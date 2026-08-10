Fundación YPF ofrece cursos gratuitos online de IA, Excel, Power BI, programación y ciberseguridad, con opciones cortas y trayectos de tres meses

Fundación YPF ofrece cursos gratuitos online de inteligencia artificial, Excel, Power BI, ciberseguridad, programación y formación técnica. Las capacitaciones son 100% virtuales y se pueden realizar mediante inscripción en la plataforma de Formación Digital, con opciones que van desde cursos cortos hasta trayectos formativos de tres meses orientados a perfiles tecnológicos.

La propuesta busca brindar herramientas para quienes quieren mejorar sus oportunidades laborales, incorporar nuevas habilidades o actualizar conocimientos.

Algunas capacitaciones son autoasistidas, lo que permite avanzar al ritmo de cada persona, mientras que otras cuentan con docentes y tutorías. Además, según el curso elegido, los participantes pueden obtener una constancia o certificado al finalizar.

Los cursos gratuitos de YPF que se pueden hacer online

Dentro del programa LAB Digital, la Fundación YPF ofrece cursos 100% virtuales y autoasistidos, pensados para quienes quieren capacitarse desde cualquier lugar. Al completar la formación, los participantes reciben una constancia de cursada.

Entre las opciones disponibles aparecen:

Ciberseguridad

El curso introduce conceptos vinculados a la protección de sistemas, redes y datos frente a amenazas digitales.

Duración aproximada: 3 horas.

Excel

Una capacitación enfocada en el manejo de datos, creación de gráficos dinámicos y uso de fórmulas y funciones aplicadas al trabajo cotidiano.

Duración aproximada: 5 horas.

Inteligencia Artificial: uso práctico de prompts

Una de las áreas con mayor crecimiento en los últimos años. El curso enseña a utilizar herramientas de IA, crear mejores instrucciones y aplicar modelos de inteligencia artificial a distintas tareas.

Duración aproximada: 20 horas.

Introducción a Inteligencia Artificial

Está orientado a quienes quieren conocer los conceptos básicos, aplicaciones y desafíos de esta tecnología.

Duración aproximada: 3 horas.

Introducción a Power BI

Permite incorporar herramientas para crear reportes y dashboards interactivos para analizar información.

Duración aproximada: 5 horas.

Cursos gratuitos de YPF: qué se puede estudiar en 3 meses y quiénes pueden anotarse

Además de las capacitaciones breves, Fundación YPF cuenta con el programa EnergIA Digital, una propuesta enfocada en formar perfiles tecnológicos con cursos dictados por docentes y una duración aproximada de tres meses.

Está dirigido a mayores de 18 años de localidades de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Mendoza. Los cursos son 100% virtuales e incluyen clases sincrónicas y tutorías.

Las especializaciones disponibles incluyen:

Data Analytics + IA

Enseña análisis de datos, Excel, bases de datos, SQL y creación de dashboards en Power BI, incorporando herramientas de inteligencia artificial para trabajar con información.

Data Science + IA

Incluye contenidos de Python, análisis de datos, Machine Learning, inteligencia artificial generativa, modelos de lenguaje y nuevas herramientas aplicadas al desarrollo de soluciones.

Programación Backend + IA

Los estudiantes aprenden desarrollo de aplicaciones backend, creación de APIs, bases de datos, seguridad y testing con herramientas como Node.js y SQL.

Programación Frontend + IA

Está orientado al desarrollo web, con contenidos de HTML, CSS, JavaScript, interfaces interactivas y uso de inteligencia artificial para mejorar procesos de programación.

Ciberseguridad + IA

La capacitación aborda identificación de amenazas digitales, protección de sistemas, gestión de vulnerabilidades y herramientas de seguridad informática.

Project Management + IA

Incluye metodologías ágiles, planificación de proyectos, herramientas de gestión y aplicación de inteligencia artificial para organizar equipos y procesos.

También hay cursos gratuitos vinculados a energía y oficios

La Fundación YPF también cuenta con una línea de Formación Técnica, con cursos relacionados con la industria energética. La propuesta incluye capacitaciones en automatización, energías renovables, instalaciones eléctricas e instrumentación industrial.

Entre las opciones online aparecen:

Automatización.

Energías renovables.

Solar térmica para agua caliente sanitaria.

Tecnología de transporte sostenible.

Instalaciones eléctricas.

Instrumentación industrial.

Estas capacitaciones buscan acercar herramientas técnicas vinculadas a sectores que requieren nuevos perfiles especializados.

Cómo anotarse a los cursos gratuitos de YPF

Para anotarse en las capacitaciones gratuitas de Fundación YPF, los interesados deben ingresar a la plataforma de Formación Digital y elegir el curso que quieran realizar.

El proceso de inscripción se realiza de manera online y requiere contar con un correo electrónico personal al que la plataforma pueda enviar notificaciones.

Los pasos son:

Ingresar al sitio de Formación Digital de Fundación YPF.

Seleccionar el curso elegido dentro de la oferta disponible.

dentro de la oferta disponible. Hacer clic en " INSCRIBITE " o " SOLICITAR VACANTE ", según la capacitación seleccionada.

" o " ", según la capacitación seleccionada. Crear una cuenta o ingresar con un usuario existente.

Completar el registro con el DNI y los datos personales solicitados. Para validar la identidad, la plataforma envía un código al correo electrónico registrado.

y los datos personales solicitados. Para validar la identidad, la plataforma envía un código al correo electrónico registrado. Comenzar la cursada una vez confirmada la inscripción.

En los cursos autoasistidos de LAB Digital no hay cupos y la matrícula queda disponible al momento de inscribirse. Estas capacitaciones pueden realizarse de manera flexible, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

En cambio, algunas propuestas de Formación Técnica o programas con docentes pueden tener requisitos específicos, fechas de inscripción y disponibilidad de vacantes según cada curso.

Los cursos son gratuitos y, una vez aprobadas las capacitaciones que correspondan, los participantes pueden descargar un certificado de aprobación desde la plataforma.