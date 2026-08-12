El JPMorganChase Corporate Challenge regresa a Buenos Aires en el 50° aniversario global

Se cumplen 5 años de la carrera de JPMorganChase en Argentina. Cómo pueden anotar gratis las empresas a sus equipos en la competencia

Tras reunir a más de 6.600 corredores de 140 empresas en 2025, el JPMorganChase Corporate Challenge vuelve a la Costanera de Vicente López el próximo 4 de noviembre. La edición 2026 coincide con el 50° aniversario global de la carrera y las inscripciones ya se encuentran abiertas.

La edición 2026 coincide con dos hitos relevantes: el 50° aniversario del Corporate Challenge a nivel global y los cinco años de la carrera en Buenos Aires, ciudad que además fue la primera sede de Sudamérica en incorporarse al circuito internacional. Su crecimiento refleja el entusiasmo con el que las empresas han adoptado esta iniciativa: de 2.300 corredores en 2022 a más de 6.600 corredores de 140 empresas en 2025.

"El Corporate Challenge es una oportunidad para fortalecer el trabajo en equipo, promover hábitos saludables y conectar a la comunidad empresarial en un entorno diferente. Esta es una edición muy especial para la iniciativa, ya que celebramos los 50 años de la carrera a nivel global y los cinco años de su crecimiento y consolidación en Buenos Aires.", señaló Facundo Gomez Minujin, Senior Country Officer para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Qué es el JPMorganChase Corporate Challenge

Desde su origen en Nueva York hace 5 décadas, el Corporate Challenge promueve la actividad física, el espíritu de equipo y la filantropía. Con un recorrido accesible de 5,6 kilómetros y un espacio pensado para promover la integración más allá del ámbito laboral, la carrera busca generar una experiencia inclusiva que fomente el bienestar colectivo, fortalezca los vínculos entre colegas y organizaciones, y contribuya a causas con impacto positivo en la comunidad.

Cada año, con el objetivo de apoyar a las comunidades locales donde se realiza la carrera, la fir ma efectúa una donación a una organización sin fines de lucro. En esta edición, el beneficiario será la Asociación Cooperadora Hospital Rivadavia, entidad que acompaña y fortalece la labor de uno de los hospitales públicos más importantes de la ciudad de Buenos Aires.

Cómo anotarse en la Argentina

"El crecimiento de la carrera en Buenos Aires refleja el entusiasmo con el que las empresas han adoptado esta propuesta. Pasamos de 2.300 corredores en 2022 a más de 6.600 en 2025, y esperamos seguir ampliando esta comunidad en la edición 2026", expresó Clara Mendiberri, Chief Administrative Officer for LATAM & Canada y Chairperson of the Buenos Aires Corporate Center.

Las inscripciones se realizan online en el sitio web de JPMorganChase Corporate Challenge. Abrieron el 14 de julio y las empresas podrán registrar equipos de al menos cuatro corredores y sumarse a una experiencia que combina deporte, comunidad y propósito.