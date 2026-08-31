El Gobierno aumentó las Becas Manuel Belgrano y confirmó el pago de retroactivos acumulados

Educación oficializó la actualización de las Becas Manuel Belgrano para estudiantes universitarios y confirmó cómo se pagará el retroactivo

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, formalizó una actualización en los importes del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 544/2026 publicada en el Boletín Oficial, fundamentada en la reasignación de partidas presupuestarias para la educación universitaria dispuesta por el Decreto 594/2026.

Con esta disposición, la asignación mensual asciende a $187.495, alcanzando de forma directa a un cupo de 36.000 becarios activos de carreras universitarias y tecnicaturas en instituciones de educación superior públicas de todo el país.

Cómo evolucionó la beca en 2026 y cuál es el monto del retroactivo acumulado

El esquema de liquidación de las Becas Manuel Belgrano atravesó distintas etapas de ajuste a lo largo del año académico para acompañar la recomposición de los ingresos estudiantiles:

Monto inicial de la convocatoria: en el mes de marzo, la cuota fue fijada originalmente en $81.685 .

en el mes de marzo, la cuota fue fijada originalmente en . Primera actualización: durante el mes de junio, la asignación se ajustó de manera intermedia a $122.527 .

durante el mes de junio, la asignación se ajustó de manera intermedia a . Nuevo monto oficial: tras la reciente ampliación presupuestaria, el valor definitivo mensual escaló a $187.495.

Una de las particularidades centrales de la normativa radica en su aplicación retroactiva a partir del 1 de junio de 2026. Al dejarse sin efecto el valor intermedio previo, se genera una diferencia a favor del estudiante de $64.968 por cada cuota liquidada entre junio y agosto.

De este modo, los beneficiarios que ya venían percibiendo la beca recibirán las diferencias acumuladas junto con las liquidaciones programadas a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco Nación.

Requisitos y perfiles para acceder al beneficio

El Programa de Becas Manuel Belgrano está focalizado en jóvenes de hogares de bajos ingresos que cursan estudios superiores de grado o pregrado. Para conservar la titularidad del beneficio, los estudiantes deben cumplir con el siguiente perfil:

Nacionalidad: ser argentino nativo o naturalizado con Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente

Edad para ingresantes: tener entre 17 y 25 años cumplidos al momento de la postulación inicial

Edad para estudiantes avanzados: el límite se extiende hasta los 30 años para quienes se encuentren en tramos intermedios o finales de la carrera

Excepciones al límite de edad: quedan exentas del tope de edad las personas con discapacidad, pertenecientes a pueblos originarios o que encabecen hogares monoparentales con hijos menores a cargo

Límite de ingresos familiares: los ingresos mensuales consolidados del grupo familiar no pueden superar el equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Compatibilidad: El beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y empleos registrados en el sector formal, pero resulta incompatible con otras asignaciones estatales de similar finalidad, como Becas Progresar o los programas de la Fundación YPF

Cuáles son las disciplinas y áreas estratégicas alcanzadas

El programa prioriza exclusivamente a las disciplinas académicas vinculadas a la matriz productiva, la tecnología y el desarrollo económico nacional. El catálogo de carreras abarca los siguientes campos de estudio:

Energía e Hidrocarburos: tecnologías e ingenierías en petróleo, electricidad, gas y energías renovables

Minería y Geociencias: geología, geofísica e ingeniería en minas

Agroindustria y Biotecnología: producción agropecuaria, licenciatura en biotecnología e ingeniería de alimentos

Logística e Infraestructura: ingeniería civil, transporte, vialidad e infraestructura industrial

Tecnologías de la Información: ciencias de la computación, desarrollo de software, licenciatura en sistemas y ciencia de datos

Ciencias Exactas y Naturales: licenciaturas en física, química, biología y matemática

Profesorados Estratégicos: formación docente superior en física, química, matemática e informática

Exigencias académicas para mantener el cobro de la beca

La permanencia en el programa está sujeta a un esquema de evaluación académica anual que busca incentivar el avance regular en los planes de estudio. La duración máxima del beneficio es de tres años para carreras de pregrado y de cinco años para carreras de grado.

Entre los requisitos exigidos se destacan:

Primera renovación: Habiendo completado el primer año, el alumno debe certificar la aprobación de al menos el 50% de las materias estipuladas por el plan de estudios para dicho ciclo

Segunda renovación y subsiguientes: Se exige haber aprobado como mínimo el 67% de las materias correspondientes al año cursado

Certificación institucional: durante el mes de septiembre, las universidades públicas validan el estado de regularidad de los estudiantes matriculados

Incentivo al rendimiento: los becarios que aprueben el 80% o más de las asignaturas anuales acceden a una preaprobación directa para la siguiente convocatoria

Cómo consultar el estado del trámite y las fechas de pago

El seguimiento del beneficio se realiza de manera 100% digital a través de los canales oficiales del Estado:

Plataforma Becas Manuel Belgrano: ingresando a la web del programa con el usuario de Mi Argentina para verificar la resolución de la adjudicación

Mi ANSES: a través de la aplicación o el sitio web con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, consultando la solapa "Mis Cobros"

La suma se acredita directamente en una caja de ahorro gratuita en el Banco Nación asignada al becario. Cabe recordar que la convocatoria para este 2026 ya se encuentra cerrada.