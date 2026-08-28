Siete búsquedas abiertas para entrar a trabajar a Google Argentina
En un contexto donde el mercado laboral presenta desafíos complejos, acceder a una compañía de la envergadura de Google continúa siendo un verdadero sueño para miles de profesionales en la Argentina. La filial porteña de la gigante tecnológica mantiene una oferta constante de búsquedas laborales para abastecer tanto a sus divisiones regionales como a sus equipos globales. Dependiendo del perfil de cada candidato —que abarca desde la ingeniería en inteligencia artificial y la ciberseguridad hasta las relaciones públicas con artistas y las ventas corporativas—, existen oportunidades vigentes para sumarse a sus oficinas locales.
Para aplicar a cualquiera de estas búsquedas, los interesados deben cargar su currículum y perfil profesional directamente en la plataforma oficial de empleos de la compañía (Google Careers). A continuación, el detalle de las siete posiciones abiertas en Buenos Aires o de manera remota, junto a sus requisitos y responsabilidades principales.
Trabajar en Google Argentina: las búsquedas abiertas en agosto 2026
- 1. Senior Incident Response Security Consultant (Mandiant)
- Rol: Consultor sénior encargado de liderar la respuesta ante incidentes graves de ciberseguridad, análisis forense digital y mitigación de amenazas para clientes globales de la división Mandiant (Google Cloud).
- Requisitos: Título universitario en Ciencias de la Computación, Ciberseguridad o afines. Mínimo 5 años de experiencia en investigación de incidentes de punta a punta, forensia digital (redes, memoria, nube), manejo de entornos Linux/Unix y al menos 4 años programando en Python. Disponibilidad para viajar hasta un 30% del tiempo.
- 2. Label and Artist Relations Manager (YouTube)
- Rol: Responsable de gestionar las relaciones estratégicas entre YouTube y sellos discográficos, artistas y sus representantes en la región, coordinando lanzamientos, programas especiales y acciones de marketing musical.
- Requisitos: Licenciatura o experiencia equivalente. Mínimo 4 años de trayectoria en desarrollo de negocios, alianzas estratégicas, consultoría o gestión dentro de la industria musical, con experiencia en trato directo con ejecutivos C-Level.
- 3. Forward Deployed Engineer II, Generative AI (Global Service Delivery)
- Rol: Ingeniero especializado en Inteligencia Artificial Generativa que trabaja directamente sobre los entornos de los clientes corporativos para diseñar, programar e implementar soluciones avanzadas de IA estructurada y modelos conversacionales sobre Google Cloud.
- Requisitos: Grado académico en Ingeniería o Computación. Al menos 2 años de experiencia en desarrollo de software con Python, arquitectura de sistemas de IA en plataformas cloud (GCP) y creación de tuberías de datos mediante bases de datos vectoriales y arquitecturas RAG. Fluidez avanzada en español e inglés.
- 4. Customer Success Manager (Google Marketing Platform)
- Rol: Gestor de cuentas abocado a construir relaciones estratégicas con grandes anunciantes y agencias publicitarias, asesorándolos en el uso de las tecnologías analíticas y de compra de medios digitales de Google.
- Requisitos: Título universitario y un mínimo de 8 años de experiencia laboral en ventas, desarrollo de negocios, publicidad, gestión de cuentas o consultoría enfocada en clientes del sector publicitario.
- 5. Strategic Partner Manager, Scaled Partnerships (YouTube)
- Rol: Administrador de un portafolio de creadores de contenido estratégicos para la plataforma. Su función es asesorarlos en el crecimiento de sus canales, la adopción de herramientas de monetización y el cumplimiento de las políticas de la comunidad.
- Requisitos: Formación universitaria y experiencia previa dentro de la industria del video, los medios o el entretenimiento, habiendo trabajado directamente con creadores de contenido, gestión de clientes o desarrollo de alianzas.
- 6. Field Sales Representative, Public Sector (Google Cloud)
- Rol: Ejecutivo de ventas de campo encargado de liderar la estrategia comercial de soluciones en la nube (cloud) dirigidas a entidades, organismos e instituciones del sector público.
- Requisitos: Título profesional y un mínimo de 10 años de experiencia comprobable en ventas B2B de software o tecnologías de la nube con manejo de cuotas comerciales, ciclo completo de ventas y negociación de contratos corporativos. Fluidez profesional en idioma inglés.
- 7. Senior Red Team Security Consultant (Mandiant)
- Rol: Consultor ofensivo de ciberseguridad dedicado a realizar simulaciones de ataques cibernéticos (Red Team / Purple Team), pruebas de penetración (pentesting) en aplicaciones web, móviles y entornos en la nube para evaluar y fortalecer las defensas de las empresas.
- Requisitos: Título universitario en ciencias técnicas o sistemas. Al menos 5 años de experiencia ejecutando funciones de red teaming, auditorías de seguridad, scripting y uso de herramientas de pentesting. Fluidez avanzada en inglés y disponibilidad para viajar hasta un 30% del tiempo.