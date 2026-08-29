La cuarta categoría de casas particulares fijó sus nuevos básicos y una suma fija. Cómo se paga la hora en septiembre y los extras por antigüedad

Contratar personal para el cuidado de niños y adultos mayores es un gasto muy importante en la economía de muchas familias argentinas. Con el último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, regulado por el Ministerio de Capital Humano, se definió un nuevo esquema salarial que impacta directamente en los pagos de septiembre de 2026.

El mismo establece un incremento progresivo para el tramo final del año, pero con una particularidad inmediata: la incorporación de un bono extraordinario no remunerativo. Este adicional busca recomponer el poder adquisitivo frente a la inflación y se pagará por única vez junto con los salarios correspondientes a las tareas realizadas durante el mes de agosto.

Quienes contratan servicios de niñeras, acompañantes de adultos mayores o asistencia a personas con discapacidad tienen que tener presente que dicho personal se encuadra dentro de la Cuarta Categoría, denominada legalmente "Asistencia y Cuidado de Personas". Esta clasificación abarca tanto tareas por hora como mensualizadas, con montos específicos según la modalidad de trabajo.

Cuánto cobra una niñera por hora y por mes en septiembre 2026

Al comenzar septiembre, los empleadores deben liquidar los salarios correspondientes al mes de agosto. En esta instancia, se aplica un incremento del 1,9% sobre la base salarial anterior, lo que actualiza los mínimos legales obligatorios.

De acuerdo a la escala oficializada por la Secretaría de Trabajo, los valores para la categoría de Cuidadores y Niñeras quedan conformados de la siguiente manera:

Personal con retiro: la hora de trabajo sube a $4.072,38 . Quienes cumplen una jornada completa (48 horas semanales) deben percibir un sueldo mensual mínimo de $514.903,51

la hora de trabajo sube a . Quienes cumplen una jornada completa (48 horas semanales) deben percibir un sueldo mensual mínimo de Personal sin retiro: la hora de trabajo pasa a $4.520,14. Para el formato mensualizado, el ingreso base asciende a $569.593,41

Es importante destacar que estos números representan un piso. En el mercado laboral actual, especialmente en el segmento de cuidados nocturnos, fines de semana o atención de alta complejidad, las remuneraciones pactadas suelen ubicarse por encima de esta escala oficial.

Cuál es el monto correspondiente por el bono según la jornada

Junto con el salario básico detallado en el punto anterior, las familias empleadoras deben abonar una suma fija no remunerativa. Este bono extraordinario funciona como un refuerzo inmediato y su valor no es fijo para todos los trabajadores, sino que varía proporcionalmente a la cantidad de horas semanales que se presten en el domicilio.

El esquema para liquidar el bono en septiembre es el siguiente:

Jornada de 16 horas semanales o más: perciben el tope del adicional, fijado en $20.000

Jornada intermedia (de 12 a menos de 16 horas semanales): cobran un extra de $11.500

Jornada reducida (menos de 12 horas semanales): reciben un monto de $8.000

Al ser de carácter no remunerativo, este concepto no tributa cargas sociales en el mes de pago y debe figurar detallado por separado en el recibo de sueldo bajo la denominación correspondiente al acuerdo paritario.

Cómo se integrará el bono al sueldo básico hasta fin de año

El diseño de esta paritaria incluyó una cláusula de absorción gradual. El bono extraordinario no desaparece de los ingresos del trabajador en los meses siguientes, sino que pasa a integrar el salario básico remunerativo en un proceso de tres etapas.

Para la cuarta categoría, el blanqueo de esta cifra impactará en el cálculo de aguinaldo y vacaciones futuras, estructurándose de este modo:

Septiembre 2026 (se cobra en octubre): el esquema marca una suba del 1,8% y la incorporación del primer 25% del bono al sueldo básico . Esto representa una suma directa de $5.000 para quienes hacen jornada completa, $2.875 para la jornada intermedia y $2.000 para la reducida

el esquema marca una suba del y la incorporación del primer . Esto representa una suma directa de para quienes hacen jornada completa, para la jornada intermedia y para la reducida Octubre 2026: se aplicará un aumento del 1,7% y se integrará la segunda cuota equivalente al 50% del bono

se aplicará un aumento del y se integrará la segunda cuota equivalente al Noviembre 2026: se determinó una suba del 1,6% y la incorporación del 25% restante . De esta forma, el total de la suma fija queda incorporado al cien por ciento dentro de la base remunerativa

se determinó una suba del y la incorporación del . De esta forma, el total de la suma fija queda incorporado al Diciembre 2026: sobre los salarios ya unificados y blanqueados, regirá un incremento final del 1,6%

De esta forma, en el mes de diciembre, el salario se habrá unificado al 100% con el bono, por lo que futuros incrementos impactarán en el monto total.