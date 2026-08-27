La actualización del Salario Mínimo definirá nuevos valores para la Prestación por Desempleo y modificará el piso y el techo que paga ANSES

La Prestación por Desempleo de ANSES tendrá nuevos valores después de la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil convocada para este viernes 28 de agosto.

El organismo deberá conocer primero qué decisión toma el Consejo sobre el salario mínimo y cuáles serán los nuevos montos del beneficio para los trabajadores que quedaron sin empleo.

La convocatoria oficial establece que la Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y Prestaciones por Desempleo se reunirá a las 10 del viernes para tratar dos cuestiones. Por un lado, la determinación del nuevo SMVM y la fijación de los montos mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo. Por otro lado, el plenario del Consejo fue convocado para las 12:30, con una segunda sesión prevista para las 14.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo

Actualmente, el Salario Mínimo, Vital y Móvil es de $376.600 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. El valor rige desde el 1° de agosto de 2026 y fue establecido en la Resolución 9/2025 de la Secretaría de Trabajo.

Ese salario mínimo funciona actualmente como referencia para el Seguro por Desempleo. Los indicadores oficiales de Seguridad Social de agosto informan un monto mínimo de $188.300 y un máximo de $376.600 para la prestación.

La relación entre ambos valores permite entender rápidamente el esquema vigente: el piso del beneficio equivale al 50% del salario mínimo, mientras que el máximo llega al 100% del SMVM. De esta manera, con un salario mínimo de $376.600, los límites actuales quedan establecidos en $188.300 y $376.600.

Pero eso no significa que todos los desempleados cobren el mismo importe. El cálculo individual parte de la remuneración que tenía cada trabajador antes de perder el empleo y luego se aplican los límites establecidos para el beneficio.

Cómo se calcula el monto que recibe cada trabajador

Para los trabajadores alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, ANSES establece que la cuota inicial equivale al 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados. El resultado nunca puede quedar por debajo ni por encima de los montos mínimo y máximo establecidos para la prestación.

Por ejemplo, si el cálculo sobre los salarios anteriores da un importe $170.000, el trabajador no cobra esa suma, sino que queda alcanzado por el piso vigente. Con los valores de agosto, percibiría como mínimo $188.300.

En cambio, si el cálculo supera los $376.600, la prestación queda limitada por el máximo. El sistema también contempla una reducción del beneficio en determinados períodos. Para trabajadores permanentes con 24 a 35 meses cotizados, ANSES establece ocho cuotas.

Las primeras cuatro corresponden al monto inicial y las siguientes cuatro equivalen al 85% de esa primera cuota. Con 36 meses o más cotizados, son 12 cuotas, con una reducción posterior al 85% y luego al 70%.

Qué puede pasar después de la reunión del viernes

Para quienes cobran el seguro, la decisión que tome el Consejo del Salario será clave. La comisión tiene previsto definir el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil y, en el mismo encuentro, determinar los montos mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo.

Por eso, antes de conocerse la resolución correspondiente no puede afirmarse cuál será exactamente el nuevo piso ni cuál será el nuevo techo que pagará ANSES. El dato definitivo surgirá de las decisiones que adopte el Consejo y de su posterior instrumentación.

Si, por ejemplo, el nuevo salario mínimo fuera fijado en $390.000 y se mantuviera un esquema equivalente al actual, el 50% representaría $195.000 y el 100% alcanzaría $390.000. En ese escenario, esos serían los valores de referencia para el piso y el techo del beneficio.

Si el salario mínimo se ubicara, en cambio, en $450.000, el 50% sería $225.000 y el 100% alcanzaría $450.000. Nuevamente, se trata de un ejemplo matemático y no de una proyección sobre la decisión que tomará el Consejo.

Cuándo se actualizó por última vez el salario mínimo

El actual SMVM de $376.600 forma parte de una escala de valores establecida por la Resolución 9/2025. El esquema llevó el salario mínimo a $341.000 en enero de 2026, $346.800 en febrero, $352.400 en marzo, $357.800 en abril, $363.000 en mayo, $367.800 en junio, $372.400 en julio y finalmente $376.600 desde agosto.

La nueva convocatoria llega luego de esa última actualización prevista. El Consejo deberá definir ahora el valor que tendrá el salario mínimo para el próximo período y, paralelamente, establecer los nuevos montos de la Prestación por Desempleo.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

El beneficio está destinado a trabajadores que quedaron desempleados y cumplen con las condiciones previstas por el régimen. En el caso de los trabajadores permanentes alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo, la cantidad de cuotas depende de los meses cotizados antes de la finalización de la relación laboral.

Con entre seis y 11 meses cotizados corresponden dos cuotas; entre 12 y 23 meses, cuatro; entre 24 y 35 meses, ocho; y con 36 meses o más, 12 cuotas. Para quienes tienen o cumplen 45 años o más durante la vigencia de la prestación, ANSES contempla además una extensión automática de seis meses, con cuotas equivalentes al 70% del valor de la primera.