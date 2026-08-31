Trabajadores textiles: cuánto cobrarán en septiembre y cómo quedan los salarios

SETIA acordó nuevos aumentos para los convenios 808/24 y 501/07, con subas en los básicos y sumas no remunerativas durante septiembre

Los trabajadores textiles llegan a septiembre de 2026 con nuevos valores salariales definidos por el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). Los acuerdos alcanzan a dos grupos diferentes: quienes están comprendidos en el CCT 808/24, correspondiente a la actividad textil, y quienes se encuentran bajo el CCT 501/07, vinculado con la industria de la indumentaria. Los dos convenios tienen esquemas diferentes.

En el primero, el aumento acumulado sobre los básicos llegará al 10% en diciembre, mientras que en el segundo se establecieron cinco etapas de actualización entre julio y noviembre. Por eso, el salario de septiembre depende del convenio y de la categoría de cada trabajador.

Cuánto cobran los trabajadores textiles del CCT 808/24 en septiembre

Para los trabajadores comprendidos en el CCT 808/24, SETIA acordó con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) un esquema que toma como referencia los salarios básicos de junio de 2026. El cronograma contempla aumentos progresivos de 1,5% en julio, 3% en agosto, 4,5% en septiembre, 6% en octubre, 8% en noviembre y 10% en diciembre.

Además del incremento sobre el básico, el acuerdo establece una suma no remunerativa de $300.960 en septiembre. Asimismo, los salarios quedan de la siguiente forma:

Supervisor General: $1.058.777

Supervisor: $1.034.732

Técnico Especialista: $1.034.732

Vendedores: $1.034.732

Encargados de Administración: $1.000.012

Encargados Mecánicos: $1.000.012

Ayudantes de Supervisor General: $1.000.012

Vendedor de Salón: $966.944

Empleado A: $935.454

Empleado B: $905.461

Auxiliar de Transporte A: $876.898

Auxiliar de Transporte B: $849.694

Auxiliar A: $799.110 Auxiliar B: $775.611

Estos importes corresponden exclusivamente al salario básico. A la hora de determinar el ingreso efectivo de cada trabajador también deben considerarse la suma no remunerativa de septiembre, la antigüedad y los adicionales que correspondan según la actividad y las condiciones particulares de cada empleado.

Cuánto cobran los trabajadores de la indumentaria en septiembre

Para quienes están comprendidos en el CCT 501/07, SETIA acordó con la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA) un esquema diferente. En este caso, la actualización se distribuye en cinco etapas: 5,5% en julio, 3,6% en agosto, 2,7% en septiembre, 2,5% en octubre y 2,5% en noviembre.

En septiembre, por lo tanto, corresponde una suba del 2,7% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto, acompañada por una suma no remunerativa equivalente al 6,5% del básico de septiembre.

Para el personal de planta, los valores de septiembre quedan de la siguiente manera:

Supervisor: sueldo básico de $1.376.058 y adicional de $89.444

Encargado: sueldo básico de $1.115.169 y adicional de $72.486

Empleado técnico especialista: sueldo básico de $881.412 y adicional de $57.292

Mecánico de planta: sueldo básico de $862.461 y adicional de $56.060

Chofer: sueldo básico de $992.670 y adicional de $64.524

Operador autoelevador A: sueldo básico de $960.826 y adicional de $62.454

Operador autoelevador B: sueldo básico de $896.825 y adicional de $58.294

Secretaria: sueldo básico de $832.823 y adicional de $54.134

Empleado A: sueldo básico de $825.449 y adicional de $53.654

Empleado B: sueldo básico de $803.482 y adicional de $52.226

Recepcionista: sueldo básico de $808.959 y adicional de $52.582

Repositor externo: sueldo básico de $803.482 y adicional de $52.226

Vidrierista: sueldo básico de $881.412 y adicional de $57.292

Auxiliar de venta: sueldo básico de $773.136 y adicional de $50.254

Empleado C: sueldo básico de $760.860 y adicional de $49.456

Ayudante de chofer: sueldo básico de $756.730 y adicional de $49.187

Maestranza y servicios: sueldo básico de $752.545 y adicional de $48.915

En este convenio, las sumas no remunerativas de cada etapa tienen una particularidad: el acuerdo establece que se incorporan al salario básico en el período siguiente. La suma correspondiente a noviembre será analizada por las partes en la próxima negociación y su incorporación a partir de diciembre no quedó establecida como automática.

Cuándo vuelven a negociar los trabajadores textiles

El acuerdo entre SETIA y FAIIA tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026. Las partes establecieron una nueva reunión para el 16 de noviembre, instancia en la que volverán a analizar la evolución de los salarios y la continuidad del esquema.

En el caso del CCT 808/24, el acuerdo entre SETIA y FITA se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. El cronograma contempla que los básicos alcancen en diciembre un aumento acumulado del 10% respecto de junio, mientras que la suma no remunerativa llegará también al 10% de esa referencia.

Por lo tanto, septiembre marca una nueva etapa dentro de las paritarias textiles de 2026: los trabajadores del CCT 808/24 incorporan el cuarto escalón de su recomposición semestral, mientras que los alcanzados por el CCT 501/07 aplican la tercera actualización del acuerdo. En ambos casos, el salario final dependerá no solo del básico sino también de las sumas no remunerativas, la antigüedad y los adicionales correspondientes a cada puesto.