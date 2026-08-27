Tras los aumentos, cuánto cobrará un empleado de comercio en septiembre 2026

De cuánto serán los salarios básicos para vendedores, auxiliares, cajeros, administrativos y otros empleados de comercio en septiembre

Los sueldos de empleados de comercio en Argentina llegarán en septiembre con el 1,9% de aumento negociado en paritarias para los haberes correspondientes a agosto. Con este nuevo incremento, el salario básico de la actividad pasa a ser de $1.305.461 para empleados de Maestranza, de $1.317.965 para los administrativos, y de $1.322.132 para Cajeros, Auxiliares y vendedores.

En la última reunión de fines de julio, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, FAECYS, junto a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, CAC, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas, UDECA, suscribieron la pauta salarial correspondiente al trimestre comprendido entre julio y septiembre de 2026.

El acuerdo paritario ya homologado para el Convenio Colectivo de Trabajo N° 130/75, establece las escalas salariales y las asignaciones extraordinarias que determinan los haberes devengados en agosto de 2026, los cuales se perciben efectivamente durante los primeros días de septiembre de 2026.

Acuerdo paritario para julio, agosto y septiembre de 2026

El entendimiento alcanzado en paritarias entre la representación gremial que encabeza Armando Cavalieri y las cámaras patronales fijó una recomposición salarial total del 5,7% aplicable sobre las escalas básicas de convenio correspondientes al mes de junio de 2026.

El incremento acordado se abona en forma nominal y no acumulativa a lo largo del trimestre, estructurándose en tres tramos iguales del 1,9% mensual distribuidos de la siguiente manera:

julio de 2026 : incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio. agosto de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

incremento del 1,9% sobre los básicos de junio. septiembre de 2026: incremento del 1,9% sobre los básicos de junio.

Bono de empleados de comercio en septiembre

Asimismo, las partes pactaron el otorgamiento de una asignación extraordinaria por única vez, de carácter no remunerativo y no acumulativo, por un valor total de $50.000.

Dicho monto se liquidó en dos cuotas consecutivas de $25.000 cada una: la primera cuota se abonó conjuntamente con los haberes de julio y la segunda cuota de $25.000 se liquida con el sueldo de agosto, el cual se cobra en septiembre. Para los trabajadores que cumplen jornadas discontinuas, a tiempo parcial o reducidas, el monto de esta asignación extraordinaria se abona de manera proporcional a las horas trabajadas.

Por otra parte, la paritaria resolvió prorrogar la incorporación de la suma fija no remunerativa de $120.000 a los salarios básicos convencionales. Esa suma continuará abonándose como concepto no remunerativo hasta su blanqueo paulatino, el cual se concretará en seis cuotas mensuales de $20.000 a aplicarse entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027. El esquema de incorporación prevé las siguientes etapas:

Diciembre de 2026 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Enero de 2027: incorporación de $20.000 al básico.

incorporación de $20.000 al básico. Febrero de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Marzo de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Abril de 2027 : incorporación de $20.000 al básico.

: incorporación de $20.000 al básico. Mayo de 2027: incorporación de $20.000 al básico final.

Las partes firmantes fijaron además una cláusula de revisión para octubre de 2026, oportunidad en la que volverán a reunirse para analizar la evolución de los índices económicos y evaluar eventuales ajustes salariales para el tramo final del año.

Escala salarial de empleados de comercio

FAECyS publicó la grilla de haberes brutos correspondiente a las tareas realizadas durante el mes de agosto de 2026, que se cobran de manera efectiva durante septiembre de 2026. Las cifras abarcan la suma del sueldo básico de convenio, el incremento no remunerativo acumulado y la segunda cuota de la asignación extraordinaria de $25.000.

A continuación se detalla la escala salarial completa para cada una de las categorías y escalafones del CCT 130/75, consignando la cifra total estipulada en la planilla oficial:

Maestranza

Maestranza Categoría A: $1.305.461

Maestranza Categoría B: $1.308.793

Maestranza Categoría C: $1.320.464

Administrativos

Administrativo Categoría A: $1.317.965

Administrativo Categoría B: $1.322.971

Administrativo Categoría C: $1.327.970

Administrativo Categoría D: $1.342.978

Administrativo Categoría E: $1.355.482

Administrativo Categoría F: $1.373.824

Cajeros

Cajeros Categoría A: $1.322.132

Cajeros Categoría B: $1.327.970

Cajeros Categoría C: $1.335.474

Auxiliares

Auxiliar Categoría A: $1.322.132

Auxiliar Categoría B: $1.330.469

Auxiliar Categoría C: $1.357.983

Auxiliar Especializado Categoría A: $1.332.140

Auxiliar Especializado Categoría B: $1.347.145

Vendedores

Vendedor Categoría A: $1.322.132

Vendedor Categoría B: $1.347.148

Vendedor Categoría C: $1.355.482

Vendedor Categoría D: $1.373.824

Menores de edad en jornada de 6 horas

Menores de 16 años: $1.173.313

Menores de 17 años: $1.178.318

Menores de edad en jornada de 8 horas

Maestranza y Servicios 16 años Categoría A: $1.289.635

Maestranza y Servicios 16 años Categoría B: $1.290.472

Maestranza y Servicios 16 años Categoría C: $1.291.166

Maestranza y Servicios 17 años Categoría A: $1.292.172.

Maestranza y Servicios 17 años Categoría B: $1.292.973

Maestranza y Servicios 17 años Categoría C: $1.293.649

Administrativos 16 años Categoría A: $1.289.633

Administrativos 16 años Categoría B: $1.290.472

Administrativos 16 años Categoría C: $1.291.311

Administrativos 16 años Categoría D: $1.292.172

Administrativos 17 años Categoría A: $1.292.172

Administrativos 17 años Categoría B: $1.292.966

Administrativos 17 años Categoría C: $1.293.805

Administrativos 17 años Categoría D: $1.294.640

Personal Auxiliar 16 años Categoría A: $1.290.472

Personal Auxiliar 16 años Categoría B: $1.291.311

Personal Auxiliar 17 años Categoría A: $1.292.966

Personal Auxiliar 17 años Categoría B: $1.293.807

Auxiliar Especializado 16 años Categoría A: $1.291.307

Auxiliar Especializado 16 años Categoría B: $1.292.172

Auxiliar Especializado 17 años Categoría A: $1.295.536

Auxiliar Especializado 17 años Categoría B: $1.296.299

Vale la pena aclarar que los anteriores son los salarios básicos totales para empleados de comercio registrados debidamente en agosto 2026 (se abonan en septiembre), pero nada impide que las compañías del sector paguen cifras superiores a estos montos para retener a sus mejores talentos.

Adicionales y suplementos vigentes

Junto con los haberes básicos fijados para la actividad, la normativa convencional contempla el pago de adicionales específicos que incrementan los salarios de acuerdo con el puesto de trabajo y las tareas desempeñadas.

Los suplementos establecidos para la liquidación de agosto 2026 abarcan los siguientes conceptos:

Adicional por armado de vidriera : plus adicional de $46.042,28

: plus adicional de $46.042,28 Adicional para Cajeros Categorías A y C : suplemento de $144.198,68

: suplemento de $144.198,68 Adicional para Cajeros Categoría B: $567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable.

$567.825,83 durante agosto, al que se suma un adicional fijado en $1.635,183 mensuales por faltante de caja conforme al acta acuerdo aplicable. Adicional por kilometraje para ayudante de chofer : un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia.

: un pago de $96,52 por kilómetro dentro de los primeros 100 kilómetros de la sede y $118,71 por kilómetro superada dicha distancia. Adicional por kilometraje para chofer : $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros.

: $118,55 por kilómetro en el radio inicial de 100 kilómetros y $138,25 por kilómetro en recorridos que superen los 100 kilómetros. Adicional por antigüedad: equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período.

equivale al 1% por cada año trabajado en la firma, calculándose sobre la suma de los conceptos remunerativos y no remunerativos del período. Asignación por presentismo: asignación complementaria sobre las cifras remunerativas y no remunerativas ingresadas en la liquidación mensual.

Con toda esta información, las compañías estarán en condiciones de abonar y tiempo y forma los sueldos de agosto de empleados de comercio en septiembre 2026.