En julio, Bumeran incorporó a su Index una nueva medición, que permite ver cómo la dispersión salarial se acortó en los últimos años

La brecha de género en el salario pretendido aumentó a 9,33% en julio, con $1.983.332 para hombres y $1.814.083 para mujeres.

El alza del salario pretendido se dio en puestos Junior; la brecha salarial general se acortó a 372,86%.

Con el objetivo de incrementar su poder de compra real, los trabajadores argentinos que buscaron nuevos empleos apuntaron a salarios más altos de lo que se venía pidiendo en meses anteriores. Así es que el Bumeran Index, la investigación que mensualmente da a conocer la plataforma de búsqueda de trabajo y talento, encontró que el salario pretendido promedio superó intermensualmente a la inflación oficial en julio, y se posición en $1.925.787 por mes.

Sin embargo, no todo el mercado se movió de manera uniforme. El alza se dio sobre todo en las posiciones de menor seniority, y en las postulaciones de candidatos varones en búsquedas laborales.

¿Por cuánto superó el salario pretendido a la inflacion en julio?

En julio de 2026, el salario promedio alcanzó $1.925.787, reflejando un aumento del 2,55% con respecto al mes anterior, pero solo 14,5% en 12 meses y del 11,21% en el primer semestre.

En tanto que la tasa de inflación mensual medida en julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) fue de 2,1% en el mes y de 33,8% desde julio 2025.

En esta edición, el Index incorporó una nueva variable, la brecha entre los salarios pretendidos más altos y más bajos. En julio pasado la distancia fue de 372,86%, mucho más baja que la de los últimos años: en 2023, la brecha salarial fue de 633,33%; en 2024 de 529,41%; en 2022 de 495,90%; y en 2025 de 393,33%. Es decir que la dispersión salarial se está acortando bastante en el mercado local, de la mano de la baja de la inflación desmedida de otros años.

A la vez, la brecha salarial medida por Bumeran fue de 247% para los puestos junior, de 268% para puestos semi senior y de 207% para las de jefatura o supervisión. "La de los Junior es la brecha más alta desde 2023 y la de los jefes y supervisores la más baja desde entonces", aclararon desde la plataforma.

"Conocer las expectativas salariales del mercado permite a las personas tener una referencia al momento de evaluar una oportunidad. Según el Index del Mercado Laboral, la brecha entre los salarios requeridos más bajos y los más altos registra una disminución sostenida año tras año. Este fenómeno puede ser resultado de una mayor revalorización de las pretensiones en las posiciones junior y, un comportamiento más moderado en las pretensiones de las jefaturas", explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

¿Cuáles fueron los salarios solicitados más altos y más bajos?

Salario pretendido promedio por seniority (Bumeran Index julio 2026)

De acuerdo a Bumeran, el salario requerido promedio en cada categoría fue en julio 2026:

Jefe / Supervisor, $2.711.995 mensuales

Semi- Senior y Senior, $1.948.385 mensuales

Junior, $1.423.721 mensuales.

En ese marco, la plataforma detectó que el salario pretendido promedio para puestos Junior saltó 4,26% por mes, un 2,57% en el Senior / Semi-Senior, pero solo 0,93% en el segmento Jefe / Supervisor. Es decir, son las personas de menor seniority y en consecuencia, de menor poder adquisitivo, las que están buscando incrementar sus ingresos.

En el segmento Jefe/Supervisor, Impuestos es el puesto donde se requiere el mayor salario pretendido de julio, $4.225.000. A la vez, las de menor requerimiento en este segmento, son las posiciones de Farmacia Hospitalaria, con $1.350.000 por mes.

En el segmento Senior / Semi Senior, las postulaciones para cubrir puestos de Ingeniería en Petróleo y Petroquímica registran la mayor pretensión salarial: $3.500.00 por mes. Las de Camareros están del otro lado de la tabla, con solo $950.000 mensuales.

En el segmento Junior, el puesto de Gerencia /Dirección General es el que registra la pretensión salarial más alta ($3.100.000) y el de Mantenimiento y limpieza, la más baja ($893.500).

Salario pretendido por sector en el segmento Senior / Semi-senior (Bumeran Index, julio 2026)

¿Cómo quedó la brecha salarial de género en julio de 2026?

En cuanto a las variables según género, aumenta la brecha de salario requerido entre hombres y mujeres, alcanzando en julio un 9,33 por ciento. En comparación con junio, el sueldo promedio pretendido por los hombres aumentó 2,30%, y el de las mujeres solo se incrementó un 0,61%, de acuerdo al relevamiento de Bumeran.

El salario promedio requerido por los hombres que se postularon a través de Bumeran fue de $1.983.332 por mes, mientras que el de las candidatas mujeres fue de $1.814.083 por mes.

La brecha salarial de género para puestos Junior fue de 4,47%, para puestos Senior / Semi-Senior, de 9,85%, y de 12,14% para Jefe / Supervisores.