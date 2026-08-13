Cómo anotarse al curso de inglés gratis del British Council con una beca total

El dominio del idioma inglés se consolidó como una de las herramientas más determinantes a la hora de potenciar el perfil profesional y ampliar las oportunidades de empleabilidad en un mercado laboral globalizado. Sin embargo, los elevados costos de las academias privadas, los materiales de estudio o las clases con profesores particulares suelen convertirse en una barrera restrictiva para miles de personas que desean capacitarse. Ante este escenario, la aparición de programas de formación gratuitos y de alto nivel institucional resulta clave. En este contexto, el Banco Santander y el British Council lanzaron una nueva convocatoria internacional que ofrece 10.000 becas 100% subvencionadas para estudiar inglés de forma virtual, desde el hogar y con un esquema flexible.

La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años residentes en doce países, entre los que se incluye de forma prioritaria a la Argentina. Para postularse, no es necesario contar con un título universitario previo ni cumplir con el requisito de ser cliente del Banco Santander. El proceso de inscripción ya se encuentra habilitado y permanecerá abierto hasta el próximo martes 25 de agosto de 2026 a las 23:59. Los interesados deben realizar el trámite a través de la plataforma digital Santander Open Academy, utilizando preferentemente un correo electrónico de uso personal. Al completar el formulario, los aspirantes recibirán un enlace para realizar un test obligatorio de habilidades y competencias generales en su idioma materno, el cual servirá como criterio de selección y podrá completarse hasta el 26 de agosto.

Cómo es el curso de inglés gratuito que ofrece Santander Open Academy

El programa formativo cubre la totalidad de los costos de matrícula y enseñanza, requiriendo únicamente que el alumno disponga de una computadora con una conexión estable a internet. La cursada se estructura bajo un innovador modelo pedagógico dividido en dos etapas consecutivas de aprendizaje, diseñadas para acompañar a los estudiantes desde los niveles iniciales hasta los avanzados (de A1 a C1).

Etapa 1: Formación interactiva y autoaprendizaje para 10.000 alumnos

Los candidatos seleccionados por el British Council sobre la base de sus resultados en las pruebas de aptitud recibirán la notificación oficial por correo electrónico a partir del 3 de septiembre de 2026, disponiendo de un plazo de 7 días para aceptar formalmente su plaza. Esta primera fase tiene las siguientes características:

Duración y modalidad: Consiste en un curso online de autoaprendizaje con una duración de 8 semanas, a desarrollarse entre el 28 de septiembre y el 23 de noviembre de 2026.

Consiste en un curso online de autoaprendizaje con una duración de 8 semanas, a desarrollarse entre el 28 de septiembre y el 23 de noviembre de 2026. Estructura didáctica: Antes de iniciar, se realiza una prueba de nivelación. El contenido está organizado en 36 lecciones distribuidas en temáticas sociales y de negocios. Incluye tareas específicas vinculadas a diferentes sectores productivos mediante el uso de Inteligencia Artificial.

Antes de iniciar, se realiza una prueba de nivelación. El contenido está organizado en 36 lecciones distribuidas en temáticas sociales y de negocios. Incluye tareas específicas vinculadas a diferentes sectores productivos mediante el uso de Inteligencia Artificial. Clases complementarias: Los estudiantes contarán con acceso mensual a 4 sesiones opcionales denominadas Live25, que consisten en seminarios web en directo dictados por profesores especializados para reforzar reglas de gramática y corregir la pronunciación.

Etapa 2: Clases en directo y entorno internacional para los mejores promedios

Una vez concluida la primera fase, los 1.500 participantes que demuestren el mejor desempeño académico —evaluado en función del progreso en la plataforma, la velocidad de entrega de las tareas, la nota promedio obtenida y la asistencia a los seminarios— accederán a una extensión exclusiva de la beca para la Etapa 2. Los clasificados serán informados a partir del 25 de noviembre.

Esta segunda instancia representa un salto de calidad técnica, ya que consiste en un curso de 20 semanas de duración (desde el 30 de noviembre de 2026 hasta el 19 de abril de 2027) que incorpora 18 clases online en directo con profesores. Las tutorías se dictan en grupos sincrónicos con estudiantes de diversos países, ofreciendo horarios flexibles con disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana, para que cada alumno reserve un turno por semana según sus necesidades particulares. Los turnos pueden reprogramarse o cancelarse con hasta 24 horas de antelación. Al finalizar todo el trayecto formativo, el British Council expedirá un certificado de asistencia que servirá como un valioso respaldo para actualizar el currículum vitae.