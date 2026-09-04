El acuerdo salarial para casas particulares fijó tres nuevas subas hasta fin de año y modificó los básicos según categoría y modalidad de trabajo

El salario de las empleadas domésticas volverá a aumentar durante los últimos tres meses de 2026. La nueva paritaria estableció incrementos sucesivos para octubre, noviembre y diciembre, por lo que los valores mínimos volverán a modificarse después de la actualización aplicada en septiembre.

El esquema quedó formalizado mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial. El acuerdo contempla una suba del:

1,7%: en octubre.

en octubre. 1,6%: en noviembre.

en noviembre. 1,6%: en diciembre.

A estos porcentajes se suma la incorporación progresiva al salario básico de una suma no remunerativa correspondiente a agosto. El 25% se incorporó en septiembre, el 50% se suma en octubre y el 25% restante en noviembre.

Por este motivo, los salarios mínimos continuarán aumentando durante los próximos meses y no quedarán definidos con el valor vigente en septiembre.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre

En octubre comenzará a regir el aumento del 1,7% previsto por la paritaria. Además, se incorporará al salario básico el 50% de la suma extraordinaria correspondiente a agosto.

Para el personal de tareas generales, el valor mínimo será de $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. En el caso de quienes cobran de manera mensual, los pisos serán de $498.582,06 y $548.429,23, respectivamente.

Los salarios mínimos mensuales de octubre quedarán de la siguiente manera:

Supervisor/a: $599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro.

$599.514,52 con retiro y $661.702,46 sin retiro. Tareas específicas: $560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro.

$560.776,33 con retiro y $618.187,89 sin retiro. Caseros : $548.429,23.

: $548.429,23. Asistencia y cuidado de personas: $548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro.

$548.429,23 con retiro y $605.050 sin retiro. Tareas generales: $498.582,06 con retiro y $548.429,23 sin retiro.

En cuanto al valor de la hora:

Supervisor/a: $4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro.

$4.805,82 con retiro y $5.215,59 sin retiro. Tareas específicas: $4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro.

$4.580,80 con retiro y $4.973,38 sin retiro. Caseros: $4.337,53.

$4.337,53. Asistencia y cuidado de personas: $4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro.

$4.337,53 con retiro y $4.801,52 sin retiro. Tareas generales: $4.064,08 con retiro y $4.337,53 sin retiro.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en noviembre

En noviembre llegará una nueva actualización del 1,6%. Además, se incorporará al salario básico el 25% restante de la suma extraordinaria de agosto, por lo que ese componente quedará completamente integrado.

Para las tareas generales, el valor mínimo será de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Los salarios mensuales serán de $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

Los salarios mensuales mínimos serán:

Supervisor/a: $614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro.

$614.791,27 con retiro y $678.036,40 sin retiro. Tareas específicas: $575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro.

$575.394,53 con retiro y $633.782,08 sin retiro. Caseros: $562.837,52.

$562.837,52. Asistencia y cuidado de personas: $562.837,52 con retiro y $620.420,85 sin retiro.

$562.837,52 con retiro y $620.420,85 sin retiro. Tareas generales: $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Por hora, los valores serán:

Supervisor/a: $4.928,28 con retiro y $5.344,33 sin retiro.

$4.928,28 con retiro y $5.344,33 sin retiro. Tareas específicas: $4.700,21 con retiro y $5.098,84 sin retiro.

$4.700,21 con retiro y $5.098,84 sin retiro. Caseros: $4.451,49.

$4.451,49. Asistencia y cuidado de personas: $4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro.

$4.451,49 con retiro y $4.923,50 sin retiro. Tareas generales: $4.174,62 con retiro y $4.451,49 sin retiro.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en diciembre

El último aumento previsto por el acuerdo será del 1,6% en diciembre. Para ese momento, la suma extraordinaria de agosto ya estará completamente incorporada al salario básico.

En el caso de las tareas generales, el valor mínimo llegará a $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro. Para quienes están mensualizados, los pisos serán de $520.337,24 con retiro y $571.842,92 sin retiro.

Los salarios mensuales mínimos de diciembre serán:

Supervisor/a: $624.627,93 con retiro y $688.884,98 sin retiro.

$624.627,93 con retiro y $688.884,98 sin retiro. Tareas específicas: $584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro.

$584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro. Caseros: $571.842,92.

$571.842,92. Asistencia y cuidado de personas: $571.842,92 con retiro y $630.347,58 sin retiro.

$571.842,92 con retiro y $630.347,58 sin retiro. Tareas generales: $520.337,24 con retiro y $571.842,92 sin retiro.

Por hora, la escala quedará así:

Supervisor/a: $5.007,14 con retiro y $5.429,84 sin retiro.

$5.007,14 con retiro y $5.429,84 sin retiro. Tareas específicas: $4.775,41 con retiro y $5.180,42 sin retiro.

$4.775,41 con retiro y $5.180,42 sin retiro. Caseros: $4.522,71.

$4.522,71. Asistencia y cuidado de personas: $4.522,71 con retiro y $5.002,28 sin retiro.

$4.522,71 con retiro y $5.002,28 sin retiro. Tareas generales: $4.241,42 con retiro y $4.522,71 sin retiro.

Cómo queda el cronograma de aumentos

La nueva paritaria establece una secuencia de incrementos entre agosto y diciembre:

Agosto : 1,9%.

: 1,9%. Septiembre : 1,8%.

: 1,8%. Octubre : 1,7%.

: 1,7%. Noviembre : 1,6%.

: 1,6%. Diciembre: 1,6%.

Las subas se aplican de manera sucesiva sobre las bases salariales establecidas para cada período.

El acuerdo también contempla una suma no remunerativa por única vez, cuyo monto depende de la cantidad de horas trabajadas por semana:

16 horas semanales o más : $20.000.

: $20.000. Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500.

$11.500. Menos de 12 horas: $8.000.

El pago alcanza tanto al personal con retiro como al personal sin retiro.

Casas particulares: quiénes cobran un adicional del 31%

Los salarios mínimos pueden tener un incremento adicional para quienes trabajan en determinadas zonas del país. Se trata de un adicional por zona desfavorable del 31%.

El beneficio alcanza a quienes prestan tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

El adicional se aplica sobre los salarios mínimos correspondientes a las distintas categorías del régimen de casas particulares.

Los valores fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares funcionan como pisos salariales, por lo que las partes pueden acordar una remuneración superior.