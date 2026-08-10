Crecen quienes reciben ingresos del exterior y el envío de divisas, con predominio de software y fuerte actividad en múltiples sectores

El trabajo remoto y freelance para empresas y clientes del exterior continúa ampliando su presencia entre los trabajadores argentinos. Un nuevo relevamiento realizado por Takenos a partir de los usuarios de su plataforma que recibieron pagos desde otros países entre enero y julio de 2026 permitió identificar los principales rubros de actividad, las edades de ingreso al mercado internacional, la distribución geográfica y las monedas utilizadas para cobrar.

Los datos muestran una participación significativa de los trabajadores vinculados con software y tecnología, aunque también aparecen sectores como servicios profesionales, salud y educación, marketing y publicidad, entretenimiento y deportes, comercio y ventas y finanzas.

El estudio también registró un crecimiento de la cantidad de personas que reciben ingresos desde el exterior. Según los datos difundidos por la compañía, desde 2023 la base de trabajadores relevados se triplicó, mientras que el volumen de divisas recibido aumentó 82 veces.

Durante el último año también se mantuvo esa evolución. Entre 2025 y 2026, la cantidad de personas que recibieron pagos desde el exterior creció 27%, mientras que el volumen de divisas percibido aumentó 34%.

Software y tecnología concentra la mayor cantidad de trabajadores

Dentro de los sectores analizados por Takenos, Software y tecnología ocupa el primer lugar. El rubro representa el 34% de los trabajadores relevados, por lo que concentra aproximadamente a uno de cada tres argentinos incluidos en el estudio.

El segundo lugar corresponde a Servicios profesionales, con el 10% del total. En tercer lugar se ubican Salud y educación, que representan el 5%.

El relevamiento también identifica trabajadores vinculados con Marketing y publicidad, Entretenimiento y deportes, Comercio y ventas y Finanzas. La distribución muestra que los cobros desde el exterior alcanzan actividades que exceden al sector tecnológico y abarcan diferentes perfiles profesionales.

La expansión del trabajo internacional también se refleja en el crecimiento de la comunidad analizada. Desde 2023, la cantidad de trabajadores se triplicó, mientras que las divisas recibidas registraron un incremento de 82 veces.

Entre 2025 y 2026, el crecimiento fue de 27% en cantidad de personas y de 34% en volumen de divisas. De acuerdo con el relevamiento, estos datos muestran una expansión simultánea tanto de la cantidad de trabajadores como del dinero recibido desde otros países.

El nuevo perfil de los argentinos que trabajan para el exterior y reciben pagos en dólares

Cuánto concentran quienes más cobran

El estudio de Takenos también analizó la distribución de los ingresos dentro de la comunidad de trabajadores que recibe pagos desde el exterior.

Los datos muestran que el 10% de quienes más cobran concentra el 40% del volumen total de divisas recibido. A su vez, el 1% que se encuentra en la parte superior de la distribución representa el 8,5% del total.

De esta manera, el volumen de dinero recibido se encuentra distribuido entre distintos niveles de ingresos. La participación del grupo que más cobra permite observar diferencias dentro de la comunidad de trabajadores internacionales, aunque los datos difundidos no establecen un ingreso promedio para el conjunto de los usuarios relevados.

El crecimiento registrado desde 2023 también se produce en un contexto de mayor incorporación de trabajadores a actividades que permiten prestar servicios para empresas o clientes ubicados fuera de la Argentina.

A qué edad comienzan a cobrar desde el exterior

La edad constituye otro de los aspectos incluidos en el relevamiento. La edad mediana del primer cobro desde el exterior es de 30 años.

El informe señala que el 45% de los contractors comenzó a recibir pagos internacionales antes de cumplir los 30 años. Además, el 15% ya cobraba en moneda extranjera antes de los 25.

Los datos permiten identificar una incorporación temprana al mercado laboral internacional entre una parte de los trabajadores relevados. La posibilidad de prestar servicios de manera remota permite que determinadas actividades profesionales puedan desarrollarse para empresas o clientes de otros países sin necesidad de trasladar el lugar de residencia.

La participación de trabajadores jóvenes se vincula principalmente con sectores que cuentan con modalidades de contratación y prestación de servicios a distancia, aunque el relevamiento incluye distintas ramas de actividad.

Buenos Aires concentra la mayor cantidad de trabajadores

La distribución geográfica de los usuarios relevados también fue analizada por Takenos. La Provincia de Buenos Aires concentra el 37% de los trabajadores, mientras que la Ciudad de Buenos Aires representa el 28%.

Córdoba aparece en el tercer lugar, con el 11% del total. Por detrás se ubican Santa Fe y Mendoza, que presentan participaciones inferiores.

En conjunto, las provincias del interior del país representan aproximadamente un tercio de la comunidad analizada. De acuerdo con los datos, los trabajadores que reciben pagos del exterior no se encuentran concentrados exclusivamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La distribución incluye personas que trabajan para clientes o empresas internacionales desde distintas zonas del país. El trabajo remoto permite que la ubicación del trabajador y la del contratante se encuentren en países diferentes.

Al referirse a los resultados, Isabel Weiss, Marketing Director de Takenos, sostuvo que el trabajo para el exterior dejó de estar concentrado en determinados rubros o ciudades y señaló que los datos muestran una comunidad diversa y federal integrada a la economía digital global.

El dólar es la principal moneda de cobro

En cuanto a las monedas utilizadas para recibir los pagos, el dólar estadounidense representa el 90% de las operaciones analizadas.

Después aparecen el euro y las criptomonedas estables, entre ellas USDT y USDC. La distribución muestra una fuerte utilización del dólar como moneda de referencia para los trabajadores argentinos que reciben ingresos desde el exterior.

El relevamiento fue elaborado sobre los usuarios de Takenos entre enero y julio de 2026. La plataforma ofrece herramientas para recibir pagos internacionales, enviar dinero, ahorrar e invertir, además de una tarjeta virtual denominada TakeCard.

El uso de distintas monedas permite que los trabajadores reciban fondos de clientes o empresas ubicadas en diferentes mercados y luego utilicen esos recursos para realizar pagos o consumos.

En qué gastan los dólares los trabajadores argentinos

El estudio también analizó el comportamiento de quienes utilizan la TakeCard, la tarjeta virtual en dólares de Takenos, para conocer los principales destinos de los fondos recibidos.

Los viajes ocupan el primer lugar, con el 23% del gasto. Dentro de esta categoría se incluyen vuelos, hoteles y alojamientos.

Después aparecen las siguientes categorías:

Compras de retail

Gastronomía

Software y suscripciones

Publicidad digital

El relevamiento indica que dos de cada tres dólares se gastan online. En cuanto al consumo presencial, una parte importante se realiza fuera de la Argentina y está vinculada con viajes.

Estos datos permiten diferenciar entre el lugar desde el cual los trabajadores desarrollan sus actividades y el destino que posteriormente tienen los ingresos obtenidos. Una persona puede trabajar desde Argentina para un cliente extranjero, cobrar en dólares y utilizar parte de esos fondos para consumos digitales o gastos realizados durante un viaje.

Publicidad digital y reinversión de los freelancers

Dentro del grupo de trabajadores independientes, la publicidad digital adquiere una participación específica en los gastos realizados con tarjeta.

Según el relevamiento, casi el 20% del gasto con tarjeta de los freelancers se destina a publicidad, principalmente a campañas realizadas a través de plataformas de Meta. El dato se relaciona con un comportamiento diferente al consumo personal, ya que parte de los ingresos obtenidos por trabajos para el exterior puede ser destinada a financiar actividades vinculadas con el propio negocio o emprendimiento profesional.

En este caso, los freelancers utilizan parte de los recursos recibidos para promocionar sus servicios o productos y captar nuevos clientes. La publicidad digital aparece así como uno de los destinos de gasto dentro de este segmento de trabajadores.

El comportamiento registrado muestra que los ingresos provenientes del exterior no tienen un único destino. Además de los gastos asociados al consumo, pueden utilizarse para financiar herramientas de trabajo, servicios digitales, suscripciones y campañas publicitarias.

Un mercado laboral con mayor conexión internacional

El relevamiento realizado por Takenos permite observar la evolución de un segmento de trabajadores argentinos que presta servicios para clientes o empresas del exterior y recibe sus ingresos mediante mecanismos digitales.

El crecimiento registrado desde 2023 se produjo tanto en la cantidad de personas que forman parte de esta comunidad como en el volumen de divisas recibido. En particular, la cantidad de trabajadores se triplicó y el volumen de divisas aumentó 82 veces desde ese año.

En el período comprendido entre 2025 y 2026, el número de personas creció 27%, mientras que las divisas recibidas aumentaron 34%.

El perfil identificado está encabezado por trabajadores de software y tecnología, pero incluye otras actividades profesionales. También se observa participación de personas que comenzaron a cobrar desde el exterior a edades tempranas y una distribución geográfica que alcanza a distintas provincias.

El dólar estadounidense continúa siendo la principal moneda utilizada para los cobros internacionales, con el 90% de las operaciones. A su vez, una parte de los recursos se destina a gastos online, viajes, compras, gastronomía, software, suscripciones y publicidad digital.

En el caso de los freelancers, el gasto destinado a publicidad representa casi una quinta parte de sus consumos con tarjeta, principalmente mediante plataformas de Meta. El dato forma parte del análisis sobre el uso que los trabajadores realizan de los ingresos obtenidos a través de actividades desarrolladas para el mercado internacional.

De acuerdo con los datos difundidos, el trabajo remoto y freelance para el exterior presenta una participación creciente dentro de la comunidad relevada y alcanza a trabajadores de diferentes sectores, edades y lugares de residencia en la Argentina.