Los cursos gratis de YPF para aprender IA, programación y ciberseguridad desde casa y cómo anotarse
Fundación YPF ofrece cursos gratuitos online de inteligencia artificial, Excel, Power BI, ciberseguridad, programación y formación técnica. Las capacitaciones son 100% virtuales y se pueden realizar mediante inscripción en la plataforma de Formación Digital, con opciones que van desde cursos cortos hasta trayectos formativos de tres meses orientados a perfiles tecnológicos.
La propuesta busca brindar herramientas para quienes quieren mejorar sus oportunidades laborales, incorporar nuevas habilidades o actualizar conocimientos.
Algunas capacitaciones son autoasistidas, lo que permite avanzar al ritmo de cada persona, mientras que otras cuentan con docentes y tutorías. Además, según el curso elegido, los participantes pueden obtener una constancia o certificado al finalizar.
Los cursos gratuitos de YPF que se pueden hacer online
Dentro del programa LAB Digital, la Fundación YPF ofrece cursos 100% virtuales y autoasistidos, pensados para quienes quieren capacitarse desde cualquier lugar. Al completar la formación, los participantes reciben una constancia de cursada.
Entre las opciones disponibles aparecen:
Ciberseguridad
El curso introduce conceptos vinculados a la protección de sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales.
Duración aproximada: 3 horas.
Excel
Una capacitación enfocada en el manejo de datos, creación de gráficos dinámicos y uso de fórmulas y funciones aplicadas al trabajo cotidiano.
- Duración aproximada: 5 horas.
Inteligencia Artificial: uso práctico de prompts
Una de las áreas con mayor crecimiento en los últimos años. El curso enseña a utilizar herramientas de IA, crear mejores instrucciones y aplicar modelos de inteligencia artificial a distintas tareas.
- Duración aproximada: 20 horas.
Introducción a Inteligencia Artificial
Está orientado a quienes quieren conocer los conceptos básicos, aplicaciones y desafíos de esta tecnología.
- Duración aproximada: 3 horas.
Introducción a Power BI
Permite incorporar herramientas para crear reportes y dashboards interactivos para analizar información.
- Duración aproximada: 5 horas.
Cursos gratuitos de YPF: qué se puede estudiar en 3 meses y quiénes pueden anotarse
Además de las capacitaciones breves, Fundación YPF cuenta con el programa EnergIA Digital, una propuesta enfocada en formar perfiles tecnológicos con cursos dictados por docentes y una duración aproximada de tres meses.
Está dirigido a mayores de 18 años de localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza. Los cursos son 100% virtuales e incluyen clases sincrónicas y tutorías.
Las especializaciones disponibles incluyen:
Data Analytics + IA
Enseña análisis de datos, Excel, bases de datos, SQL y creación de dashboards en Power BI, incorporando herramientas de inteligencia artificial para trabajar con información.
Data Science + IA
Incluye contenidos de Python, análisis de datos, Machine Learning, inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje y nuevas herramientas aplicadas al desarrollo de soluciones.
Programación Backend + IA
Los estudiantes aprenden desarrollo de aplicaciones backend, creación de APIs, bases de datos, seguridad y testing con herramientas como Node.js y SQL.
Programación Frontend + IA
Está orientado al desarrollo web, con contenidos de HTML, CSS, JavaScript, interfaces interactivas y uso de inteligencia artificial para mejorar procesos de programación.
Ciberseguridad + IA
La capacitación aborda identificación de amenazas digitales, protección de sistemas, gestión de vulnerabilidades y herramientas de seguridad informática.
Project Management + IA
Incluye metodologías ágiles, planificación de proyectos, herramientas de gestión y aplicación de inteligencia artificial para organizar equipos y procesos.
También hay cursos gratuitos vinculados a energía y oficios
La Fundación YPF también cuenta con una línea de Formación Técnica, con cursos relacionados con la industria energética. La propuesta incluye capacitaciones en automatización, energías renovables, instalaciones eléctricas e instrumentación industrial.
Entre las opciones online aparecen:
Automatización.
- Energías renovables.
- Solar térmica para agua caliente sanitaria.
- Tecnología de transporte sostenible.
- Instalaciones eléctricas.
- Instrumentación industrial.
Estas capacitaciones buscan acercar herramientas técnicas vinculadas a sectores que requieren nuevos perfiles especializados.
Cómo anotarse a los cursos gratuitos de YPF
Para anotarse en las capacitaciones gratuitas de Fundación YPF, los interesados deben ingresar a la plataforma de Formación Digital y elegir el curso que quieran realizar.
El proceso de inscripción se realiza de manera online y requiere contar con un correo electrónico personal al que la plataforma pueda enviar notificaciones.
Los pasos son:
- Ingresar al sitio de Formación Digital de Fundación YPF.
- Seleccionar el curso elegido dentro de la oferta disponible.
- Hacer clic en "INSCRIBITE" o "SOLICITAR VACANTE", según la capacitación seleccionada.
- Crear una cuenta o ingresar con un usuario existente.
- Completar el registro con el DNI y los datos personales solicitados. Para validar la identidad, la plataforma envía un código al correo electrónico registrado.
- Comenzar la cursada una vez confirmada la inscripción.
En los cursos autoasistidos de LAB Digital no hay cupos y la matrícula queda disponible al momento de inscribirse. Estas capacitaciones pueden realizarse de manera flexible, en cualquier momento y desde cualquier lugar.
En cambio, algunas propuestas de Formación Técnica o programas con docentes pueden tener requisitos específicos, fechas de inscripción y disponibilidad de vacantes según cada curso.
Los cursos son gratuitos y, una vez aprobadas las capacitaciones que correspondan, los participantes pueden descargar un certificado de aprobación desde la plataforma.