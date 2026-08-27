Las empleadas domésticas tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, de acuerdo con el esquema acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Para quienes trabajan pocas horas por semana, se determina a partir del valor de la hora. De esta forma, las personas que trabajan 8 horas semanales cobrarán un básico de $123.899,84 más el nuevo bono.

Esto se debe a que aquellas personas que lleven a cabo tareas generales, como limpieza, lavado, planchado o mantenimiento del hogar, el valor mínimo de referencia para septiembre es de $3.871,87 por hora.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 8 horas semanales

Una trabajadora que realiza tareas generales y presta servicios 8 horas por semana se encuentra dentro del grupo de quienes trabajan menos de 12 horas semanales. Para septiembre, el valor mínimo de la hora con retiro será de $3.871,87.

El monto surge de aplicar el aumento del 1,8% previsto para septiembre sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026. Si se consideran cuatro semanas de trabajo, la cuenta es:

$3.871,87 × 8 horas × 4 semanas = $123.899,84

Ese es el resultado de multiplicar exclusivamente el valor mínimo de la hora por las horas trabajadas. Pero septiembre tiene además un componente adicional que modifica la cuenta.

El extra que se suma al sueldo de septiembre

El acuerdo salarial para el personal de casas particulares estableció una suma no remunerativa por única vez en agosto, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el adicional fue de $8.000.

El esquema acordado también estableció que esa suma se incorporará progresivamente al salario básico. En septiembre se incorpora el 25%, en octubre otro 50% y en noviembre el 25% restante.

Qué tareas se consideran dentro de la categoría general

La categoría de Personal para Tareas Generales es la quinta categoría del régimen de casas particulares e incluye tareas como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, entre otras actividades habituales del hogar.

La escala oficial distingue además entre trabajadoras con retiro y sin retiro. Para septiembre, el valor de referencia para tareas generales es de $3.871,87 por hora con retiro y $4.144,32 sin retiro. En una relación laboral de apenas cuatro horas semanales, lo habitual es que se trate de una trabajadora con retiro, ya que no reside en el domicilio donde presta servicios.

Qué pasa si trabaja más de cuatro horas por semana

El monto cambia de acuerdo con la cantidad de horas efectivamente trabajadas. El régimen de casas particulares establece que cuando la prestación es inferior a 24 horas semanales para un mismo empleador, la remuneración se determina de acuerdo con el tiempo trabajado y el valor horario correspondiente.

Por eso, no corresponde utilizar directamente el salario mensual de $475.001,19 fijado para una trabajadora de tareas generales con retiro. Ese importe corresponde a una jornada mensual completa y no a quien trabaja solamente algunas horas por semana.

La propia información oficial del régimen señala que los importes correspondientes a aportes y contribuciones también se determinan de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

Qué adicionales puede cobrar una empleada doméstica

El valor de la hora funciona como un piso, pero el ingreso final puede ser superior si corresponde aplicar otros conceptos. Entre ellos aparece la antigüedad, que debe contemplarse de acuerdo con los años de servicio reconocidos, y el adicional por zona desfavorable cuando la trabajadora presta tareas en las regiones alcanzadas por ese beneficio.

También deben contemplarse otros derechos laborales, como el aguinaldo, las vacaciones y los feriados, según corresponda. El Ministerio de Trabajo señala expresamente que la remuneración debe contemplar estos conceptos y las horas extras cuando correspondan.

En caso de trabajar horas suplementarias, además, corresponde un recargo del 50% en días comunes y del 100% los sábados después de las 13, domingos y feriados nacionales, según las reglas oficiales del régimen.

Cómo queda el cálculo para cuatro horas semanales

Para una empleada doméstica que realiza tareas generales, trabaja con retiro y cumple cuatro horas semanales, el cálculo de septiembre puede resumirse así:

Valor hora: $3.871,87

Horas semanales: 8

Horas consideradas en cuatro semanas: 32

Pago por horas: $123.899,84

Bono: $8.000

Total de referencia: $131.899,84

El resultado es una referencia para una trabajadora de tareas generales con esa carga horaria. El monto efectivo puede ser mayor si corresponde sumar antigüedad, zona desfavorable u otros conceptos laborales.

El esquema salarial continuará modificándose en los próximos meses. Después del 1,8% de septiembre, están previstos aumentos del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre, junto con la incorporación progresiva de la suma extraordinaria de agosto al salario básico.