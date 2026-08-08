Las claves para capacitarse en el uso de la Inteligencia Artificial y encontrar trabajo

Hay cientos de propuestas de formación en IA en Argentina. Especialistas y plataformas de empleo revelan cuáles abren puertas y cuáles solo suman un papel

En el mercado laboral argentino hay un fenómeno que se repite: profesionales que acumulan certificados de IA pero no logran diferenciarse a la hora de buscar trabajo. No es un problema de formación sino de enfoque. La oferta de cursos creció más rápido que la capacidad de las personas de elegir bien qué estudiar y — sobre todo — qué hacer con eso después.

La pregunta que se hacen miles de profesionales y estudiantes argentinos sigue siendo la misma: ¿cuál realmente sirve para conseguir trabajo?. La respuesta no es una sola plataforma ni un certificado específico. Depende del perfil, del objetivo y de lo que se hace con esa formación una vez obtenida. Cuatro actores del ecosistema educativo y laboral argentino ayudan a ordenar el mapa.

Qué certificaciones de Inteligencia Artificial valoran las empresas argentinas al contratar

Alejandro Servide, Director de Professional, Digital & Enterprise de Randstad Argentina y Chile, diferencia tres tipos de formación que el mercado valora de forma distinta:

Las primeras son las certificaciones de habilidades transversales, orientadas a profesionales de Finanzas, Marketing o Recursos Humanos que necesitan incorporar herramientas de IA para potenciar su trabajo sin necesidad de formación técnica profunda

orientadas a profesionales de Finanzas, Marketing o Recursos Humanos que necesitan incorporar herramientas de IA para potenciar su trabajo sin necesidad de formación técnica profunda Las segundas son las formaciones específicas para un rol o función determinada, como IA aplicada a gestión logística, comercial o de procesos

Las terceras son las certificaciones del segmento IT, pensadas para quienes van a implementar, configurar o dar soporte a plataformas de IA

En cuanto a las plataformas más reconocidas, Servide señala que Google, AWS y Microsoft tienen certificaciones con alcance global, aunque suelen estar atadas a las tecnologías específicas de cada empresa. Las universidades, en cambio, ofrecen una perspectiva más amplia e independiente de plataformas, lo que las convierte en una opción más versátil para quienes buscan una visión integral.

Pero Servide advierte sobre el error más frecuente al formarse en IA: "Coleccionar certificados sin tener proyectos que los respalden es un error. Si un candidato sin certificaciones presenta un portafolio con automatizaciones reales funcionando, le ganará el puesto al candidato que solo tiene el diploma teórico. Las empresas no miden únicamente 'horas silla', sino la capacidad de ejecución."

Qué ofrecen UTN Buenos Aires y ORT Argentina: duración, costos y certificación

En el ecosistema universitario argentino, UTN Buenos Aires y ORT Argentina consolidaron dos de las propuestas más completas y con mayor reconocimiento en el mercado laboral.

La UTN Buenos Aires ofrece más de 25 propuestas específicas vinculadas a la inteligencia artificial. Los cursos de actualización tienen una duración de entre 3 y 14 semanas y un costo de entre $250.000 y $500.000. Las diplomaturas — entre ellas Inteligencia Artificial, IA Generativa, IA para No Programadores y la Diplomatura Chief AI Officer — se extienden entre 18 y 21 semanas con valores que oscilan entre $340.000 y $800.000. Los certificados pueden financiarse en cuotas y cuentan con validación mediante tecnología blockchain.

El Instituto Tecnológico de Educación Superior ORT Argentina sumó la carrera de Inteligencia Artificial y Data Science a su histórica carrera de Analista de Sistemas, bajo el lema "Una trayectoria, dos títulos". La propuesta dura cinco semestres, se cursa online y permite obtener dos títulos oficiales: Analista de Sistemas al cuarto semestre y Técnico Superior en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos al finalizar el quinto. ORT Argentina lanzará próximamente cuatro microcredenciales — IA Generativa, Diseño UX/UI con IA, Creación de productos digitales con IA y Multiagentes — con aval del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y cuenta con una Bolsa de Trabajo que vincula a estudiantes y graduados con empresas del sector tecnológico.

Cómo la inteligencia artificial está transformando la capacitación dentro de las empresas

Más allá de la formación académica, hay un modelo de capacitación que crece con fuerza en Argentina: el que ocurre dentro de las propias empresas, usando IA como herramienta de entrenamiento para trabajadores que ya están en actividad y necesitan nuevas habilidades sin dejar su puesto.

RogerThat es una plataforma argentina que aplica inteligencia artificial para capacitar a trabajadores de primera línea — operarios, vendedores, técnicos de campo — que ya están empleados y necesitan nuevas habilidades sin dejar su puesto. Es un modelo pensado para quienes no pueden tomarse seis meses para estudiar: la capacitación ocurre dentro de la empresa, integrada al trabajo cotidiano. Sus resultados son concretos: reducción del costo de capacitación del 80%, aumento de la productividad del 20%, onboarding un 76% más rápido y un nivel de cumplimiento del 92% — muy por encima del promedio de los cursos online tradicionales. Entre sus clientes figuran Coca-Cola, Toyota, Pampa Energía, Rappi y AB InBev. El caso de Pampa Energía ilustra el potencial del modelo: empezó con un contrato en 2021 y hoy tiene cuatro.

Para Marcos Cevasco, CEO de RogerThat, el criterio que define si una formación sirve es uno solo: "Lo importante no es enseñar IA de forma abstracta, sino usarla para resolver un problema concreto del negocio. La pregunta correcta no es '¿qué certificación tengo?' sino '¿qué problema puedo resolver con lo que aprendí?'"

Los sectores donde la formación en Inteligencia Artificial ya es una exigencia

Servide identifica los sectores donde la formación en IA dejó de ser un diferencial para convertirse en una expectativa básica al momento de contratar:

Banking y fintech

Marketing y growth

Desarrollo de software

Son hoy los rubros donde saber integrar IA en procesos y productos ya es una habilidad requerida -no opcional- para muchos perfiles.

La velocidad del cambio también impacta en la vigencia de los propios certificados. La tecnología evoluciona más rápido que los programas de formación, lo que obliga a pensar la educación en IA como un proceso continuo y no como un hito puntual. Para Servide, la actitud autodidacta — la capacidad de aprender de forma permanente sin esperar una formación formal — es el principal diferencial que buscan las empresas hoy.

Lo que emerge de estas cuatro experiencias es una conclusión incómoda pero necesaria: en Argentina se está estudiando más IA de la que se está aplicando. Las instituciones tienen propuestas sólidas, las empresas saben lo que buscan y las plataformas de capacitación muestran resultados concretos. El eslabón que falta no es el certificado — es la ejecución. Y eso no lo enseña ningún curso.