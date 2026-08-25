El Gobierno abrió concurso para cargos en museos con sueldos de entre $2 y 2,5 millones

La Secretaría de Cultura abrió la inscripción para contratar a cinco directores de Museos Nacionales con vínculos de cinco años y posibilidad de prórroga

La Secretaría de Cultura de la Nación habilitó de manera formal la inscripción para concursar por las direcciones de cinco emblemáticos Museos Nacionales. El proceso se oficializó mediante su publicación en el Boletín Oficial y la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 7 de septiembre inclusive. Los postulantes seleccionados asumirán sus funciones bajo un contrato de cinco años, con la opción de acceder a una prórroga de hasta dos años adicionales conforme al Régimen de Selección del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Las designaciones contemplan remuneraciones brutas que parten desde los 2,2 millones y superan los 2,5 millones de pesos, compuestas por el haber básico y el suplemento por función ejecutiva, además de adicionales por radicación geográfica en el caso del interior del país. El concurso abierto busca seleccionar a los profesionales a través de la evaluación de antecedentes, competencias de gestión y proyectos institucionales por parte de un Comité de Selección integrado por especialistas externos, referentes del área de Cultura y autoridades de la Secretaría de Transformación del Estado.

La Secretaría de Cultura abrió la inscripción a concurso para directores de Museos Nacionales

Trabajo de director de Museos Nacionales: los establecimientos convocados y las escalas salariales

La convocatoria pública comprende la cobertura de cargos directivos para cinco espacios históricos y culturales de alta relevancia patrimonial:

Museo Histórico Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo (CABA): Ubicado en Bolívar 65, ofrece un haber mensual compuesto por $1.004.243,76 de básico y $1.481.591,70 de función ejecutiva (total de $2.485.835,46).

Ubicado en Bolívar 65, ofrece un haber mensual compuesto por $1.004.243,76 de básico y $1.481.591,70 de función ejecutiva (total de $2.485.835,46). Museo Histórico Nacional (San Telmo, CABA): Con sede en la antigua residencia Lezama de Defensa 1600, percibe un ingreso de $1.004.243,76 básicos y $1.481.591,70 por función ejecutiva (total de $2.485.835,46).

Con sede en la antigua residencia Lezama de Defensa 1600, percibe un ingreso de $1.004.243,76 básicos y $1.481.591,70 por función ejecutiva (total de $2.485.835,46). Museo Regional de Pintura José A. Terry (Tilcara, Jujuy): Situado en el Noroeste Argentino, cuenta con una asignación de $1.004.243,76 básicos, $1.270.019,70 de función ejecutiva más un suplemento por zona desfavorable del 45% ($2.747.882,41 estimado total).

Situado en el Noroeste Argentino, cuenta con una asignación de $1.004.243,76 básicos, $1.270.019,70 de función ejecutiva más un suplemento por zona desfavorable del 45% ($2.747.882,41 estimado total). Museo Casa de Ricardo Rojas (CABA): Emplazado en Charcas 2837, la remuneración asignada es de $1.004.243,76 de básico y $1.270.019,70 de función ejecutiva (total de $2.274.263,46).

Emplazado en Charcas 2837, la remuneración asignada es de $1.004.243,76 de básico y $1.270.019,70 de función ejecutiva (total de $2.274.263,46). Museo Casa de Yrurtia (Belgrano, CABA): Ubicado en O´Higgins 2390, dispone de una escala de $1.004.243,76 básicos y $1.270.019,70 por función ejecutiva (total de $2.274.263,46).

Museos Nacionales: requisitos profesionales para la postulación a cargo de dirección

Para aspirar a conducir las instituciones, la normativa exige cumplir con una serie de criterios técnicos y de formación académica. Los interesados deben ser argentinos nativos o naturalizados, tener un mínimo de 18 años y contar con título universitario de grado no inferior a cuatro años de duración en carreras afines como Historia, Museología, Gestión Cultural, Curaduría, Bellas Artes, Arquitectura, Ciencias Sociales, Comunicación o Antropología, entre otras.

Adicionalmente, se requiere acreditar un mínimo de tres años de experiencia profesional posterior a la titulación en las especialidades del puesto y al menos dos años en la conducción de equipos de trabajo o cargos de jefatura. El perfil se completa con el dominio intermedio de herramientas informáticas y capacidad comprobada para la lectura y comprensión de textos en al menos un idioma extranjero. Toda la información detallada para formalizar el trámite de inscripción se encuentra disponible en el portal oficial Concursar.