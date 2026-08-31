El puesto es en Dr. Bombay, la empresa fabricante de helados fundada por el legendario rapero Snoop Dogg, y la postulación es a través de Deel

Dr. Bombay, la empresa fundada por el legendario rapero, Snoop Dogg, busca una persona para cubrir la vacante del mejor trabajo del mundo: ser catador de helados. Y le pagará 10.000 dólares mensuales por esta tarea. La compañía de gestión global de nómina, Deel, se hará cargo de la contratación, proporcionando un grupo de candidatos calificados de todo el mundo para entrevistar para el puesto.

El puesto para ser el primer catador oficial de la marca está abierto a solicitantes de cualquier parte del mundo y marca un nuevo capítulo en la forma en que Dr. Bombay está construyendo su equipo y su presencia de marca. La vacante de empleo ya está abierta, y se podrá aplicar durante dos semanas.

El catador de helados internacional trabajará bajo un contrato de tres meses, ganando $10.000 dólares al mes.

Descripción del puesto de catador de helados de Dr. Bombay

El puesto es completamente remoto y está abierto a candidatos en todo el mundo, con reuniones virtuales regulares y la posibilidad de hacer algunos viajes, segun comunicó Deel a este medio.

La posición está diseñada para ser inmersiva y continua: el catador de helados puede involucrarse tanto como desee, informando regularmente al equipo sobre sabores, tendencias e ideas. La persona contratada colaborará con el equipo de Dr. Bombay para crear un sabor de helado temático de Deel.

Requisitos para el puesto

Para esta contratación, Snoop Dogg y el equipo de Dr. Bombay priorizan la curiosidad, habilidades sociales sólidas y una personalidad extrovertida.

El candidato ideal deberá tener un criterio cultural agudo, estará conectado con las tendencias de alimentos y sabores, y tendrá la capacidad de identificar lo que está a punto de convertirse en tendencia antes de que llegue al público general.

El interés en la cultura gastronómica, la creación de contenido o la construcción de marca son una ventaja, y los candidatos destacados serán aquellos que aporten una voz distintiva y un entusiasmo real a la historia de Dr. Bombay.

"Desde pintas hasta paletas de helado Snoopsicles y algunas cosas nuevas que se están cocinando, cada bocado tiene que ser perfecto. Es por eso que nos asociamos con Deel para encontrar al próximo catador oficial de Dr. Bombay. Si reconoces el buen sabor cuando lo pruebas, queremos que te unas", dijo Snoop Dogg.

Snoop Dogg y Deel buscan al primer catador de helados de Dr. Bombay (foto gentileza de Deel)

"En Dr. Bombay creamos sabores de helado que a todos les encantan, a todos en todo el mundo, lo que significa que necesitamos a alguien en el equipo que pueda actuar como nuestro creador de tendencias global. Yo me encargaré de la ciencia detrás de escena; tú solo necesitas aportar curiosidad, papilas gustativas refinadas y un gran apetito para tener un impacto en el futuro de Dr. Bombay. Al trabajar con Deel, podemos encontrar a nuestro catador de helados internacional en cualquier rincón del mundo", expresó por su parte la Dra. Maya Warren, científica especializada en helados de Dr. Bombay.

El equipo de Snoop participará directamente en la revisión de los candidatos preseleccionados, y el propio Snoop llamará al candidato ganador para felicitarlo en primera persona. Dada la trayectoria de la marca, los candidatos deben ser capaces de demostrar un gusto excepcional, tanto literal como culturalmente.

Cómo será el contrato

Una vez contratado, el catador de helados se integrará de inmediato a Dr. Bombay, colaborando con el equipo para dar forma al próximo capítulo de la marca.

El acuerdo inicial es una colaboración de tres meses entre Deel y Dr. Bombay, con el potencial para futuras oportunidades en el equipo de marketing de Dr. Bombay más adelante.

Deel y Dr. Bombay también planean trabajar juntos en contenido que presente el candidato seleccionado, destacando el puesto y cómo es realmente trabajar desde adentro.