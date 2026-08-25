Nuevo country manager de Boston Consulting Group en Argentina

Se trata de Leonardo De Lella Ezcurra, ex Vista Oil & Gas. y Tenaris, quien participaba de la práctica de Energía de BCG en Argentina y en la región

Boston Consulting Group (BCG) nombró a Leonardo De Lella Ezcurra, Managing Director y Partner de la firma, como nuevo country manager de Argentina. Desde esta posición, será responsable de liderar las operaciones y el crecimiento estratégico de BCG en el país.

En el marco de esta transición, Martín Meninato, quien ocupaba el rol de country manager de BCG en Argentina, asumirá un nuevo desafío liderando para toda la región la práctica de Operaciones de la firma, orientada a acompañar a las organizaciones en la transformación y mejora de sus operaciones.

Ambos nombramientos reflejan la apuesta de BCG por fortalecer su presenciaregional y continuar desarrollando capacidades especializadas, con experiencialocal y perspectiva global.

Perfil de líder

De Lella (en foto principal) es miembro del equipo central de la práctica de Energía de BCG. Cuenta con más de 15 años de experiencia liderando y asesorando transformaciones empresariales, con especial foco en la industria de petróleo y gas, y ha trabajado con compañías líderes de Argentina, Colombia y otros mercados de América Latina.

A lo largo de su trayectoria, lideró proyectos en toda la cadena de valor del sector, con foco en estrategia y gestión de portafolios, transformación de operaciones, grandes proyectos de capital, cadena de suministro y transformación digital.

Antes de incorporarse a BCG, integró el equipo directivo de Vista Oil & Gas. Previamente, se desempeñó como Principal en A.T. Kearney en Ciudad de México y ocupó distintas posiciones en Tenaris.

El ejecutivo es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA de la University of Chicago Booth School of Business.

De Lella asume este nuevo desafío con entusiasmo: "Argentina atraviesa una etapa de grandes oportunidades, impulsada por sectores con capacidad de atraer inversión, generar empleo y proyectarse al mundo. Desde BCG queremos seguir acompañando a las organizaciones en sus transformaciones más relevantes, combinando estrategia, ejecución y tecnología. Confío especialmente en el talento de nuestro equipo en Buenos Aires y en su capacidad para generar un impacto concreto y duradero en nuestros clientes y en el país".