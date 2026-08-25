Cuánto gana una empleada doméstica por 4 horas semanales en septiembre 2026

En septiembre las empleadas domésticas cobrarán los sueldos de agosto con 1,9% y un bono que se pagará por única vez de acuerdo a las horas semanales

Las empleadas domésticas en Argentina cobrarán en septiembre los sueldos de agosto con un 1,9% de aumento respecto de la escala salarial del mes anterior, según se firmó en la última reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCA). Asimismo, se asignó una suma no remunerativa que se pagará por única vez, de acuerdo a las horas semanales tabajadas por el servicio doméstico. En ese marco, las trabajadoras que prestan servicios cuatro horas a la semana para un mismo empleador, percibirán entre $......... y $20.198,3 por semana de acuerdo a su categoría, más el bono de $8.000 asignado en la paritaria.

Las sumas no remunerativas irán incorporándose a los básicos paulatinamente en los meses subsiguientes. El acuerdo indica cuánto cobrarán las empleadas domésticas hasta diciembre de 2026 inclusive y las cifras ya fueron confirmadas por la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, la entidad que representa a la mayor cantidad de empledas domésticas en el país.

En este marco, el aumento representa una recomposición salarial para los trabajadores de casas particulares, pero no llega a incluir el avance de la inflación oficial de los últimos meses. Los próximos incrementos ya acordados están todos por debajo del 2% mensual. Vale la pena recordar que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró que la inflación de julio 2026 ascendió a 2,1 por ciento.

Para preservar el poder de compra de las empleadas domésticas la mayoría de los empleadores que tienen registradas a las trabajadoras pagan por encima de los mínimos básicos por convenio, y los consignan en el recibo de sueldo de la trabajadora como "a cuenta de futuros aumentos". Asimismo, muchos pagan también los viáticos de quienes prestan servicios con retiro.

Cuánto cobrará una empleada doméstica en septiembre

Por la Ley 26.844 del Régimen Especial de de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, las trabajadoras que prestan servicios menos de 24 horas semanales para un mismo empleador, se encuadran dentro de la modalidad de pago por horas trabajadas, así se desempeñen con o sin retiro.

Éstas empleadas perciben el haber al término de cada jornada o de cada semana laboral, según hayan acordado con su empleador. Por eso, en septiembre percibirán las siguientes cifras por 4 horas semanales de trabajo, de acuerdo a su categoría.

Supervisoras

Con retiro: $4.645,32 por hora y $18.581,28 por semana.

Sin retiro: $5.049,58 por hora y $20.198,32 por semana.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.422,53 por hora y $17.690,12 por semana.

Sin retiro: $4.809,80 por hora y $19.239,20 por semana.

Caseros

Siempre sin retiro: $4.185,94 por hora y $16.743,76 por semana.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.185,94 por hora y $16.743,76 por semana.

Sin retiro: $4.641,90 por hora y $18.567,60 por semana.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.914,63 por hora y $15.658,52 por semana..

Sin retiro: $4.306,71 por hora y $17.226,84 por semana.

Los montos mencionados en la escala anterior son los oficializados por UPACP, e incluyen la incorporación del porcentaje correspondiente de la suma no remunerativa de agosto a los salarios básicos de las empleadas domésticas en septiembre, de acuerdo a la última negociación en la CNTCP. A la vez, incorporan el 1,8% de aumento de sueldo correspondiente a la escala de septiembre 2026.

Último aumento del año para empleadas domésticas

Según un comunicado del Ministerio de Capital Humano difundido por la UPACP, la mencionada comisión que decide los haberes de las empleadas domésticas determinó los siguientes aumentos para los valores básicos desde agosto hasta diciembre 2026 inclusive:

Agosto : 1,9%

: 1,9% Septiembre : 1,8%

: 1,8% Octubre : 1,7%

: 1,7% Noviembre : 1,6%

: 1,6% Diciembre: 1,6%

Los empleadores deberán además pagar en agosto una suma extra no remunerativa por única vez, según el siguiente esquema:

Jornadas de menos de 12 horas semanales : $8.000

: $8.000 Jornadas de entre 12 y 16 horas semanales : $11.500

: $11.500 Jornadas de más de 16 horas semanales: $20.000

Escala salarial para empleadas domésticas agosto-diciembre 2026 (fuente: UPACP)

Por último, también se indicó que el bono de agosto se incorporará de manera gradual a los salarios básicos en tres tramos:

Septiembre de 2026 : se integra el 25% de la suma de agosto ($2.000; $2.875 o $5.000 según corresponda a las horas trabajadas).

: se integra el 25% de la suma de agosto ($2.000; $2.875 o $5.000 según corresponda a las horas trabajadas). Octubre de 2026: se integra el 50,0% de la suma de agosto ($4.000; $5.750 o $10.000).

se integra el 50,0% de la suma de agosto ($4.000; $5.750 o $10.000). Noviembre de 2026: se integra el 25% restante.

Entonces, los empleadores deberán abonar los haberes de las empleadas domésticas que prestan servicios por cuatro horas por semana en septiembre con un incremento intermensual del 1,8%, además de integrar en el básico los $2.000 que representan el 25% de la suma no remunerativa de agosto 2026.

Cuánto cobrarán en septiembre las empleadas mensualizadas

A diferencia de lo que ocurre con las trabajadoras por horas, las empleadas domésticas mensualizadas cobrarán en septiembre los sueldos correspondientes a agosto. La escala salarial confirmada en ese caso es la siguiente:

Supervisoras

Con retiro: $564.246,70 por mes.

Sin retiro: $624.313,90 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $526.829,55 por mes.

Sin retiro: $582.283,27 por mes.

Caseros

Siempre sin retiro: $514.903,51 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $514.903,51 por mes.

Sin retiro: $569.593,41 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $466.756,23 por mes.

Sin retiro: $514.903,51 por mes.

A estos salarios básicos para empleadas domésticas en septiembre, se suma el pago de los aportes patronales y la cobertura de ART para empleadas registradas.