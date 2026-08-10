La startup uruguaya Tecspal, dedicada a proveer equipos de trabajo a empleados distribuidos en 160 países, acaba de recibir una importante inyección de capital de parte de la HRTech multinacional Vensure. El dinero se destinará a una expansión en distintos mercados, incluyendo el refuerzo de su presencia en Argentina, a través de la contratación de nuevos talentos. Juan Pablo Bordaberry, CEO y cofundador de la firma uruguaya, le contó a iProfesional qué perfiles buscará Tecspal en el país.

¿Qué hace Tecspal?

Tecspal es una plataforma de gestión de activos de TI (ITAM) global para equipos distribuidos y remotos. A través de su software propio, facilita la compra internacional de equipos, el aprovisionamiento de laptops para empleados remotos, el onboarding de TI, el soporte técnico, entre otros servicios que provee en más de 160 países a unas 700 empresas clientes.

La startup fue fundada en Montevideo, Uruguay, y facturó u$s1,6 millones en su primer año de operaciones -de forma 100% "bootstrapped" o sin financiamiento externo- mientras que 4 años después, cerró con u$s35 millones al año.

Ahora, negoció sumarse a Vensure, que pasará a obtener participación mayoritaria en la compañía, que seguirá operando y creciendo de manera independiente. El plan es triplicar la cifra del último ejercicio anual en 2027, y pasar de 60 a 200 personas hacia 2028, apostando al talento joven.

Los planes de Tecspal en Argentina

Tecspal tiene equipos de trabajo en Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, España, Filipinas y Estados Unidos. Llevan realizados unos 20.000 onboardings con un tiempo de entrega promedio de entre 3 y 5 días a nivel global. Bordaberry afirmó que el equipo en Argentina ya tiene 15 personas y que esperan triplicar la contratación en el país para 2028.

La Argentina ya representa una parte importante de su negocio pero la apuesta es a crecer: "Tecspal posibilita el trabajo remoto para argentinos contratados por empresas extranjeras. Argentina representa cerca del 19% de nuestro negocio, con una facturación de más de u$s6,5 millones en el último ejercicio. Fue el primer mercado que desarrollamos y nos acompañó en todo el crecimiento de la empresa," reveló el cofundador de la startup.

Al igual que mencionan otras compañías que ayudan a gestional talento remoto en el país, en Tecspal ven que la Argentina "es uno de los mercados donde más se busca talento desde el exterior, y eso se refleja directo en nuestra operación: hoy es nuestro segundo país en volumen de movimientos y de operaciones de logística, con clientes de todo el mundo que eligen equipar a sus equipos en Argentina a través nuestro."

Bordaberry mencionó que equipan a más de 150 personas por mes para trabajar desde el territorio nacional, con un tiempo de entrega promedio de 2,6 días "y en los casos más rápidos, en cuestión de horas." Las provincias en las que más entregan computadoras y equpos son Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

"De cara a 2028 esperamos triplicar nuestra operación en Argentina, apuntando a superar los u$s20 millones de facturación en el país", sentenció muy seguro Bordaberry.

Cómo entrar a trabajar a Tecspal en Argentina

Los perfiles que más buscará incorporar la compañía son perfiles comerciales y operativos, para dar soporte a los procesos que implementan tanto en Latinoamérica como otras partes del mundo.

"Más allá de conocimientos técnicos de cada puesto, en Tecspal buscamos personas que piensen en grande, que remen en equipo y que se hagan cargo de lo que hacen. Más allá del conocimiento técnico, valoramos la mentalidad de crecimiento, el espíritu colaborativo y la autonomía con responsabilidad: eso es lo que hace que alguien encaje en nuestra cultura", afirmó Bordaberry.

Equipo fundador de Tecspal

Los beneficios corporativos de Tecspal ncluyen:

posibilidad de trabajo remoto y de trabajar desde distintos lugares del mundo

y de trabajar desde distintos lugares del mundo flexibilidad y trabajo por objetivos

remuneración en dólares

y días de vacaciones que se habilitan desde el mismo año de ingreso

Por la naturaleza distribuida de la startup, ya ofrecía también posibilidades de desarrollo de carrera internacional, y ahora ese aspecto se ve potenciado por la alianza con Vensure: "Para las personas que trabajan en Tecspal se abre un mundo de oportunidades: aprender y relacionarse con profesionales de primer nivel, intercambiar con referentes globales en lo que hacen y crecer profesionalmente. Al trabajar en una modalidad 100% remota, las puertas del mundo están abiertas, y eso es lo que queremos para nosotros y para todos los que nos acompañan", dijo Bordaberry.

"A eso se suma la posibilidad de formar parte de un equipo en plena etapa de crecimiento", dijo el CEO. "Pero lo más distintivo, más que un beneficio, es la cultura. No lo digo solo yo: se lo pueden preguntar a cualquiera del equipo y, con un 96% de satisfacción en nuestras encuestas, lo podemos validar. La cultura de Tecspal es lo mejor que tenemos y es lo que nos trajo hasta acá: una cultura de colaboración, de apostar siempre a más, de superarnos y apoyarnos, combinada con una dinámica 100% remota," añadió.

Las vacantes actuales y futuras de Tecspal en Argentina pueden conocerse en el perfil de LinkedIn de la compañía. Para postularse, el email directo a RR.HH. es hiring@tecspal.com o el contacto a través de la web oficial.

Nueva etapa de Tecspal con Vensure

Vensure Employer Solutions, por su parte, es una firma con sede en Chandler, Arizona (USA), dedicada a tecnología y servicios de recursos humanos como HR/HCM, servicios gestionados y tercerización de procesos de negocio (BPO)

"Siempre quisimos ser protagonistas de algo grande. Cada vez que encontramos estabilidad, fuimos por más, y esta alianza es exactamente eso: el respaldo para ir por mucho más rápido, con el mismo equipo y la misma forma de trabajar que nos trajo hasta acá", afirmó el CEO y cofundador de Tecspal.

"Tecspal construyó un negocio impresionante, con profunda experiencia en la gestión de activos tecnológicos para equipos distribuidos en todo el mundo", afirmó Alex Campos, CEO de Vensure Employer Solutions. "Al incorporar a Tecspal a la familia de empresas de Vensure, ampliamos nuestra capacidad de acompañar a organizaciones en todo el mundo con la tecnología, el talento y las soluciones de negocio que necesitan para operar y crecer con confianza."

La operación entre Vensure y Tecspal se enmarca en una ola de consolidación global en los servicios de HR y IT, en la que grupos internacionales buscan integrar operaciones especializadas y con alcance mundial. Para Tecspal, el acuerdo suma escala y una red global; a cambio, aporta la gestión del ciclo de vida de los dispositivos para equipos distribuidos en todo el mundo. También es una manera de ampliar el potencial de carrera internacional para actuales y futuros talentos. En ese proceso se enmarca el plan de triplicar el negocio y el equipo de la startup uruguaya en Argentina.