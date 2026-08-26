El ranking de influencia consagra a Argentina como el segundo país solo detrás de Brasil, y como uno de los principales exportadores de talento ejecutivo

La consultora global de estrategia basada en Big Data e inteligencia artificial, HORSE, dio a conocer hoy los resultados de la quinta edición de su estudio "Thought Leaders 100 América Latina 2026." El informe mide el nivel de influencia, la consistencia narrativa y el impacto público de los principales CEOs, directivos y compañías de la región. Pierpaolo Barbieri (Ualá), Martín Migoya (Globant) y Marcos Galperín (Mercado Libre) ocupan todo el podio de la edición 2026.

Martín Galdeano (Ford) es el cuarto argentino dentro del Top 10, alcanzando el puesto 6. La Argentina es el segundo país por su presencia en el ranking, detrás de Brasil.

Un hito que apuntaron desde HORSE sobre esta edición fue que se produjo el mayor recambio histórico del estudio: más del 50% de rotación, con 54 nuevos CEOs y 24 nuevas empresas. "El gran recambio de jugadores confirma tres tendencias que atraviesan a la región: la irrupción de nuevos actores en posiciones de liderazgo, la falta de constancia de muchos ejecutivos en sus esfuerzos de comunicación, y el predominio de estrategias de corto plazo por sobre procesos de posicionamiento con visión de largo plazo." evaluaron Juan Pablo Daniello y Cristian Marchiaro, co-fundadores de HORSE

Podio argentino en el ranking de ejecutivos influyentes de América Latina

El ranking de CEOs regionales quedó encabezado en su edición 2026 por tres empresarios de origen argentino que dirigen compañías multinacionales y "unicornios" tecnológicos.

Las tres primeras posiciones del listado ejecutivo se estructuran de la siguiente manera:

Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá : obtuvo el primer puesto regional con un puntaje total de 3.855 puntos, desplazándose desde el segundo lugar que ocupaba en la edición anterior. Registró su desempeño más destacado en la dimensión de compromiso digital al ubicarse en el segundo puesto del sector, además de figurar en el cuarto lugar en apariciones en eventos y en el séptimo puesto en presencia en medios periodísticos.

: obtuvo el primer puesto regional con un puntaje total de 3.855 puntos, desplazándose desde el segundo lugar que ocupaba en la edición anterior. Registró su desempeño más destacado en la dimensión de compromiso digital al ubicarse en el segundo puesto del sector, además de figurar en el cuarto lugar en apariciones en eventos y en el séptimo puesto en presencia en medios periodísticos. Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant: se ubicó en la segunda posición de América Latina con 3.770 puntos. Logró la máxima puntuación de 500 puntos tanto en la dimensión de disertaciones en eventos como en el pilar de redes institucionales y cámaras empresarias, posicionándose además en el sexto lugar de presencia en medios masivos.

se ubicó en la segunda posición de América Latina con 3.770 puntos. Logró la máxima puntuación de 500 puntos tanto en la dimensión de disertaciones en eventos como en el pilar de redes institucionales y cámaras empresarias, posicionándose además en el sexto lugar de presencia en medios masivos. Marcos Galperin, fundador y exCEO de Mercado Libre: se posicionó en el tercer lugar del escalafón continental con 3.460 puntos. Encabezó el primer puesto absoluto de la región tanto en la dimensión de compromiso digital como en presencia en medios de comunicación, obteniendo la calificación máxima de 2.000 puntos y 1.000 puntos respectivamente en ambos rubros.

Otros ejecutivos argentinos destacados en el top regional

Ranking Tough Leadership HORSE 2026, primeros puestos ejecutivos (Fuente: HORSE)

Además del podio completo, el reporte de HORSE ubica a diversos ejecutivos que lideran filiales y operaciones de corporaciones globales en Argentina y América Latina dentro de los puestos de vanguardia.

Los líderes con mejor desempeño relativo en el listado de los 100 más influyentes comprenden los siguientes casos:

Martín Galdeano, presidente de Ford América Latina : alcanzó el sexto puesto de la tabla general regional con 3.360 puntos, registrando un ascenso de 33 posiciones respecto del estudio del año anterior. Logró colocarse entre los diez mejores de la región en las dimensiones de redes institucionales y presentaciones públicas.

: alcanzó el sexto puesto de la tabla general regional con 3.360 puntos, registrando un ascenso de 33 posiciones respecto del estudio del año anterior. Logró colocarse entre los diez mejores de la región en las dimensiones de redes institucionales y presentaciones públicas. Pablo Lorenzo, titular de Carrefour: ingresó a la nómina de líderes al posicionarse en el puesto 30 con un total de 2.310 puntos.

ingresó a la nómina de líderes al posicionarse en el puesto 30 con un total de 2.310 puntos. Julio Figueroa, representante de Citi : se ubicó en el lugar 38 de la región con 2.100 puntos, destacando entre las principales posiciones del pilar de redes y cámaras empresariales.

: se ubicó en el lugar 38 de la región con 2.100 puntos, destacando entre las principales posiciones del pilar de redes y cámaras empresariales. Matías Campodónico, ejecutivo de Dow: ocupó el puesto 55 con 1.550 puntos, alcanzando el segundo lugar del ranking continental en las categorías de participaciones en eventos y redes ejecutivas institucionales.

ocupó el puesto 55 con 1.550 puntos, alcanzando el segundo lugar del ranking continental en las categorías de participaciones en eventos y redes ejecutivas institucionales. Marcos Bradley, referente de Syngenta: ingresó al reporte regional en el puesto 83 con una puntuación de 820 puntos.

ingresó al reporte regional en el puesto 83 con una puntuación de 820 puntos. Jaime Macaya, ejecutivo de QuintoAndar : se posicionó en el lugar 92 con un puntaje consolidado de 470 puntos.

: se posicionó en el lugar 92 con un puntaje consolidado de 470 puntos. Gustavo Marín, líder de Fiserv: figuró en el puesto 96 del listado corporativo con 340 puntos.

Argentina es la segunda nacionalidad con más ejecutivos en el Top 100 de CEOs, con 20 nombres, solo detrás de Brasil, aunque apenas 8 de ellos dirigen su compañía desde el país. Los otros 12 lideran sus empresas desde el exterior: Julio Figueroa (Citi) y Federico Greppi (Marriott) operan desde Estados Unidos; Constanza Losada (BMS), Guy Rodriguez (Nissan) y Marcos Westphalen (Pinterest), desde México; y Eduardo López (Google Cloud) y Pablo Lorenzo (Carrefour), desde Brasil. Para HORSE, el patrón confirma a la Argentina como uno de los principales exportadores de talento ejecutivo de la región.

En el ranking general, los mayores saltos los protagonizan Martín Galdeano (Ford, +33), Agustín Croche (DHL, +32), Luiz Vasconcelos (FedEx, +25) y Álvaro Cárdenas (Diageo, +24); en el extremo opuesto, Rafael Chang (Toyota, −60), Guy Rodriguez (Nissan, −45), Tonny Martins (IBM, −37) y Laércio Albuquerque (Cisco, −36) registran las mayores caídas del ranking de CEOs.

Las empresas de origen argentino que encabezan la nómina corporativa

Ranking Tough Leadership HORSE 2026, primeros puestos por empresa (Fuente: HORSE)

En el apartado correspondiente a las organizaciones, la empresa de comercio electrónico y servicios financieros Mercado Libre se consagró como la ganadora absoluta del ranking corporativo Thought Leaders 100 América Latina 2026.

La compañía de origen argentino obtuvo un puntaje total de 5.372 puntos, manteniendo la primera posición del continente por segundo año consecutivo frente a competidores internacionales del sector tecnológico y de consumo masivo. En su desempeño institucional, registró más de 15.000 menciones en medios de comunicación regionales, 525.000 seguidores en LinkedIn y participación en 13 cámaras empresarias de la región.

Otras compañías fundadas en la Argentina con figuración destacada en la nómina corporativa continental son Ualá, que se ubicó en el puesto 19 de la región con 3.895 puntos, y Globant, que alcanzó el lugar 30 de la lista general con 3.367 puntos.

Desde HORSE apuntaron que a nivel regional, Tecnología es el sector con más CEOs del ranking (23/100) y el de mejor desempeño relativo (+64% vs. Servicios Financieros)

Por otra parte, este año los mayores saltos de posiciones los protagonizaron Stellantis (+63), SAP (+57), GM (+55) y Volkswagen (+41); en el extremo opuesto, Allianz (−59), Danone (−51), Renault (−51) y Pfizer (−50) registran las caídas más pronunciadas del ranking.

Los tres principios fundamentales del Thought Leadership según HORSE

El informe elaborado por la consultora HORSE establece que el liderazgo de opinión no se construye de forma azarosa ni depende únicamente del carisma personal de los ejecutivos. Para lograr un posicionamiento de impacto y relevancia en el entorno corporativo digital, la metodología de la firma identifica tres pilares conceptuales indispensables que guían la estrategia de comunicación.

Los tres principios del liderazgo de pensamiento definidos por la consultora comprenden los siguientes aspectos:

Narrativa sólida : el ejecutivo debe articular un relato memorable que conecte las prioridades de su negocio con las temáticas de interés general exigidas por las audiencias, integrando ejes transversales como la innovación, la sustentabilidad, el talento y el desarrollo comercial en un hilo conductor común.

: el ejecutivo debe articular un relato memorable que conecte las prioridades de su negocio con las temáticas de interés general exigidas por las audiencias, integrando ejes transversales como la innovación, la sustentabilidad, el talento y el desarrollo comercial en un hilo conductor común. Consistencia en los canales : consiste en sostener un rol y un mensaje coherente a través de los diferentes medios y plataformas disponibles, distribuyendo la presencia de manera equilibrada entre medios periodísticos digitales, LinkedIn, X, presentaciones en eventos y participación en cámaras empresarias sin concentrar los esfuerzos en un único canal.

: consiste en sostener un rol y un mensaje coherente a través de los diferentes medios y plataformas disponibles, distribuyendo la presencia de manera equilibrada entre medios periodísticos digitales, LinkedIn, X, presentaciones en eventos y participación en cámaras empresarias sin concentrar los esfuerzos en un único canal. Persistencia en el tiempo: el posicionamiento institucional requiere disciplina y continuidad a largo plazo, entendiendo que los esfuerzos de comunicación aislados o limitados a un único semestre pierden eficacia si no se sostiene la presencia constante a lo largo de los años.

Metodología del informe basada en inteligencia artificial y Big Data

La quinta edición del estudio abarcó un período de análisis comprendido entre julio de 2025 y julio de 2026, procesando información pública proveniente de más de 15 países de América Latina.

El software de inteligencia artificial utilizado por la consultora, denominado Charlie, analizó una muestra de más de 800.000 artículos periodísticos, 120.000 publicaciones en las plataformas LinkedIn y X, 350.000 interacciones en redes sociales y la participación de ejecutivos en más de 200 eventos empresariales y 100 cámaras de comercio.

El sistema de puntuación asignó un puntaje máximo distribuido en seis dimensiones clave:

Posicionamiento del CEO: hasta 2.000 puntos.

Compromiso digital en redes: hasta 1.500 puntos.

Presencia en medios periodísticos: hasta 1.000 puntos.

Redes institucionales y cámaras: hasta 500 puntos.

Presentaciones en eventos: hasta 500 puntos.

Patrocinio de actividades: hasta 250 puntos.

Principales hallazgos del ranking en 2026

El estudio advierte una caída histórica en la participación femenina, que se desploma al 12% —el nivel más bajo registrado, tras rondar el 24% en 2023 y 2024—, con solo 12 mujeres en el ranking y una única representante en el Top 10 (Paula Bellizia, de Amazon).

HORSE detectó que las líderes encuentran en el Networking la dimensión en la que alcanzan su mejor performance relativa. "En Media Presence, Digital Engagement y Speaking Appearances, su participación no supera el 10% frente a los líderes hombres, con las mayores oportunidades de crecimiento en Medios y Social Media."

En el plano digital, LinkedIn se consolida como la plataforma dominante para el posicionamiento ejecutivo, con más del 95% de los líderes activos allí, mientras que en X más del 85% no registra ninguna actividad.

HORSE también detecta una falta de consistencia generalizada entre los ejecutivos mejor posicionados: solo 4 de los 10 CEOs del Top 10 muestran actividad en las cuatro dimensiones analizadas —entre ellos Pierpaolo Barbieri y Martín Migoya—, mientras que la mayoría concentra sus esfuerzos en LinkedIn y medios, con una presencia mucho menor en eventos y cámaras empresariales.

Este último punto es muy importante, ya que como puntualizan en el informe Marchiaro y Daniello, "este no es un ranking de 'ejecutivos iluminados', sino de líderes que entienden que el éxito de largo plazo está directamente ligado a su capacidad de involucrarse, tomar posición y participar de las conversaciones relevantes. Ejecutivos que priorizan la innovación, el talento, la sostenibilidad y el crecimiento del negocio, sabiendo que hoy la confianza se construye con coherencia, datos y acción."

Otro hallazgo llamativo es la falta de especialización compartida: ninguna empresa lidera más de una de las seis dimensiones del estudio —Ualá, Netflix, Google, Amazon-AWS, ManpowerGroup y Philip Morris se reparten el primer puesto en cada una—, mientras que entre los CEOs solo Marcos Galperín (Mercado Libre) y Martín Migoya (Globant) logran liderar más de una dimensión, con dos primeros puestos cada uno.

El ranking HORSE 2026 también muestra una fuerte concentración de la influencia: el Top 10 de empresas se queda con el 17% del score total, y Servicios Financieros y Tecnología juntos concentran el 29% del score sectorial de la región. A nivel de liderazgo individual, además, el 56% de los CEOs del Top 100 dirige su compañía desde un país distinto al de su nacionalidad, un fenómeno de movilidad ejecutiva que convierte a Brasil en el principal hub de talento de la región y a Panamá en la base preferida de multinacionales como Mastercard y P&G.