Natura cambia de CEO después de 10 años y anuncia la transición de liderazgo

La multinacional de belleza y cosmética, Natura, anunció una importante transición en su liderazgo ejecutivo. João Paulo Ferreira dejará la compañía a finales de septiembre, tras 10 años como CEO, cerrando la década en la cual Natura triplicó sus ingresos, alcanzó el liderazgo del sector en América Latina y fue reconocida como la marca más sustentable del mundo.

João Paulo Ferreira comentó: "Cierro un ciclo que me llena de orgullo y los logros de la empresa son resultado del trabajo de mucha gente. Estoy muy agradecido con las personas que construyen esta enorme red de afecto llamada Natura. En este período, Natura se convirtió en líder del mercado latinoamericano de belleza y mantuvo su solidez financiera en medio de las turbulencias del mundo y de los negocios".

Bajo el liderazgo de João Paulo, en los últimos 10 años la empresa se convirtió en multicanal, amplió su presencia en los mercados hispánicos y triplicó sus ingresos. Además de ser líder de la venta directa en la región, con 2,8 millones de consultoras de belleza, Natura se convirtió en una de las mayores cadenas de venta física del sector con más de 1.200 tiendas, y facturó en 2025 más de R$ 1,5 mil millones en el mercado digital, con e-commerce, marketplaces y plataformas de social commerce.

"Recientemente reformamos los cimientos de la empresa y ahora el camino está preparado para un nuevo ciclo de expansión. Creemos que este es un buen momento para la renovación del liderazgo de la empresa y para una nueva mirada de abundancia y posibilidades", dijo Ferreira.

Nuevo liderazgo en Natura

Para suceder a João Paulo, el Consejo de Administración nombró a Alessandro Carlucci, quien asumirá el 1 de octubre. Él ocupaba la posición de Chairman del Consejo y ya era miembro colegiado desde 2025, acompañando de cerca los negocios, habiendo sido ejecutivo de la empresa durante 25 años y CEO de Natura entre 2005 y 2014.

Alessandro Carlucci declaró: "En esta nueva etapa, con las bases de Natura restablecidas y un entorno altamente competitivo, el foco estará en acelerar la ejecución de la estrategia ya en curso y me siento muy honrado con la misión de conducir a la compañía en su próximo ciclo".

En reemplazo de Carlucci, Fábio Barbosa, miembro del Consejo Consultivo de la empresa, regresa a la presidencia del Consejo de Administración.

Barbosa destacó que en los últimos años Natura simplificó su estructura y regresó a sus orígenes, promoviendo la transición de ciclos sin rupturas. "Renovamos la composición del consejo y al mismo tiempo apoyamos una intensa modernización en el modelo operativo de la empresa. João Paulo nos acompañó en cada paso de este camino y estamos muy agradecidos por su liderazgo y dedicación. Su legado está marcado en la historia de Natura", declaró.

"Estamos también felices por el regreso de Alessandro Carlucci. Las experiencias que él acumuló en los últimos 12 años, sumadas a su ADN Natura, sintetizan la combinación entre memoria e innovación que construirá un nuevo ciclo de expansión sobre los cimientos dejados por João Paulo", concluyó Barbosa.