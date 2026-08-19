Empleados de comercio cobrarán en septiembre con un aumento del 1,9% y salarios de hasta $1,37 millones según la categoría y la escala salarial vigente

Los empleados de comercio reciben en septiembre el último tramo del aumento salarial acordado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) para el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El acuerdo establece una recomposición total del 5,7% sobre el sueldo, distribuida en tres tramos del 1,9%, que impactan en el salario de los trabajadores alcanzados. El acuerdo contempla además una suma no remunerativa de $120.000 que se mantiene fija durante el trimestre y sobre la cual se calculan la antigüedad y el presentismo.

Cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre

De acuerdo con las escalas salariales establecidas para el CCT 130/75, los montos correspondientes a septiembre incluyen el salario básico y la suma no remunerativa de $120.000, sin contemplar el bono extraordinario de $50.000, que ya fue abonado en julio y agosto.

Maestranza

A: $1.303.900

$1.303.900 B : $1.307.292

: C: $1.319.176

Administrativo

A: $1.316.632

$1.316.632 B : $1.321.729

: C: $1.326.821

D: $1.342.103

E: $1.354.836

F: $1.373.514

Cajeros

A: $1.320.875

$1.320.875 B : $1.326.821

: C: $1.334.462

Personal Auxiliar

A : $1.320.875

: B : $1.329.365

: C: $1.357.383

Auxiliar Especializado

A: $1.331.067

$1.331.067 B: $1.346.346

Vendedores

A: $1.320.875

$1.320.875 B: $1.346.349

$1.346.349 C : $1.354.836

: D: $1.373.514

Estos valores corresponden a los montos de convenio y no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo, horas extras o manejo de caja, que pueden incrementar la remuneración final de cada trabajador según su categoría y situación laboral.

Cómo se aplica el aumento salarial

El acuerdo establece una recomposición total del 5,7%, distribuida en tres incrementos no acumulativos:

Julio de 2026: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Agosto de 2026: aumento del 1,9%.

aumento del 1,9%. Septiembre de 2026: aumento del 1,9%.

El cálculo se realiza tomando como base el básico de junio de 2026 más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha, que totalizaban $120.000.

Fin del bono extraordinario de $50.000

Los trabajadores también recibieron entre julio y agosto un bono extraordinario de $50.000, denominado Suma No Remunerativa Única – Revisión 2026.

El pago fue dividido en dos cuotas iguales:

Julio : $25.000.

: $25.000. Agosto: $25.000.

Al haberse completado el esquema previsto, este bono no se suma a las liquidaciones correspondientes al mes de septiembre.

Qué pasa con la suma no remunerativa de $120.000

El acuerdo mantiene durante el trimestre una suma no remunerativa de $120.000.

Este importe comenzará a incorporarse progresivamente al salario básico entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, a razón de $20.000 por mes.

La incorporación no modifica el total de convenio previsto para ese período, sino la composición del salario: una parte de la suma pasa de no remunerativa a remunerativa.

Qué adicionales pueden aumentar el salario de un empleado de comercio

El monto que figura en la escala de convenio no necesariamente coincide con lo que cobra cada trabajador de bolsillo. El recibo de sueldo puede incluir distintos adicionales, entre ellos:

Presentismo : cuando se cumplen las condiciones previstas por el convenio (Art. 40°).

: cuando se cumplen las condiciones previstas por el convenio (Art. 40°). Antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado y se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas.

equivale al 1% por cada año trabajado y se aplica sobre las cifras remunerativas y no remunerativas. Horas extras: cuando se supera la jornada laboral correspondiente.

cuando se supera la jornada laboral correspondiente. Adicional por manejo de caja: para los trabajadores que cumplen funciones de cajero.

para los trabajadores que cumplen funciones de cajero. Comisiones u otros adicionales: cuando corresponden según la actividad o el puesto.

Por eso, dos trabajadores que pertenecen a la misma categoría pueden percibir remuneraciones diferentes.

Qué debe pagar el empleador además del salario

El empleador también debe cumplir con distintas obligaciones laborales y de seguridad social. Entre ellas:

Registrar correctamente la relación laboral.

Liquidar y pagar el salario dentro de los plazos establecidos.

Ingresar los aportes y contribuciones correspondientes al sistema previsional y la seguridad social.

Realizar los aportes a la obra social.

Contratar una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Entregar el recibo de sueldo con el detalle de la liquidación y los descuentos realizados.

Cuándo volverán a negociar los empleados de comercio

FAECYS y las entidades empresarias acordaron volver a reunirse en octubre de 2026. En esa instancia analizarán:

La evolución de la inflación

El poder adquisitivo

El comportamiento de las escalas salariales

De esta manera, las partes determinarán si corresponde establecer nuevos incrementos durante el último trimestre del año.

El acuerdo fue firmado por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).