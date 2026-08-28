Las cifras llegan a más de 18 millones de pesos por mes, pero varían por seniority y por la cuenca en la que se desempeñe cada trabajador

El ajuste salarial del 10% en el semestre, frente al 17% de inflación, comprime el poder adquisitivo, pese a beneficios.

La mediana salarial para C-Level en la industria energética argentina es de $18,9M/mes; juniors inician en $2,8M.

Un ejecutivo C-Level de la industria energética en la Argentina de Vaca Muerta puede cobrar más de 18 millones de pesos por mes como salario bruto, mientras que un junior de la categoría percibe alrededor de 2,8 millones de pesos.

Son datos sobre la escala salarial del sector con mayor perspectiva de negocios en la Argentina, que relevó durante el primer semestre la ONG Fundación Contactos Energéticos. Los mismos permiten entender las diferencias no solo por jerarquía de la posición profesional, sino también hacia el interior del rubro energético, de acuerdo a la cuenca en la cual se desempeña un talento, o la tarea. Las diferencias salariales suelen ser sustanciales.

Cómo son los sueldos de la industria de Energía en Argentina

El relevamiento se llevó a cabo en los primeros 20 días de junio 2026, y se elaboraron conclusiones en base a 645 respuestas.

Salario Bruto mediano : 10,3 millones e pesos

: 10,3 millones e pesos Salario Neto mediano : 8 millones de pesos

: 8 millones de pesos El 74% de la muestra cobra bono , con una magnitud típica de 2 a 3 sueldos.

, con una magnitud típica de 2 a 3 sueldos. Solo 3,3% de la muestra tiene la remuneración atada al precio del dólar

de la muestra tiene la Ajuste salarial en el primer semestre: 10%

Salarios por seniority. Fundación Contactos Energéticos para el Primer Semestre 2026

Al analizar estas tendencias, la Fundación expresó que la inflación del semestre completo se ubicaría cerca del 17% cuando el ajuste salarial mediano del sector fue del 10% en el mismo período, lo que habla de una compresión del salario real. "El mercado dejó atrás los ajustes masivos guiados solo por inflación y se mueve hacia una recomposición más selectiva: la inflación sigue siendo el criterio dominante (48%), pero ganan peso el desempeño individual y las encuestas de mercado. Solo el 3,3% ata su remuneración al dólar," añadieron.

Pero claro que esos sueldos varían de acuerdo a la empresa, el proyecto, el seniority de cada talento, y en el caso de este sector, según la cuenca en la que se desempeñen. La zona del Noroeste es la que tiene los salarios brutos medianos más bajos, mientras que el Golfo San Jorge tiene el mayor (11,2 millones de pesos por mes) pero muy cerca de de la zona de Magallanes o la cuenca Neuquina, que tienen 11 millones en cada caso como mediano.

También es interesante saber que los sueldos de quienes se desempeñan en oficina o casa central en esta industria no están tan lejos de quienes prestan servicios en locaciones que pueden ser áridas y complejas. En este caso, la Fundación Contactos Energéticos encontró que el sueldo mediano bruto es de 9,1 millones de pesos por mes.

Cuánto cobra un perfil junior de la industria energética

Las empresas de este sector como YPF, Pampa Energía, entre otras, son muy activas en lo que refiere a la contratación de jóvenes talentos. Tienen programas de pasantías y de jóvenes profesionales con mucha trayectoria y bien diseñados. Son también de las que aplican las mejores prácticas en cuanto a desarrollo de carrera, y son consideradas empresas escuela.

Así es que estas compañías tienen la posibilidad de elegir entre los mejores talentos del mercado para armar las filas jóvenes de su "pipeline".

Los sueldos brutos de empleados junior arrancan en 2,8 millones de pesos por mes, según relevó Fundación Contactos Energéticos. Los medianos están el 5,8 millones y como máximo los encuestados declararon 6 millones por mes en el percentil 75.

Salarios por cuenca. Fundación Contactos Energéticos para el Primer Semestre 2026

En comparación, los empleados semi senior van en un rango de entre 4,2 millones y 8,5 millones de pesos entre los dos percentiles extremos, y un mediano de 6,5 millones. Los empleados senior tienen una mediana de 9 millones y llegan a cobrar 12,5 millones, de acuerdo a la mencionada encuesta.

La tarea desempeñada puede hacer la diferencia: Perforación/Workover cobra $14 millones de mediana y Producción/Operaciones 12 millones. Del otro lado de la tabla están las funciones de soporte, como Mantenimiento, IT, Legal, que quedaron por debajo de la mediana del sector.

Cuánto ganan gerentes, directores y C-Level de la industria energética

Respecto de los cargos más altos, la Fundación encontró que las gerencias tienen un salario mediano bruto de 13 millones de pesos por mes, tan solo 2 millones menos que la mediana de los directores del mismo rubro.

Ahora bien, los ejecutivos C-Level muestran una mayor dispersión en sus salarios. La mediana del ingreso bruto está en 18,9 millones de pesos mensuales, pero en el percentil 25 el sueldo es de solo 11,5 millones, en tanto que en el percentil 75 cobran hasta 23,8 millones.

En este punto, lo que sobresale en la encuesta sobre salarios en la industria energética argentina es que en los primeros 5 años en una empresa esa antigüedad no es la que hace la diferencia. Los que cobran más de 25 millones de pesos mensuales son los que estuvieron más de 6 años en una compañía. Pero los que perciben ingresos superiores a 26 millones de pesos, declaran estar en una empresa hace más de 11 años.

La Fundación concluyó que la correlación entre experiencia total y salario es moderada , en tanto que la curva crece y se aplana después de los 15 años. En cambio, la antigüedad en la posición actual casi no correlaciona, y no se traduce en mejores ingresos.

Salarios por antigüedad. Fundación Contactos Energéticos para el Primer Semestre 2026

Beneficios corporativos

Al ser uno de los negocios más pujantes del país, las empresas de este rubro son también las que tienen carteras de beneficios más que nutridas. Aunque se destacan aquellos que son para los empleados de oficina más que para los de cuenca, como el home office que declara tener el 85% de esa muestra.

Cuatro de cada 10 tienen Flex Time y acceso a gimnasio. El 36% tiene el día de su cumpleaños libre, y el 32% cuenta con comedor o vianda.

Todos estos son beneficios altamente valorados por los empleados y complementan aquelos determinados por ley. Vale la pena decir también que estas grandes compañías suelen ofrecer medicina prepaga para todo el grupo familiar.

Solo el 15% tiene acciones de la compañía como "perk" corporativa. El pago de MBA o estudios de posgrado es aún más selectivo, y se dio en el 9% de los casos. La guadería fue para el mismo porcentaje de empleados de la industria energética.