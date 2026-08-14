Anticiparse para llegar a tiempo, el nuevo desafío de la gestión de talento

El área de Talento no puede seguir reaccionando para solo cubrir las vacantes que surgen, debe ser parte de la conversación del negocio

Mientras las empresas aceleran sus estrategias de transformación, el verdadero desafío no es solo atraer talento, sino lograr que la experiencia adecuada esté disponible cuando el negocio necesita ejecutar sus proyectos. En un mercado donde las oportunidades tienen fecha de vencimiento, llegar tarde también tiene un costo.

Hay una situación que se repite cada vez con más frecuencia en las organizaciones. El proyecto está aprobado, el presupuesto asignado y los objetivos definidos. Sin embargo, el inicio se posterga. No porque falte decisión ni inversión, sino porque todavía no están las personas con la experiencia necesaria para llevarlo adelante.

La escena puede darse en una implementación tecnológica, un proyecto de analítica de datos, una iniciativa de mejora de procesos o un plan de transformación digital. Cambia el contexto, pero el desafío suele ser el mismo: el negocio necesita avanzar a un ritmo que muchas veces la gestión del talento no logra acompañar.

Cuando el tiempo se convierte en una ventaja competitiva

Durante años, esa diferencia era relativamente manejable. Los proyectos tenían horizontes más largos, las prioridades cambiaban con menor frecuencia y los procesos de incorporación podían desarrollarse sin poner en riesgo la ejecución.

Hoy el escenario es diferente. Las prioridades evolucionan constantemente, los ciclos de negocio son más cortos y muchas iniciativas requieren experiencia altamente especializada para comenzar. En este contexto, el tiempo deja de ser un detalle operativo y pasa a convertirse en un factor estratégico.

Desde mi experiencia en gestión del talento, hay una pregunta que cada vez cobra más relevancia y que, sin embargo, pocas organizaciones se hacen: ¿Cuánto tiempo transcurre entre que el negocio identifica una necesidad y realmente cuenta con la experiencia necesaria para resolverla?

Estamos acostumbrados a medir indicadores como el tiempo para cubrir una vacante, la rotación o la experiencia del candidato. Todos siguen siendo relevantes. Pero hoy comienza a cobrar protagonismo otro indicador: el tiempo que tarda una organización en transformar una necesidad del negocio en capacidad real de ejecución.

No es una preocupación aislada. El Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial identifica la brecha de habilidades como la principal barrera para la transformación de las organizaciones: el 63% de los empleadores la señala como uno de los mayores obstáculos para ejecutar sus estrategias de negocio.

Esta tendencia también se refleja en Argentina. De acuerdo con un relevamiento realizado por IDEA e IAE Business School, nueve de cada diez empresas manifiestan dificultades para encontrar el talento que necesitan. Este escenario refuerza la necesidad de anticipar cómo desarrollar, atraer o incorporar las capacidades que demandarán los proyectos del negocio.

En otras palabras, el desafío ya no consiste únicamente en encontrar personas, sino en reducir el tiempo entre una necesidad del negocio y la posibilidad de responder a ella. En muchos casos, las organizaciones saben exactamente qué experiencia necesitan pero el obstáculo es que ese conocimiento esté disponible cuando el proyecto debe comenzar y no varios meses después.

Esta realidad también está redefiniendo el rol de las áreas de Talento. Durante mucho tiempo, gran parte del foco estuvo puesto en responder a las vacantes que surgían. Hoy ese enfoque ya no alcanza por sí solo.

Cada vez resulta más importante participar antes en la conversación del negocio, comprender qué iniciativas están por comenzar, qué perfiles serán necesarios y cómo anticiparse a esas demandas. También implica entender que no todas las necesidades son iguales. Algunas justifican fortalecer equipos permanentes porque responden a conocimientos estratégicos para la organización. Otras están asociadas a proyectos específicos o procesos de transformación, donde lo importante es incorporar experiencia especializada en el momento oportuno.

Comprender esa diferencia permite tomar decisiones más ágiles y, sobre todo, evitar que los proyectos pierdan impulso mientras esperan la experiencia que necesitan para avanzar.

La velocidad trae nuevas miradas

Reducir esos tiempos tiene además un efecto menos evidente, pero igualmente valioso: permite incorporar perspectivas diferentes cuando el negocio más las necesita.

Profesionales que han participado en distintas industrias o proyectos suelen aportar nuevas formas de abordar desafíos similares. La combinación entre la experiencia interna y nuevas miradas enriquece la toma de decisiones, acelera el aprendizaje de los equipos y favorece la innovación.

En un contexto donde la velocidad es una ventaja competitiva, acceder rápidamente a esa experiencia puede marcar la diferencia entre liderar un mercado o llegar cuando la oportunidad ya pasó.

Por eso, las áreas de Talento deven involucrarse en desarrollar estrategias que acompañen el ritmo del negocio, anticipar necesidades y facilitar que la experiencia adecuada llegue cuando puede generar mayor impacto.

Mientras las oportunidades de negocio tienen cada vez menos margen de espera, el verdadero diferencial competitivo ya no será solamente contar con el mejor talento, sino lograr que la experiencia adecuada esté disponible en el momento justo. Y muchas veces, el costo de llegar tarde no se mide en una vacant sin cubrir, sino en oportunidades que ya no vuelven.