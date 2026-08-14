La compañía aérea refuerza su estrategia con la llegada de André Fehlauer, mientras su nuevo Presidente suma experiencia interna clave

GOL Lineas Aéreas confirmó cambios en su cúpula directiva. Celso Ferrer dejará el cargo de CEO el 31 de agosto de 2026, tras cuatro años liderando una profunda reestructuración financiera y operativa de la compañía.

André Fehlauer se incorporará como nuevo CEO a partir de septiembre de 2026. Albert Perez, actual Chief Operating Officer (COO), asumirá responsabilidades adicionales como Presidente y COO.

La transición se produce en un momento clave para la aerolínea. GOL, parte de Abra Group, acaba de cerrar una fase de transformación que fortaleció su posición en el mercado aéreo latinoamericano.

Ferrer ocupó el CEO desde 2022 y fue responsable del proceso de reestructuración que fortaleció la posición financiera y operativa de la compañía, además de liderar su integración a Abra Group.

Su trayectoria en GOL suma más de 20 años. Durante ese período ocupó diversas posiciones estratégicas antes de llegar a la máxima conducción ejecutiva.

Quién es André Fehlauer, el nuevo CEO de GOL

Fehlauer regresa a una compañía que ya conoce. Trabajó durante ocho años como CEO de Smiles en Argentina y Brasil, el programa de fidelidad de la aerolínea.

Antes de volver a GOL, se desempeñó como CEO de Livelo. Ese programa de fidelidad es uno de los principales de Brasil en términos de participantes y alianzas comerciales.

Su trayectoria también incluye cargos en Citi y Credicard. Esa experiencia en servicios financieros complementa su conocimiento del sector aéreo.

El nombramiento de André garantiza la continuidad de la visión y el liderazgo de GOL, manteniendo al cliente en el centro de la estrategia de la compañía, que entra en una nueva fase de creación de valor.

La transición busca mantener el enfoque en experiencia del pasajero. GOL atiende actualmente a más de 30 millones de clientes al año en su red doméstica e internacional.

GOL anuncia cambios en su liderazgo y nombra a André Fehlauer como nuevo CEO

Albert Perez suma el cargo de Presidente a su rol operativo

Perez se incorporó a GOL a principios de 2024. Su llegada marcó un punto de inflexión en el desempeño operativo de la aerolínea.

Aporta más de dos décadas de experiencia en aviación comercial. Pasó por cargos de liderazgo en Avianca, JetSMART y Vueling antes de unirse a GOL.

Durante los últimos dos años lideró el rediseño de procesos clave. Ese trabajo consolidó una cultura de mejora continua en toda la organización.

Los resultados se ven en los números. GOL alcanzó el liderazgo en los índices de puntualidad en Brasil y entre las aerolíneas de América Latina.

En su nueva y ampliada función como Presidente y COO, continuará impulsando la excelencia operativa. Su foco estará en mantener los estándares de eficiencia mientras la compañía amplía su red de destinos.

Qué dijeron los protagonistas del cambio

Adrian Neuhauser, CEO de Abra Group, reconoció el rol de Ferrer. "Quisiera agradecer a Celso Ferrer por su liderazgo y sus contribuciones a GOL durante más de dos décadas. Como CEO, desempeñó un papel fundamental en la conducción de GOL durante un período de transformación y en el posicionamiento de la compañía para su próxima fase de crecimiento", expresó.

"Su impacto va más allá de los resultados del negocio y se refleja en la sólida cultura, los equipos y el legado de liderazgo que ayudó a construir", agregó Neuhauser sobre la gestión saliente.

Sobre las incorporaciones, Neuhauser destacó la continuidad estratégica. "Nos complace dar la bienvenida a André Fehlauer como CEO y nos enorgullece promover a Albert a su nueva y ampliada función. La experiencia de André y su profundo conocimiento del negocio garantizarán la continuidad de la visión estratégica que, junto con la experiencia operativa de Albert, respaldará la próxima fase de crecimiento y creación de valor de GOL."

Ferrer se despidió con un mensaje al equipo. "Durante más de 20 años en esta compañía, tuve el privilegio de crecer junto a personas extraordinarias, compartir desafíos, superar momentos difíciles y celebrar logros que ayudaron a construir la historia de la aviación brasileña", expresó.

"Estamos concluyendo un importante ciclo de transformación, fortaleciendo nuestras operaciones, nuestra cultura y nuestro posicionamiento de cara al futuro. Nada de esto habría sido posible sin la dedicación, la resiliencia y la pasión de nuestro Equipo de Águilas", agregó el CEO saliente.

Ferrer dejó un mensaje sobre el futuro de la compañía. "Dejo mi cargo con la confianza de que la compañía está viviendo uno de los momentos más prometedores de su historia. Estoy seguro de que, bajo el liderazgo de André Fehlauer y con el excepcional talento de Albert y de nuestros equipos, GOL seguirá creciendo, innovando y conectando personas y sueños durante muchos años."

Los números de GOL en el mercado aéreo latinoamericano

GOL opera como la aerolínea más puntual de Brasil. Forma parte de Abra Group desde su integración bajo el liderazgo de Ferrer.

La compañía fue fundada en 2001 con el propósito de democratizar el acceso a la aviación. Ese objetivo la llevó a desarrollar soluciones que hoy atienden a más de 30 millones de clientes al año.

La operación actual incluye un equipo de más de 16.000 profesionales. Todos están enfocados en la Seguridad, el valor número uno de GOL según su cultura corporativa.

La flota está compuesta por 146 aeronaves Boeing 737. Esa estandarización permite eficiencia operativa y simplicidad en el mantenimiento.

A través de sus alianzas con Avianca, American Airlines y Air France-KLM, GOL ofrece a sus pasajeros más de 60 acuerdos de codeshare e interline. Esos acuerdos brindan mayor comodidad y facilidad en las conexiones hacia todos los destinos atendidos por estas alianzas.

El ecosistema de GOL también incluye a Smiles, el mayor programa de fidelidad del país. Smiles ofrece una plataforma integral de viajes más allá de los vuelos.

GOLLOG, la división de carga, opera actualmente como la mayor operación regular de carga aérea de Brasil. Ese segmento complementa el negocio de pasajeros y diversifica las fuentes de ingreso de la compañía.