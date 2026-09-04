Especialistas de recursos humanos revelan las estrategias que usan los argentinos por el miedo a perder el empleo y la baja motivación laboral

Ocho de cada 10 argentinos sienten miedo a perder el trabajo. A la vez, el 66% de los especialistas de Recursos Humanos considera que los talentos en su empresa tienen miedo a perder el puesto, sobre todo motivados por el mal contexto económico de la Argentina. Son las conclusiones de un informe sobre "job hugging" (abrazarse al trabajo) de Bumeran, enviado a iProfesional, que detalla también las estrategias que ponen en juego los empleados para "aferrarse a la silla".

En el resto de la región la tendencia es aún mayor: en Panamá el 87% dice que le preocupa quedarse sin trabajo; en Ecuador el 85%; y en Chile el 81%. Perú tiene el porcentaje más bajo con el 78%, según especificó la plataforma de Jobint. sobre el relevamiento realizado entre 4.646 personas de esos países y Argentina.

Dentro de la Argentina, el 85% de las encuestadas mujeres dijo que está preocupada por quedarse sin trabajo, lo mismo que el 78% de los varones y el 67% de quienes se identifican con otros géneros.

Ese temor, a la vez, afecta la búsqueda de empleo, por mayores trabas a aceptar una propuesta laboral. "El 'job hugging' es una realidad cada vez más visible en las organizaciones. Las personas ya no perciben el cambio de trabajo como una oportunidad de crecimiento sino como una situación amenazante," explicó Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

"El desafío para las organizaciones es identificar cuándo la permanencia en un puesto responde a un verdadero compromiso y cuándo es simplemente miedo. Para los talentos, el reto es considerar que pueden estar arriesgando más quedándose en un lugar que ya no contribuye a su desarrollo profesional ", añadió.

¿Qué estrategias usan los empleados para cuidar su puesto de trabajo?

Especialistas de RRHH sobre por qué hay miedo a perder el empleo (Bumeran, 2026)

El 66% de estos expertos encuentra que los trabajadores tienen miedo hoy a perder el trabajo. Entre quienes dieron esta opinión, el 42% dice que es por el actual contexto económico, y otro 23% considera que temen no encontrar un nuevo empleo.

En ese contexto, el 80% de los especialistas consultados por Bumeran en su último estudio considera que los talentos en su organización están "aferrados a la silla". Entre ellos, mencionan que pueden observar las siguientes estrategias asociadas a conservar ese puesto de trabajo:

33% buscan mantener un bajo perfil;

23% evitan conflictos;

23% conservan de manera estricta sus tareas;

9% toman más tareas;

6% buscan trabajar horas extras;

6% tratan de participar de muchos proyectos para volverse indispensables.

La estabilidad, lo más valorado en 2026

Estudio 'Job Hugging: agarrate fuerte' de Bumeran (septiembre 2026)

Como era de esperarse, con menos empleadores en la Argentina, noticias sobre empresas cerrando o despidiendo casi todos los días, la estabilidad que brinda el actual trabajo pasó a ser el factor más valorado por la mayoría de los talentos consultados por Bumeran (54%).

Bastante más lejos quedó la preocupación por el clima laboral y los compañeros (25%) y las oportunidades de crecimiento profesional (11%) o la chance de ser creativo (10%)

Cómo conservar el empleo en tiempos de crisis

El 35% de las personas trabajadoras en Argentina le dijo a Bumeran que le da miedo buscar un nuevo trabajo. Entre quienes expresan ese temor, el 27% señala como principal preocupación que la nueva organización pueda atravesar recortes o despidos poco después de su ingreso; mientras que el 20% teme no encontrar ofertas laborales atractivas o estables dentro de su sector.

Otro 19% mencionó la inestabilidad a nivel global; el 15% teme que el nuevo trabajo no le guste; el 10% señaló la pérdida de beneficios asociados con su antigüedad; y el 9% mencionó la pérdida de los años acumulados en su posición actual.

Pero ese temor tiene una fuerte incidencia de género: el 42% de las mujeres encuestadas lo mencionaron, frente a solo 28% de los varones cis y 21% de quienes se identifican con otros géneros.

Estudio 'Job Hugging: agarrate fuerte' de Bumeran (septiembre 2026)

El 79% de los talentos está pensando en cambiar de trabajo. Sin embargo, el 57% reconoce que revisa ofertas laborales pero nunca se postula.

Más aún, el 13% de los talentos dice que actualmente ninguna situación lo haría renunciar a su trabajo.

Asimismo, los especialistas de RR.HH. consultados vieron un panorama similar: el 78% percibe que los candidatos están más exigentes o cautelosos al momento de aceptar un nuevo empleo.

Job hugging: qué hacen los trabajadores para aferrarse a su puesto

El 60% de los consultados afirmó que no está motivado en su trabajo actual y un 75% apunta que su carrera está estancada. Sin embargo, un 46% señala que le gusta su trabajo y otro 15% que está muy comprometido con él y ama lo que hace.

En el otro extremo, el 21% dice estar poco comprometido y trabajar lo mínimo indispensable; y el 18% asegura no estar comprometido y querer renunciar. Al ser consultados por los motivos, en este grupo primó el no sentirse valorados como trabajadores (36%) y la baja motivación (18%).

Cómo explican los talentos la baja conexión con su empleo (Bumeran, 2026)

Los especialistas por su parte creen que el compromiso es bajo. Entre ellos, el 32% considera que más de la mitad de los talentos de su organización presenta esta actitud, el 29% estima que ocurre con una cuarta parte, el 18% cree que afecta a casi todos los talentos, el 16% considera que alcanza a la mitad y el 5% afirma que ocurre con todos.

Consultados específicamente por el "job hugging", el 55% de los talentos argentinos dijo sentirse parte de la tendencia a aferrarse a la silla, en línea con los resultados regionales. Entre ellos, el 40% afirma que se siente así desde hace más de un año; el 19% desde hace menos de seis meses; el 15% desde hace más de seis meses; el 11% desde hace menos de un año; y el 15% no sabe precisar desde cuándo.

A la vez, el 75% de los especialistas de Recursos Humanos consideró que el "job hugging" es muy frecuente en la actualidad y el 81% piensa que aumentará en los próximos años. Entre las causas que explican esta tendencia el 37% de los especialistas señala el contexto económico, el 19% la inestabilidad a nivel global; el 18% el miedo de los talentos a perder su lugar o estabilidad; y el 17% el temor a no encontrar otro trabajo. Además, el 4% atribuye el fenómeno a la falta de planes de movilidad interna; el 3% a la ansiedad frente al proceso de cambio; y el 2% al avance de la tecnología.