de carrera que combinan formación, evaluaciones y un examen integrador presencial. Quienes completan ese recorrido obtienen una certificación y acceden a la Comunidad consulsteel, una red integrada exclusivamente por profesionales que acreditaron sus competencias.

"La construcción atraviesa un proceso de transformación impulsado por la industrialización, la eficiencia y la sustentabilidad. Cada vez más proyectos demandan obras más rápidas, previsibles y de mayor calidad", afirma Barbieri.

Según la empresa, a las propuestas de la academia se inscriben desde personas que buscan una salida laboral hasta arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, constructores, emprendedores y estudiantes interesados en incorporar el Steel Frame a su actividad profesional.

La certificación permite integrar una comunidad de profesionales validados por la academia

Cuánto cuesta estudiar en Academia consulsteel y qué salida laboral ofrece el Steel Frame

Academia consulsteel organiza su propuesta alrededor de recorridos profesionales. Existen planes de carrera para auxiliar en Steel Frame, constructor, diseñador de arquitectura y responsable de obras, cada uno orientado a un nivel diferente de especialización.

Al cierre de esta edición, los planes de carrera cuentan con un 20% de descuento promocional y pueden abonarse en hasta tres cuotas sin interés. Con esa bonificación, la formación para certificarse como Auxiliar en Steel Frame cuesta $220.000; el recorrido para Diseñador/a de Arquitectura en Steel Frame, $288.000; el de Constructor/a en Steel Frame, $509.600; y el de Responsable de Obra en Steel Frame, $669.600.

La modalidad combina clases virtuales asincrónicas, encuentros online en vivo y capacitaciones presenciales donde los alumnos trabajan sobre módulos constructivos a escala real.

Hasta el momento, consulsteel capacitó a más de 10.000 personas en todo el país a lo largo de sus 28 años de trayectoria. Desde el lanzamiento formal de Academia consulsteel, en mayo de este año, 16 alumnos ya obtuvieron la certificación de los nuevos planes de carrera y otras 25 personas rendirán el examen integrador en las próximas semanas, una cifra que la empresa interpreta como una señal del interés que despierta este modelo de formación.

Con valores que arrancan desde los $75.000, la academia también ofrece cursos independientes sobre diseño arquitectónico, control de obras, cómputo y predimensionado, sistemas constructivos mixtos y panelizado, aunque la empresa recomienda recorrer los planes completos para acceder a la certificación profesional y a la Comunidad consulsteel.

Barbieri aclara que la certificación no garantiza un empleo en la empresa, pero sí busca facilitar el vínculo entre los profesionales y el mercado. Constructoras, desarrolladores, distribuidores, estudios de arquitectura y clientes pueden consultar la Comunidad consulsteel para identificar personas que acreditaron sus conocimientos y conocer su experiencia y portfolio.

Más de 10.000 personas se capacitaron con consulsteel en todo el país

Para quienes hoy buscan reinsertarse laboralmente o cambiar de actividad, Barbieri sostiene que la capacitación puede convertirse en una ventaja competitiva.

"Capacitarse no significa solamente aprender un nuevo sistema constructivo, sino desarrollar habilidades cada vez más demandadas por un mercado con un enorme potencial de crecimiento y una expansión acelerada", concluye.

Con el desempleo todavía por encima del 7% y una demanda creciente de mano de obra calificada, Academia consulsteel busca ampliar la oferta de profesionales para la construcción en seco. En un mercado donde el Steel Frame gana espacio año tras año, la Barbieri apuesta a que la capacitación y la certificación se conviertan en una herramienta para facilitar la inserción laboral y acompañar la expansión de uno de los sistemas constructivos con mayor proyección.