Strategy Latam designa a Graciela Vinocur como manager para impulsar su expansión regional

La ejecutiva, con más de 25 años de experiencia tendrá el desafío de fortalecer el posicionamiento de la consultora en Argentina y Paraguay

Strategy Latam, la consultora especializada en búsqueda y desarrollo de ejecutivos del Grupo Ceta, anunció la incorporación de Graciela Vinocur como manager. Desde esta posición liderará una nueva etapa de crecimiento enfocada en consolidar el posicionamiento de la compañía en Argentina y Paraguay, además de expandir su alcance hacia nuevos mercados de la región.

"Asumo el desafío de potenciar una compañía que cuenta con trayectoria en el mercado, pero que inicia una nueva etapa de crecimiento. El objetivo es ampliar el alcance hacia otros países de la región y consolidarnos como un socio estratégico para las organizaciones que buscan atraer, desarrollar y fidelizar talento ejecutivo en un contexto de transformación permanente", señaló Vinocur.

La incorporación forma parte del proceso de fortalecimiento de Strategy Latam que busca ampliar su propuesta de valor en executive search, evaluación de talento, desarrollo de líderes y consultoría organizacional para acompañar a empresas que enfrentan nuevos desafíos en la gestión del capital humano.

Perfil de líder

Licenciada en Psicología y Coach Ontológico certificada, Vinocur cuenta con más de 25 años de experiencia liderando equipos de adquisición de talento, executive search, talent assessment y desarrollo organizacional.

Participó en proyectos de búsquedas ejecutivas, construcción de pipelines de talento diverso, estrategias de contratación en entornos multiculturales, programas de evaluación y desarrollo, y coaching ejecutivo y de equipos.

Además, fue docente universitaria en programas de Desarrollo de Líderes Comunitarios en la UBA y docente de Comunicación Empresarial en la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). Es coautora del libro Teorías y prácticas psicotécnicas aplicadas en el contexto de Evaluación de Ejecutivos - editado por Casa do Psicologo (Pearson) en 2013 - y de diversos trabajos presentados en congresos internacionales.