AstraZeneca incorporó director de Oncología para el Cono Sur

El ejecutivo asumió el liderazgo del área terapéutica en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, con foco en transformar la atención del cáncer

La compañía biofarmacéutica AstraZeneca anuncia la designación de Pablo Plocharski como nuevo director de Oncología Cono Sur. El ejecutivo asumió sus funciones el 6 de agosto y se encuentra basado en Argentina.

En su nuevo rol, lidera la estrategia y el desarrollo del portafolio en la región, con el objetivo de transformar la atención medica del cáncer y avanzar en la ambición global de AstraZeneca de erradicarlo como causa de muerte.

"Es un orgullo sumarme a AstraZeneca, una organización donde la innovación es una forma de trabajar para que cada vez más pacientes puedan acceder a terapias que realmente cambian vidas. Me entusiasma ser parte de un equipo con ese propósito y tener la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de quienes más lo necesitan", señaló Plocharski.

Perfil de líder

Con una sólida trayectoria en oncología a nivel local y regional, Pablo Plocharski aporta una amplia experiencia en liderazgo de unidades de negocio, estrategia comercial, acceso y desarrollo de plataformas de diagnóstico molecular.

Antes de incorporarse a AstraZeneca, se desempeñó como consultor en HealthCare & Pharma, asesorando proyectos de estrategia para América Latina, expansión de mercados, programas de soporte a pacientes y diagnóstico molecular. Previamente, desarrolló gran parte de su carrera en Pfizer, donde ocupó posiciones como Therapeutic Area Lead Oncology Argentina, Regional Marketing Lead Oncology LATAM, Oncology Business Unit Manager Argentina y Medical Scientific Liaison.

En el ámbito académico, es Médico egresado de la Universidad de Buenos Aires y posee un MBA del IAE Business School. Además, complementó su formación con estudios en medicina farmacéutica, monitorización de ensayos clínicos y liderazgo.

Oncología en AstraZeneca

Desde su nuevo rol, el ejecutivo trabajará junto a los equipos de oncología de AstraZeneca para seguir impulsando la innovación, acercando nuevas opciones terapéuticas y contribuyendo a transformar los resultados para los pacientes en el Cono Sur. Su incorporación refuerza el compromiso de la compañía con el avance de la ciencia y con la construcción de un futuro en el que el cáncer pueda ser prevenido, tratado y, en última instancia, erradicado como causa de muerte.

La estrategia de AstraZeneca en oncología abarca el descubrimiento y desarrollo de terapias innovadoras con un enfoque de medicina de precisión, para patologías como cáncer de pulmón, mama, gastrointestinal, ginecológico, genitourinario, hematológico, cáncer de cabeza y cuello, y determinados tumores raros. Asimismo, la biofarmacéutica promueve alianzas con diversos actores del sistema de salud para favorecer diagnósticos más tempranos, ampliar el acceso a la innovación y contribuir a una atención centrada en las necesidades de cada persona.