El monto surge de un nuevo acuerdo entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. Tendrán un alza de 6,96% en cuatro meses

Las dietas del Senado se ataron a los salarios del personal legislativo, pese a que UPCN considera insuficiente la recomposición salarial.

El aumento de los legisladores se vincula al acuerdo con gremios como UPCN para empleados estatales, acumulando un 6,96% en 4 meses.

Los senadores de la Nación cobrarán más de $13.100.000 brutos desde enero 2027 por un nuevo acuerdo paritario en el Congreso.

Los senadores de la Nación pasarán a cobrar más de $13.100.000 en bruto a partir de enero de 2027 a raíz de un nuevo acuerdo entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos para los módulos salariales del último cuatrimestre del año.

Los aumentos salariales son los mismos que el Gobierno acordó con los empleados estatales, pero sin bono, y acumulan un alza de 6,96% en cuatro meses:

1,9% en septiembre,

1,8% en octubre,

1,6% en noviembre,

1,5% en diciembre.

En 2024 los miembros de la Cámara Alta votaron a mano alzada atar sus dietas a las de los trabajadores del Parlamento. Por eso, con el nuevo acuerdo paritario de los estatales que se desempeñan en el Congreso de la Nación, también los cargos políticos como los de los senadores, reciben el incremento.

Después del revuelo que ocasionó la votación a mano alzada de 2024, el Parlamento anuló una suba para julio y agosto de 2025 y congeló sus dietas hasta el 31 de diciembre pasado en una votación unánime que contó 65 sufragios positivos.

Según el sistema, las dietas están compuestas por 2.500 módulos, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos extra por desarraigo. Además, se agregó una dieta más a las 12 de ese momento para equiparar el aguinaldo.

La única integrante del Senado que no cobra dieta es Alicia Kirchner, quien al ingresar como legisladora prefirió su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz, según recordó Noticias Argentinas.

Aumento para estatales del Congreso

La Delegación del Congreso de la Nación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación del Personal Legislativo (APL), y la delegción de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) en el Congreso, celebraron un nuevo acuerdo paritario, que eleva el valor del módulo en cuatro alzas consecutivas, a saber:

1,9% en septiembre,

1,8% en octubre,

1,6% en noviembre,

1,5% en diciembre.

Comunicado de UPCN Congreso por el aumento salarial paritario del tercer cuatrimestre 2026

Desde UPCN Congreso, sin embargo, acompañaron la noticia del acuerdo paritario con un comunicado en el cual reconocen que estos incrementos resultan insuficientes para recomponer el poder adquisitivo de los afiliados. Vale la pena recordar que en julio la inflación intermensual fue del 2,1%, superando ampliamente las alzas popuestas para los legisladores nacionales.

"No nos conformamos ni resignamos nuestro reclamo. Frente a un Gobierno que ajusta sobre los trabajadores y pretende imponer salarios por decreto, vamos a seguir defendiendo la paritaria, la negociación colectiva y un salario digno. Exigimos paritarias abiertas y una verdadera recomposición salarial," añadieron desde la mencionada entidad gremial en la misiva publicada en sus perfiles en redes sociales.