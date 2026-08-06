La paritaria de Comercio quedó oficialmente homologada. La medida confirma el aumento salarial y deja vigentes las escalas que se pagan desde agosto

El acuerdo paritario de Empleados de Comercio ya fue homologado y habilitó la aplicación de los nuevos salarios de agosto de 2026. La actualización, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, contempla un incremento de sueldo acumulado del 5,7% y dejó definidas las escalas de cada categoría, con puestos que superan los $1,3 millones.

La validación llegó a través de la Disposición 964/2026 de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, que incorporó el entendimiento alcanzado entre el gremio y las cámaras empresarias al esquema de negociación colectiva.

El entendimiento fue firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), en representación de los trabajadores, junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACYS), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), por el sector empresario.

Cómo se aplicó la actualización salarial para los empleados de comercio

La mejora salarial alcanza a todos los trabajadores incluidos dentro del CCT 130/75 y se calculó tomando como referencia la escala vigente en junio de 2026.

Para establecer los nuevos montos se consideraron también las sumas no remunerativas que estaban vigentes en ese momento. De esta manera, el incremento se aplicó sobre el básico convencional junto con los $120.000 no remunerativos incluidos previamente en el acuerdo paritario.

Con la resolución oficial, las escalas quedaron incorporadas al convenio colectivo y comenzaron a regir para los empleados del sector durante agosto.

Cuál es la categoría que más gana, tras las paritarias

Dentro de las escalas salariales vigentes para agosto de 2026, la categoría con el ingreso más alto corresponde a Administrativo F y Vendedor D, con un salario de referencia de $1.349.135.

En el caso de los administrativos, el valor más elevado se alcanza en la categoría Administrativo F, mientras que entre los vendedores el máximo corresponde a Vendedor D. Ambos superan los $1,3 millones al sumar el básico actualizado, la suma fija no remunerativa de $120.000 y la segunda cuota del bono extraordinario de $25.000.

Por detrás se ubican otras categorías con remuneraciones superiores al millón de pesos, como Auxiliar C ($1.333.584), Administrativo E ($1.331.128) y Vendedor C ($1.331.128).

Así quedan los sueldos de empleados de comercio en agosto de 2026

Los valores difundidos por FAECYS incluyen el salario básico actualizado de cada categoría, la suma fija no remunerativa de $120.000 y la segunda parte del bono extraordinario de $25.000.

Los principales salarios de referencia quedaron establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

Maestranza A: $1.282.023 ($1.160.461 de básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono).

$1.282.023 ($1.160.461 de básico + $120.000 no remunerativos + $25.000 de bono). Maestranza B: $1.285.294

$1.285.294 Maestranza C: $1.296.751

Administrativos

Administrativo A: $1.294.298

$1.294.298 Administrativo B : $1.299.212

: $1.299.212 Administrativo C : $1.304.120

: $1.304.120 Administrativo D : $1.318.854

: $1.318.854 Administrativo E : $1.331.128

: $1.331.128 Administrativo F: $1.349.135

Cajeros

Cajeros A: $1.298.389

$1.298.389 Cajeros B : $1.304.120

: $1.304.120 Cajeros C: $1.311.487

Auxiliares

Auxiliar A: $1.298.389

$1.298.389 Auxiliar B: $1.306.573

$1.306.573 Auxiliar C: $1.333.584

$1.333.584 Auxiliar Especializado A: $1.308.214

$1.308.214 Auxiliar Especializado B: $1.322.944

Vendedores

Vendedor A: $1.298.389

$1.298.389 Vendedor B: $1.322.947

$1.322.947 Vendedor C: $1.331.128

$1.331.128 Vendedor D: $1.349.135

Estos valores corresponden a los montos generales de cada categoría y pueden modificarse según la situación particular de cada trabajador.

Qué adicionales pueden elevar el salario final

Además del sueldo básico y las sumas acordadas en la paritaria, los empleados comprendidos en el convenio pueden percibir otros conceptos establecidos por la normativa laboral del sector.

Entre ellos se encuentran el adicional por antigüedad, el presentismo, el manejo de caja, las horas extras, las comisiones y otros beneficios contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.