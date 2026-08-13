El entendimiento alcanzado en la negociación colectiva otorga subas escalonadas y un bono excepcional, beneficiando a empleados de plantas industriales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas siderúrgicas alcanzaron un acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en la Rama 21, luego de varias audiencias de negociación. El entendimiento establece un esquema de incrementos no remunerativos para los próximos meses y el pago de una suma extraordinaria para el personal de la actividad.

La negociación fue llevada adelante por la comisión paritaria designada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, en representación de la organización sindical. Del otro lado participaron las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero, que reúne, entre otras compañías del sector, a Acindar y Ternium Siderar.

De acuerdo con lo establecido en el entendimiento, los trabajadores de la Rama 21 recibirán un 6% de aumento no remunerativo durante agosto, septiembre y octubre. Luego, desde noviembre, se aplicará un segundo incremento del 6% no remunerativo y no acumulativo, que tendrá vigencia durante noviembre y diciembre.

El esquema acordado contempla, de esta manera, dos tramos de actualización salarial que alcanzarán el 12% si se consideran ambos períodos. Los porcentajes tendrán carácter no remunerativo durante la vigencia establecida en el acuerdo.

Los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2027. De esta forma, el entendimiento fija el mecanismo de actualización para los últimos meses de 2026 y establece que los valores correspondientes a las categorías convencionales serán modificados a partir del comienzo del próximo año.

UOM siderúrgicos acordaron un bono de $1,6 millones

Además de los incrementos salariales, la negociación entre la UOM y las empresas siderúrgicas incluyó una suma extraordinaria para los trabajadores comprendidos en la Rama 21.

Para los trabajadores propios de las empresas siderúrgicas, el acuerdo establece el pago de un bono extraordinario de $1.600.000. Se trata de una suma adicional al esquema de incrementos no remunerativos previsto para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

En el caso de los trabajadores pertenecientes a empresas contratistas, el monto establecido será equivalente al 80% de la suma prevista para el personal propio. Por lo tanto, el bono para este grupo será de $1.280.000.

El acuerdo todavía requiere la correspondiente homologación por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con su implementación. Hasta el momento, tampoco quedó establecida una fecha concreta para el pago del bono extraordinario.

La homologación constituye una instancia previa para que el entendimiento alcanzado entre las partes pueda formalizarse ante la autoridad laboral. Una vez cumplido ese procedimiento, las empresas deberán avanzar con la aplicación de las condiciones pactadas.

El bono forma parte del acuerdo salarial correspondiente a la Rama 21 y alcanza tanto al personal propio de las empresas siderúrgicas como a los trabajadores de compañías contratistas, aunque con montos diferentes según la modalidad de contratación.

Cómo queda el aumento salarial de la Rama 21

El entendimiento alcanzado por la UOM Rama 21 establece un cronograma dividido en dos etapas. La primera corresponde al período comprendido entre agosto y octubre, mientras que la segunda se aplicará durante noviembre y diciembre.

El esquema de incrementos quedó definido de la siguiente manera:

El primer tramo contempla un 6% de incremento no remunerativo para agosto, septiembre y octubre

para agosto, septiembre y octubre El segundo establece otro 6% no remunerativo y no acumulativo para noviembre y diciembre

La diferencia entre ambos períodos también determina la forma en que se aplicarán los porcentajes. El segundo 6% no se acumula sobre el primer incremento, de acuerdo con las condiciones establecidas en el acuerdo paritario.

A partir del 1° de enero de 2027, los nuevos básicos de convenio pasarán a regir para las categorías correspondientes a la actividad siderúrgica. El acuerdo, por lo tanto, establece condiciones salariales para el último tramo de 2026 y deja fijada la fecha para la entrada en vigencia de los nuevos valores convencionales.

El esquema también incluye la suma extraordinaria de $1,6 millones para los trabajadores propios y de $1,28 millones para quienes se desempeñan en empresas contratistas. El pago queda sujeto a la homologación correspondiente y a las condiciones de implementación que surjan posteriormente.

De esta manera, el entendimiento salarial alcanzado entre la organización sindical y las empresas del sector establece tanto incrementos porcentuales como una suma fija extraordinaria para los trabajadores alcanzados por el convenio.

La negociación entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El acuerdo de la Rama 21 fue alcanzado después de varias instancias de negociación entre la UOM y las empresas siderúrgicas. Las partes participaron de distintas audiencias para intentar definir la actualización salarial correspondiente al período.

Durante la etapa previa, la organización sindical había planteado una propuesta superior a la que finalmente quedó establecida en el acuerdo. El reclamo contemplaba un 8% de incremento para el período agosto-octubre y otro 8% para noviembre-diciembre.

Las empresas, por su parte, habían presentado una alternativa diferente durante las negociaciones. Las posiciones de ambas partes fueron analizadas en las sucesivas audiencias convocadas por la autoridad laboral hasta alcanzar el entendimiento anunciado este miércoles.

El resultado final estableció un esquema de 6% más 6%, ambos incrementos de carácter no remunerativo, además del bono extraordinario destinado a los trabajadores de la actividad.

La negociación correspondió específicamente a la Rama 21 del convenio de la UOM, vinculada con la actividad siderúrgica. El acuerdo no comprende a todos los trabajadores metalúrgicos, ya que existen distintas ramas de actividad dentro del ámbito de representación de la organización sindical.

Con la firma del entendimiento, la discusión salarial de esta rama queda cerrada para el período comprendido entre agosto y diciembre de 2026. Los nuevos básicos convencionales comenzarán a aplicarse desde enero de 2027.

Qué pasa con la Rama 17 de la UOM

Mientras la Rama 21 alcanzó un acuerdo con las empresas siderúrgicas, la negociación correspondiente a la Rama 17 de la UOM continúa abierta.

La Rama 17 comprende a trabajadores de la actividad metalmecánica y otras especialidades incluidas dentro de ese ámbito convencional. En este caso, las partes todavía no lograron alcanzar un consenso sobre la actualización salarial.

Durante la última audiencia, realizada la semana pasada, la organización sindical y las cámaras empresarias analizaron las distintas propuestas, pero no llegaron a un acuerdo. Como consecuencia de la falta de consenso, la Secretaría de Trabajo estableció una nueva instancia de negociación.

La próxima audiencia fue fijada para este jueves 13 de agosto a las 14:30. En esa oportunidad, representantes de la UOM y de las cámaras empresarias volverán a reunirse para continuar la discusión salarial correspondiente a la Rama 17.

La situación de esta rama es diferente a la de los trabajadores siderúrgicos, ya que el acuerdo alcanzado para la Rama 21 no se extiende automáticamente al resto de las actividades comprendidas dentro de la UOM.

Por ese motivo, las negociaciones de cada rama continúan por separado y dependen de los acuerdos que puedan alcanzar la organización sindical, las cámaras empresarias y la autoridad laboral en las respectivas audiencias.

Cuándo se aplicarán los nuevos salarios de los siderúrgicos

El acuerdo alcanzado para la Rama 21 de la UOM establece incrementos no remunerativos durante cinco meses. El primer 6% tendrá vigencia durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6% se aplicará durante noviembre y diciembre.

Los trabajadores también tendrán derecho a la suma extraordinaria establecida en el entendimiento. El monto será de $1.600.000 para el personal propio de las empresas siderúrgicas y de $1.280.000 para los trabajadores de empresas contratistas.

La fecha de pago del bono todavía no fue definida, debido a que el acuerdo debe atravesar la instancia de homologación ante la Secretaría de Trabajo. Por lo tanto, el cronograma definitivo de pago quedará sujeto a la formalización del entendimiento.

En paralelo, el acuerdo establece que los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir el 1° de enero de 2027. Ese cambio permitirá incorporar al esquema salarial convencional los valores que correspondan una vez finalizado el período de incrementos no remunerativos.

El entendimiento alcanzado entre la UOM y las empresas agrupadas en la Cámara Argentina del Acero permite cerrar la negociación salarial de la Rama 21 para el segundo semestre de 2026. El acuerdo contempla aumentos porcentuales, una suma extraordinaria y una fecha determinada para la entrada en vigencia de los nuevos básicos de convenio.

En tanto, los trabajadores comprendidos en la Rama 17 deberán esperar el resultado de la nueva audiencia prevista para este jueves. Allí continuará la negociación entre la UOM y las cámaras empresarias para definir las condiciones salariales correspondientes a la actividad metalmecánica.