Las claves para entrar a trabajar a Southbay, distribuidora oficial de Nike en Argentina

Tras años de expansión de la marca Nike, Southbay entra en una etapa de consolidación y contrata personal en todo el país. Requisitos y cómo postularse

La marca Nike es un aspiracional no solo entre las personas que practican deportes, sino también para trabajadores de todo el mundo que la ubican año tras año en los rankings de empleadores preferidos. Y para entrar a trabajar en Nike en la Argentina, el camino es a través de su distribuidora oficial en el país y en Uruguay, Southbay.

La compañía norteamericana estuvo mucho tiempo directamente en Argentina, pero hace algunos años decidió retirarse del mercado local y encargarle esa operación a uno de sus socios en la región, el grupo panameño Regency que opera la marca desde hace 40 años. Así es que desde hace 4 años Nike viene desarrollando una fuerte expansión y reconversión de imagen en la Argentina de la mano de Southbay (que es parte del mencionado grupo) y ya suma 750 empleados entre ambos países.

Cómo se expandió Nike en Argentina, tras el ingreso de Southbay

Así es que en 2024 inició el plan de renovación de locales y apertura de tiendas Nike en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para 2025 la marca volvió a expandir el mismo espíritu con decenas de aperturas en puntos neurálgicos del país, como las ciudades de Rosario y Córdoba, entre otras. En 2026 las inauguraciones no paran, y no solo Nike está presente en los principales centros comerciales del país, sino que continúa expandiéndose a nivel federal.

Marcos Ramallo, Director de People de Southbay, le dijo a iProfesional que "La expansión federal sigue siendo un eje central de la estrategia. Hoy contamos con 18 tiendas en Argentina y 2 en Uruguay. Ocho de ellas se abrieron en los últimos dos años, lo que da una idea del ritmo de crecimiento que venimos sosteniendo."

"En paralelo, sumamos más de diez aliados estratégicos y llegamos a unos 800 puntos de venta en todo el país entre tiendas propias, multimarca y e-commerce en Argentina y Uruguay. Asimismo, estamos evaluando futuras aperturas", añadió sobre la estrategia para la expansión de la etiqueta norteamericana, que combina locales propios, la plataforma de e-commerce Nike.com.ar y la presencia en tiendas multimarca.

Southbay construye su propia cultura

Asimismo, a la par de esa evolución, Southbay inició un proceso para fortalecer su cultura interna y su solidez como empresa, más allá de Nike. Ramallo recuerda que el punto de partida para el mismo fue el rediseño del logo en 2024, y un rebranding que el equipo de marketing llevó a cabo a través de focus groups con colaboradores. "La nueva "S" tiene una "N" invertida en naranja con forma de llama, que representa nuestro ADN: somos pasión y movimiento", remarcó.

Esa investigación llevó al grupo a redefinir los 5 valores que identifican la cultura interna:

Ganamos en equipo,

Tomamos la delantera,

Dominamos el juego,

Jugamos limpio

Cada jugador cuenta.

Marcos Ramallo, Director de People de Southbay

Luego llegó la etapa de plasmar esas premisas en el día a día de la empresa: "Hicimos una competencia interna con bicicletas fijas entre pisos para vivir 'Ganamos en equipo' armamos un pop-up store en un mes para mostrar que 'Tomamos la delantera', y creamos el espacio 'Café con Fede' donde nuestro gerente general escucha ideas de los colaboradores. De ahí salieron proyectos como 'Mis primeras Nike' (un voucher de bienvenida para el primer par de cada nuevo colaborador) y el podcast interno, Southbay Studio", contó el líder de Personas en la compañía.

Hubo otros hitos en esta consolidación, como la implementación de metodologías y herramientas de gestión del desempeño, el desarrollo de su propio Modelo de Competencias (resumido en 7) alineado a los valores corporativos."Todo esto se vio reflejado en los resultados de nuestra encuesta de clima y en el fortalecimiento de nuestra cultura interna y la conexión con la marca", subrayó Ramallo.

Qué perfiles busca Southbay para trabajar en Nike en Argentina

"Independientemente de las adaptaciones que nuestro negocio pueda tener, los perfiles y habilidades que buscamos desde Southbay tienen como punto de partida gente apasionada por lo que hace y con ganas de darlo todo. Son perfiles innovadores que quieren superar sus propios límites, dando su máximo potencial. Perfiles que comulguen con nuestros valores, y también con nuestras competencias", dijo Ramallo. Dichas 7 competencias son:

Visión Estrategia

Mindset de crecimiento

Mentalidad abierta

Agilidad

Ownership

Colaboración

Liderazgo

Que beneficios corporativos tiene trabajar en Nike

Al ser consultado por los beneficios en Southbay, el directivo mencionó los que son "bien propios de nuestra identidad", como la "semana Southbay" una semana de descanso extra para los colaboradores. Ramallo dice que es muy valorada como beneficio, así como también el esquema de trabajo híbrido, viernes flex y día de cumpleaños.

"También armamos un entrenamiento de funcional para ejercitarnos en horario de oficina, un Running Team que hoy participa en maratones, equipos de fútbol que compiten en el Torneo Pasión, y actividades como el mes de la salud, que terminó derivando en una alianza con el Garrahan para donación de sangre, porque los propios colaboradores se apropiaron de la iniciativa", dijo orgulloso el líder de Personas de Southbay.

Los pilares de su propuesta de valor son "una experiencia real, flexible y alineada con nuestra cultura para que cada persona elija conectarse con nuestro propósito todos los días."

De ello derivaron los 5 pilares clave de su plan de beneficios, vinculados a la cultura de "Viví el movimiento". Ramallo dijo. "entendemos que el movimiento es nuestro motor y nuestra razón de ser, que acompaña el impulso de cada uno de nuestros colaboradores hacia su máximo potencial." Los pilares son:

Mi Experiencia #EnMovimiento : "cultura, valores y la pasión con la que representamos a la mejor marca deportiva del mundo."

: "cultura, valores y la pasión con la que representamos a la mejor marca deportiva del mundo." Mis Rewards #EnMovimiento : Beneficios reales que suman al bolsillo (descuentos, reintegros y regalos).

: Beneficios reales que suman al bolsillo (descuentos, reintegros y regalos). Mi Bienestar #EnMovimiento : El cuidado de la salud física y mental, individual y familiar.

: El cuidado de la salud física y mental, individual y familiar. Mi Desarrollo #EnMovimiento : Nuestra manera de aprender, crecer y desarrollarnos profesionalmente en cada etapa de la vida.

: Nuestra manera de aprender, crecer y desarrollarnos profesionalmente en cada etapa de la vida. Mi Tiempo #EnMovimiento: Flexibilidad real con licencias, horarios y días libres, porque el tiempo de cada uno tiene un valor incalculable.

Cómo entrar a trabajar a Nike en Argentina

En resumidas cuentas, las formas de conocer las vacantes en Southbay, la distribuidora oficial de Nike en Argentina, y postularse a las mismas, son varias y muy sencillas de encontrar. "Hoy la marca empleadora ya tiene muy buena tracción: promediamos 350 candidatos por búsqueda de oficina en Argentina y 150 en Uruguay, mientras que en Retail alcanzamos un promedio de más de 2.200 postulaciones en Argentina y 180 en Uruguay", contó orgulloso Ramallo.

Como parte del trabajo sobre la marca empleadora, Southbay no solo se enfocó en la cultura interna sino que lo plasmó al alinear también los canales hacia el exterior en los que las personas se encuentran con la empresa como empleadora. Así pasaron de tener 20.000 seguidores en su página de LinkedIn a 80.000, y también diseñaron un "hiring room" en Halaxia. En ambos espacios los interesados pueden cargar su CV y hacérselo llegar a la compañía, así como postularse directamente a búsquedas abiertas.

"Asimismo, estamos presentes en distintas ferias de empleo para conectar con las nuevas generaciones", menciono Ramallo. Los candidatos pudieron conectar con Southbay en los eventos de empleo de las universidades Torcuato Di Tella, UADE, UdeSA y el ITBA.

Las postulaciones para trabajar para Nike en Argentna se reciben directo en estos canales oficiales de recursos Humanos de Southbay.