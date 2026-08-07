Tres de cada cuatro compañías no tienen política expresas sobre redes sociales. A la vez, el 66% de los líderes de RR.HH. revisa los perfiles de candidatos

Tres de cada cuatro empresas en Argentina no tienen políticas expresas sobre cómo deben comportarse los empleados en sus propios perfiles de redes sociales, y la mayoría no revisa las publicaciones de sus colaboradores. Pero cuando un posteo o la actitud en general en estos espacios generan conflictos que entran en la oficina, disrumpiendo el buen clima laboral o la reputación de la compañía, si toman cartas en el asunto. Las medidas más frecuentes van desde pedir que se elimine algo publicado hasta el despido.

Asimismo, el 34% de los especialistas de Recursos Humanos admitió revisar las redes sociales de los candidatos a un empleo vacante. La mayoría de ellos (71%), lo hace porque esos canales pueden proporcionar información adicional sobre la personalidad y los intereses del candidato, y en segundo lugar (39%), lo hacen para identificar posibles preocupaciones sobre la conducta del candidato, como comentarios inapropiados o controversiales. El 66% de ellos considera que una publicación puede llegar a afectar laboralmente a esos postulantes, según dijeron en un estudio regional de Bumeran, que relevó la opinión de más de 3.500 personas, incluyendo trabajadores y expertos en Personal.

Aun así, el 87% de esos expertos en gestión de personal admiten que sus organizaciones no cuentan con lineamientos sobre redes sociales para su plantilla, y el 70% no revisa los perfiles de los empleados de la organización. De la misma manera, el 74% de los usuarios trabajadores consultados por Bumeran dijo que en su organización no había ninguna bajada de línea sobre el uso de redes sociales personales.

Son muchos más los líderes de RR.HH. que nunca encontraron que una publicación en las redes de un empleado o empleada generara un problema para la organización (63%) que los que sí. Pero al pensar qué ocurriría en ese caso, un tercio (32%) dijo que "se tomarían medidas según la gravedad del incidente, que podrían incluir desde una conversación informal hasta la rescisión del contrato."

Un 26% optó por aconsejar al talento respecto al uso responsable de redes sociales, pero dejando en claro que sus redes son suyas, y un 21% dijo que directamente no se haría nada al respecto, porque los trabajadores de su organización tienen total libertad de publicar lo que quieran en su redes sociales. Incluso hubo un 10% que aseguró que se utilizaría la situación como una oportunidad para reevaluar y fortalecer las políticas y procedimientos relacionados con el uso de redes sociales.

Qué medidas preventivas toman las empresas ante las redes sociales

Según los especialistas de RR.HH. consultados en el informe, de aquellas organizaciones que sí tienen alguna normativa en relación al uso de redes sociales que hacen sus empleados, un 27% opta por establecer acuerdos de confidencialidad y cláusulas de protección de datos en los contratos para garantizar la protección de la información.

También es frecuente que se le pida a los talentos que indiquen que las opiniones vertidas en sus redes son personales y no de la organización (15%), se monitorea regularmente la reputación en línea de la organización y de los talentos,y se toman medidas proactivas para abordar cualquier problema que pueda surgir (13%), se capacita a los colaboradores sobre la importancia de proteger su privacidad en línea y se les brinda orientación sobre cómo configurar adecuadamente la privacidad (11%), entre otras medias.

Es posible que en algunos casos haya medidas más extremas. Un 11% respondió que se prohíben comentarios vinculados a la organización en los perfiles personales de los empleados, o incluso se prohíbe decir en redes sociales que se forma parte de la organización (7%). Hubo incluso un 6% que dijo que se prohíbe el uso público de redes sociales por parte de los talentos vinculados a la empresa.

Los trabajadores cuidan lo que publican en sus redes sociales

Qué medidas tomaron las organizaciones con los casos de conflictos por redes que conoce (Bumeran)

Más allá de lo que expresen los especialistas en RR.HH. al respecto, la mayoría de los trabajadores cuida lo que publica en sus redes por temor a un impacto en lo profesional. "Las redes sociales se convirtieron en una extensión de la identidad profesional. Losresultados muestran que muchas personas ya no solo piensan qué publicar para su círculo personal, sino también cómo ese contenido podría ser interpretado en el ámbito laboral", dijo al respecto Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint.

"La reputación digital dejó de ser un aspecto secundario y hoy influye en la manera en que los talentos gestionan su presencia pública", añadió.

El 57% de los usuarios relevados por Bumeran en su encuesta creen que lo que publican en redes sociales puede impactarlos a nivel laboral, y el mismo porcentaje cuida en función de ello lo que publica por estos canales.

Y son conscientes de ello pese a que solo el 46% conoce algún caso concreto en donde un trabajador tuvo alguna consecuencia negativa por su accionar en redes. De ellos, el 27% lo experimentó en carne propia y el resto solo conoce a quien le ocurrió.

En esos casos de los que tienen conocimiento, los usuarios contaron que la medida más frecuente tomada por las compañías (35%) fue el despido o suspensión de la persona involucrada. Aunque es probable que por la severidad de la sanción, estos sean también los ejemplos que más circulan y se comentan.

En segundo lugar, con 29% de las respuestas fue el pedido de eliminar la publicación que causó el problema. Se puede mencionar también, con 9% de las decisiones la implementación de charlas de concientización en relación al hecho ocurrido, y con 6% alguna campaña de comunicación sobre los riesgos de publicar en redes sociales.

En casos más extremos, un 3% dijo que se le pidió al empleado/a involucrado que cierre sus cuentas, y solo un 2% dijo que se elaboró alguna guía o manual para el uso de redes sociales.

Al evaluar las consecuencias, el 61% indicó que la persona involucrada perdió en cuanto a su imagen y reputación laboral. Como se permitieron las respuestas múltiples en este caso, un 28% mencionó que el hecho le costó al/la protagonista posibilidades de ascenso dentro de la organización y hasta pérdida del empleo (también 28%).

Un 9% decidieron hacer un cambio laboral hacia otro rubro o sector, debido a su cancelación inicial en redes, y un 5% vio la pérdida de clientes, actuales o potenciales.

Qué problema tuvieron los encuestados en el trabajo por una publicación en redes (Bumeran, 2026)

Qué pasa cuando una publicación en redes trae un problema laboral

El 84% de las personas trabajadoras relevadas por Bumeran no tuvieron nunca un problema en su trabajo a raíz de algo que tuvo lugar en sus redes sociales.

De los que si experimentaron alguna complicación, alrededor de un tercio indicaron que hubo comentarios o interacciones negativas con colegas o superiores y otro tercio, discusiones políticas o religiosas que generaron conflictos en el lugar de trabajo.

Un 22% se vio afectado por la exposición de conductas inapropiadas fuera del horario laboral que afectaron la percepción de su persona en su entorno de trabajo; otro 16% generó disputas entre compañeros, 14% problemas que afectaron la reputación de la empresa, 12% tuvo problemas de acoso o abuso a colegas o clientes, entre otras problemáticas. Y a raíz de estas consecuencias, esas personas en su mayoría (64%) cambiaron su comportamiento en redes sociales.