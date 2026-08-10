La búsqueda laboral de la ONU en Argentina para un alto cargo en Buenos Aires

Trabajar en un organismo internacional como lo es la Organización de las Naciones Unidas representa el máximo horizonte de desarrollo profesional, prestigio internacional y crecimiento humano para miles de profesionales en todo el planeta. Formar parte de sus agencias no solo implica acceder a esquemas de carrera globales, sino también intervenir de manera directa en el diseño de políticas públicas destinadas a erradicar la pobreza, promover los derechos humanos y coordinar la ayuda humanitaria. En este contexto, la apertura de una vacante jerárquica en la ONU para desempeñarse de forma directa en la Ciudad de Buenos Aires se presenta como una oportunidad extraordinaria y altamente competitiva para los especialistas locales que buscan liderar proyectos de impacto global desde su propio país.

La entidad mundial publicó una oferta de empleo internacional para cubrir la prestigiosa posición de Coordinador Residente en Argentina, con rango de nivel D-2 (el escalafón más alto dentro de las categorías profesionales del organismo). De acuerdo con el cronograma oficial de la institución, la convocatoria fue lanzada a comienzos de mes y fijó como fecha límite improrrogable para la recepción de solicitudes el próximo lunes 17 de agosto a las 23:59 horas (horario de Nueva York). Quien resulte seleccionado asumirá como la máxima autoridad y representante del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas a nivel nacional, respondiendo directamente ante el Secretario General de la ONU.

El perfil del puesto exige un rol estratégico centrado en articular el trabajo de las distintas agencias, fondos y programas de la ONU que operan en territorio argentino. El objetivo principal de la posición estará alineado con la implementación del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y el avance de las metas fijadas en la Agenda 2030 del organismo, promoviendo canales de financiamiento tanto públicos como privados para potenciar la inclusión social.

Trabajo en la ONU en Buenos Aires: lLas principales responsabilidades del Coordinador Residente

El profesional que asuma la conducción de la oficina de Buenos Aires deberá llevar adelante una serie de complejas funciones de articulación institucional y diplomática:

Representación institucional de alto nivel: Ejercer la representación de la ONU ante las autoridades del Estado nacional, gobiernos subnacionales, sociedad civil, sector privado, sindicatos, medios de comunicación y el ámbito académico.

Ejercer la representación de la ONU ante las autoridades del Estado nacional, gobiernos subnacionales, sociedad civil, sector privado, sindicatos, medios de comunicación y el ámbito académico. Liderazgo del equipo país: Coordinar y monitorear el diseño del Marco de Cooperación de la ONU, evaluando los contextos económicos locales y compartiendo los diagnósticos de riesgo con el Gobierno del país anfitrión.

Coordinar y monitorear el diseño del Marco de Cooperación de la ONU, evaluando los contextos económicos locales y compartiendo los diagnósticos de riesgo con el Gobierno del país anfitrión. Promoción de los valores de la Carta de la ONU: Velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y el compromiso global de no dejar a nadie atrás.

Velar por el cumplimiento y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y el compromiso global de no dejar a nadie atrás. Gestión operativa y seguridad: Coordinar las políticas comunes de negocios de las oficinas locales, administrar los instrumentos de financiamiento y liderar los comités de gestión de seguridad para el personal y las instalaciones de la organización en el país.

Requisitos académicos, experiencia y competencias exigidas para trabajar para la ONU

Dada la alta jerarquía del puesto D-2, la ONU estableció un riguroso filtro de competencias laborales y formación profesional para evaluar a los aspirantes. El pliego técnico detalla que los candidatos deben contar con una maestría o título de posgrado equivalente en ciencias sociales, desarrollo, relaciones internacionales, ciencia política, economía, derecho o disciplinas afines.

En materia de trayectoria, el organismo internacional solicita más de 15 años de experiencia sustancial en roles de liderazgo a nivel internacional, incluyendo un mínimo de cinco años acumulados en tareas de desarrollo, derechos humanos o ayuda humanitaria en el terreno fuera de su propio país de origen. Asimismo, se requiere experiencia previa como Coordinador Residente o una trayectoria equivalente en alta coordinación interinstitucional. En el plano lingüístico, dado que los idiomas de trabajo de la Secretaría de las Naciones Unidas son el inglés y el francés, para esta vacante específica en el Cono Sur es requisito excluyente poseer un dominio fluido y avanzado (Nivel III de la ONU) tanto de inglés como de castellano.