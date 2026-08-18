Google lanzó un programa en agosto que ya utilizan Walmart y Verizon para hacer más eficiente el trabajo de sus empleados. Qué habilidades enseña gratis

Si algo sabe hacer Google es identificar tendencias entre aquello que las personas están buscando en todo el mundo. Así fue que en febrero pasado sumó a su propuesta de certificados gratis en habilidades digitales un nuevo programa, que rápidamente se volvió el más pedido por los alumnos. Dentro de su Certificado Profesional de IA de Google, el más popular de todos los tiempos en Coursera sobre IA generativa, ahora se amplió la propuesta con un nuevo curso dedicado a la programación intuitiva o "vibe coding".

Así lo anunció la semana pasada Lisa Gevelber, ejecutiva de Alphabet y fundadora de Grow with Google, el espacio en el que el gigante de Internet concentra toda su propuesta educativa para distintos públicos, y las capacitaciones y certificados que ofrece a quienes aprenden a dominar sus herramientas.

Qué es vibe coding y por qué es importante en las empresas

El vibe coding es un término acuñado para describir el procedimiento por el cual una persona solicita a una Inteligencia Artificial (IA) generativa en lenguaje natural la herramienta digital que quiere desarrollar, y es ese sistema el que genera las líneas de código y archivos enteros que luego dan lugar a una aplicación que concuerda con lo pedido por el usuario. La búsqueda de errores y correcciones también se realizan en lenguaje natural.

Ya existen plataformas diseñadas específicamente para este estilo de programación para no expertos o principiantes sin experiencia técnica, como Cursor y Windsurf, entre otras. Aunque los expertos recomiendan que el testeo y validación siga teniendo una instancia de revisión humana por parte de programadores profesionales, antes de utilizar cualquier herramienta creada por esta práctica "intuitiva" en sistemas sensibles.

La ventaja es que el vibe coding, si está bien hecho y no genera grandes errores de sistema, puede reducir drásticamente la barrera de entrada para crear prototipos, automatizaciones o apps simples sin saber programar desde cero. Bien aplicado, también acelera los tiempos de trabajo para los desarrolladores con experiencia.

En ese marco, este programa de Google es fundamental para cualquiera que quiera construir sistemas o aplicaciones que realicen tareas automatizables pero customizadas a su posición. Por eso las compañias están adoptando la filosofía del vibe coding, porque les permite con solo facilitar a sus empleados tokens de su IA generativa premium ya aprobada, que ellos mismos tomen las riendas para desarrollar soluciones para eficientizar su propio trabajo.

En este punto, vale la pena aclarar que la IA generativa aplicada al mundo corporativo tiene también sus riesgos y que antes de liberar cualquier aplicación diseñada mediante Vibe Coding, la empresa debe revisarlos y prevenir cualquier inconveniente por el cual, de todas maneras, deberá hacerse responsable. Además, hay que considerar que si el código falla en sistemas complejos, las personas sin bases técnicas suelen tener dificultades para resolver fallos lógicos graves o problemas de seguridad ocultos.

Nuevo certificado gratis de Google

El programa de dos horas está disponible en 19 idiomas y en español se titula "IA para la creación de apps". Se puede cursar gratuitamente para especializarse en la generación de aplicaciones customizadas mediante las herramientas de Google Gemini. Se puede tomar dentro del Certificado Profesional de IA de Google o de forma independiente.

Entonces, este nuevo curso gratiuito de Google al que se puede acceder tanto desde Coursera como desde Grow with Google, está dirigido principalmente a quienes no son programadores de profesión y necesitan comenzar a aplicar IA generativa en su trabajo diario.

"Tanto si das tus primeros pasos en la IA como si buscas crear herramientas personalizadas para tu equipo, nuestro objetivo con el Certificado Profesional de IA de Google sigue siendo el mismo: ayudarte a aprender a aprovechar la IA a tu favor. Desde su lanzamiento en febrero, se ha convertido en el certificado de IA generativa más popular de todos los tiempos en Coursera. Millones de personas han aprendido a utilizar la IA con nuestro programa de IA, mientras que empresas líderes como Deloitte, Verizon, Lyft y Walmart utilizan el curso para capacitar a sus equipos", dijo al respecto Lisa Gevelber en su publicación.

"Últimamente, nuestros alumnos nos han pedido lecciones más profundas sobre programación intuitiva: describir lo que se desea en lenguaje cotidiano mientras la IA se encarga del código técnico para crear e implementar la aplicación. Este interés refleja una tendencia más amplia: las búsquedas en EE. UU. sobre programación intuitiva aumentaron un 140 % en promedio con respecto al año pasado", compartió la ejecutiva.

El programa, según describió, ayuda a quienes no son desarrolladores profesionales a crear aplicaciones robustas, probarlas, depurar sus errores y finalmente implementarla. "Ya sea que se trate de crear un panel de control personalizado para el equipo, automatizar un flujo de trabajo o desarrollar una herramienta de atención al cliente, no se requiere experiencia en programación", enfatizó Gevelber, y contó casos de cómo empleados de Walmart y Verizon ya están poniendo en práctica sus propias aplicaciones creadas en el entorno de Gemini.

Qué se aprende en el nuevo certificado de Google 2026:

Utilizar la orientación de expertos y un juicio responsable para aplicar la IA con confianza.

Fortalecer habilidades profesionales utilizando la IA para generar planes, personalizar contenido y analizar datos.

Crear el conjunto propio de recursos de IA reutilizables durante más de 20 actividades prácticas.

Crear aplicaciones funcionales para tu flujo de trabajo mediante la codificación intuitiva.

Aumentar la productividad encadenando tareas en flujos de trabajo de IA potentes que ahorran tiempo.

Así es que tomando este curso de Google sobre vibe coding, el usuario aprende a manejár el entorno Gemini, incluyendo los programas para imágenes como Canvas y la modalidad Nano Banana, y de video (Veo3), así como Deep Research, Notebook, Workspace (Hojas de cálculo, Presentaciones, Meet) entre otras habilidades clave que serán básicas para el trabajo.