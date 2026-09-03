Tras los aumentos, en cuánto queda el sueldo de los metalúrgicos

La Secretaría de Trabajo homologó el acuerdo de la UOM para la Rama 17. Incluye una suba acumulativa del 23,5% y un pago extra de $210.000

La Secretaría de Trabajo de la Nación formalizó este martes la homologación del acuerdo salarial alcanzado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias de la actividad metalmecánica.

A través de la Disposición 1099-2026, emitida por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, quedó firme la recomposición del 23,5% para los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

El acuerdo, originalmente alcanzado el 14 de agosto con entidades como ADIMRA, AFARTE y CAMIMA, regirá hasta marzo de 2027. Luego de ese período, las sumas fijadas en carácter no remunerativo pasarán a integrar los salarios básicos.

Cuánto cobra por hora un metalúrgico en septiembre

Durante el mes de septiembre de 2026, el valor de la hora para un trabajador metalúrgico posicionado en la categoría ingresante (Rama 17 del CCT 260/75) se encuentra fijado en $4.485,97.

Este importe, que entró en vigencia el pasado 1° de agosto, se mantiene inalterable a lo largo de todo el mes de septiembre. El próximo salto en la escala salarial se ejecutará recién en octubre, momento en el cual el valor por hora para la base del escalafón ascenderá a $4.665,41.

Asimismo, el acuerdo paritario garantiza que las restantes categorías del convenio perciban este ajuste de manera directamente proporcional. Para el cálculo de estas subas, se toma como punto de partida la base salarial definida en el pacto de diciembre de 2025, incorporando además la suma compensatoria de carácter no remunerativo establecida durante las negociaciones.

El esquema progresivo homologado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) determina los siguientes montos por hora para la categoría ingresante de la Rama 17:

Agosto 2026: $4.485,97

Septiembre 2026: $4.485,97

Octubre 2026: $4.665,41

Diciembre 2026: $4.852,02

Enero 2027: $4.949,06

Marzo 2027: $5.122,28

El esquema de aumentos porcentuales mes a mes

El acta acuerdo combina actualizaciones porcentuales sobre los sueldos básicos y sumas fijas no remunerativas. En cuanto a las variaciones porcentuales, estas se aplicarán de forma acumulativa siguiendo el siguiente calendario:

Agosto de 2026: 4% de incremento

Octubre de 2026: 4% de incremento

Diciembre de 2026: 4% de incremento

Enero de 2027: 2% de incremento

Marzo de 2027: 3,5% de incremento

Asimismo, para sostener el poder adquisitivo en los meses donde no hay saltos porcentuales, el sindicato y las empresas pautaron el pago de bonos de carácter no remunerativo.

El cronograma de pagos, utilizando el formato detallado, quedó establecido de la siguiente manera:

Agosto 2026: cobro de $30.000

Septiembre 2026: cobro de $40.000

Octubre 2026: cobro de $30.000

Noviembre 2026: cobro de $50.000

Diciembre 2026: cobro de $40.000

Enero 2027: cobro de $40.000

Febrero 2027: cobro de $40.000

Marzo 2027: cobro de $25.000

Otra punto fundamental del documento homologado por la cartera laboral es la cancelación de un retroactivo correspondiente a la falta de actualización del período comprendido entre abril y julio de 2026.

Para subsanar ese desfase, los trabajadores metalúrgicos percibirán una gratificación extraordinaria y no remunerativa total de $210.000. Ese monto se liquida en tres cuotas consecutivas de $70.000, las cuales se abonan en conjunto con los salarios de agosto, septiembre y octubre.

Con la firma de la Disposición 1099-2026, el Gobierno exige que la liquidación de estos ítems no remunerativos respete las normativas de la Ley de Contrato de Trabajo, sumándose así al acuerdo de la Rama 21 (siderúrgicos) que ya había entrado en vigencia previamente.