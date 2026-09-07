Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero por su trabajo en septiembre 2026

Los valores de los trabajos de mantenimiento y reparación del hogar varían según el oficio, la complejidad y la zona. Cuánto cobra cada uno

Los precios de los trabajos para mantener, reparar o renovar una vivienda pueden presentar diferencias importantes según el oficio, el tipo de tarea y el lugar donde se realice. En el caso de los albañiles, por el momento no hubo nuevos cambios en la escala salarial de la UOCRA, por lo que continúan como referencia los valores establecidos para agosto.

Por otr aparte, los electricistas y plomeros, en cambio, trabajan con presupuestos que dependen de las características de cada servicio. Contar con estos valores permite tener una referencia antes de solicitar un presupuesto para una reparación o una obra.

A su vez, es útil para quienes realizan estos trabajos y necesitan conocer los valores orientativos de su actividad. No obstante, hay una diferencia importante entre las cifras.

Para los trabajadores de la construcción alcanzados por convenio se trata de salarios básicos establecidos por la UOCRA, mientras que en electricidad y plomería los montos corresponden a precios orientativos de mano de obra que pueden modificarse según la localidad y las condiciones particulares del trabajo.

Cuánto cobra un albañil en agosto de 2026

Los trabajadores de la construcción incluidos en los convenios 76/75 y 577/10 tienen para agosto los valores correspondientes al tercer y último tramo del acuerdo salarial firmado para el período junio-agosto.

La suba aplicada ese mes fue del 1,9% sobre los básicos de julio, luego de los incrementos correspondientes a junio y julio. Por el momento, no se establecieron nuevos valores que modifiquen esta escala, por lo que los importes de agosto continúan como referencia.

La tabla salarial diferencia cuatro zonas geográficas y establece montos distintos para oficiales especializados, oficiales, medio oficiales y ayudantes.

Zona A

La Zona A incluye a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones contempladas dentro de esta región. Los básicos correspondientes a agosto son:

Oficial especializado: $7.420 por hora

Oficial: $6.348 por hora

Medio oficial: $5.866 por hora

Ayudante: $5.399 por hora

Sereno: $980.858 mensuales

Zona B

La Zona B contempla distintas regiones alcanzadas por adicionales vinculados con condiciones desfavorables. Allí, los valores son:

Oficial especializado: $8.237 por hora

Oficial: $7.049 por hora

Medio oficial: $6.502 por hora

Ayudante: $6.020 por hora

Sereno: $1.092.719 mensuales

Zona C

En la Zona C, los salarios básicos establecidos son:

Oficial especializado: $11.392 por hora

Oficial: $10.680 por hora

Medio oficial: $10.306 por hora

Ayudante: $10.007 por hora

Sereno: $1.639.782 mensuales

Zona C Austral

La escala de mayor valor corresponde a la Zona C Austral, donde los básicos alcanzan:

Oficial especializado: $14.841 por hora

Oficial: $12.695 por hora

Medio oficial: $11.732 por hora

Ayudante: $10.798 por hora

Sereno: $1.961.716 mensuales

Los importes mencionados corresponden a los salarios básicos fijados por convenio. Por eso, no representan de manera directa cuánto deberá pagar un particular por una obra o reparación.

Al momento de contratar un trabajo pueden sumarse otros conceptos, como materiales, herramientas, traslados, cargas y la modalidad bajo la cual se realiza la tarea.

Cuánto cuesta contratar a un electricista

En el caso de los electricistas independientes, no existe una escala salarial nacional que determine cuánto debe cobrar un profesional por cada reparación realizada en un domicilio.

El precio puede variar según la dificultad del trabajo, el tiempo que demande, la ubicación, los materiales necesarios y el tipo de intervención. Como referencia, Home Solution publica valores relevados entre profesionales y aclara que corresponden a mano de obra y no incluyen materiales.

Entre los servicios eléctricos más habituales aparecen los siguientes rangos:

Búsqueda y reparación de cortocircuitos: entre $57.974 y $91.865

Instalación de una boca eléctrica completa: entre $29.436 y $58.746

Visita técnica para diagnóstico: entre $25.577 y $71.101

Instalación eléctrica para aire acondicionado: entre $46.160 y $97.327

Colocación de termotanque eléctrico: entre $53.000 y $135.591

Por ejemplo, detectar el origen de una falla eléctrica y realizar un diagnóstico implica un trabajo diferente al de instalar un termotanque. Por eso, ambos servicios pueden presentar una diferencia considerable en el precio final.

También existen prestaciones de mayor costo, como el Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica (DCI). Las referencias disponibles para 2026 ubican este trabajo entre $149.000 y $266.000 de mano de obra, aunque el importe definitivo depende de las características de la instalación y del profesional matriculado.

Cuánto cobra un plomero en agosto de 2026

Los trabajos de plomería tampoco cuentan con una tarifa única aplicable a todos los servicios. El precio se define en función del desperfecto, la complejidad de la reparación y las condiciones en las que debe realizarse.

Según los valores de referencia publicados por Home Solution, una visita de diagnóstico puede costar entre $19.310 y $83.902. A partir de allí, el presupuesto puede aumentar de acuerdo con el tipo de intervención requerida.

Algunos de los servicios relevados presentan estos valores:

Cambio de sifón bajo mesada: entre $24.258 y $40.000

Cambio de grifería: entre $30.000 y $50.000

Cambio de llave de paso: entre $31.000 y $48.000

Instalación o cambio de inodoro: entre $30.000 y $50.000

Instalación de bidet: entre $33.000 y $48.000

Destapación simple: entre $30.000 y $66.000

Destapación urgente: entre $50.000 y $90.000

Colocación o cambio de bomba presurizadora: entre $54.600 y $109.000

La diferencia entre una destapación común y una urgente permite observar cómo la urgencia del servicio puede impactar en el presupuesto. Una reparación que debe resolverse de forma rápida, en especial fuera del horario habitual, puede tener un costo mayor que una tarea programada.

Por qué cambia tanto el precio de una reparación

Los valores publicados sirven como guía inicial, pero no necesariamente coinciden con lo que finalmente deberá pagar el propietario. Home Solution aclara que sus cifras son orientativas, corresponden a mano de obra y no contemplan los materiales. Además, el precio puede modificarse según la localidad, el tipo de trabajo y su complejidad.

En electricidad, por ejemplo, solucionar una falla puntual no demanda el mismo trabajo que renovar una parte de la instalación. En plomería también existen diferencias importantes: reemplazar una grifería es una tarea mucho más acotada que reparar una cañería que obliga a romper una pared o un piso.

Otros factores también pueden modificar el presupuesto, como los traslados, la necesidad de atención urgente, el estado de la instalación existente, las herramientas requeridas y los materiales que deban incorporarse.

Qué preguntar antes de contratar a un albañil, electricista o plomero

Antes de aceptar un presupuesto conviene consultar qué incluye exactamente la mano de obra, si los materiales están contemplados y cómo se resolverá cualquier problema adicional que aparezca durante la reparación.

Cuando la tarea no requiere una intervención inmediata, también puede ser útil pedir más de un presupuesto. Comparar distintas propuestas permite conocer mejor el valor de mercado y detectar si una diferencia de precio responde a la complejidad del trabajo o a las condiciones particulares ofrecidas por cada profesional.

En el caso de los albañiles, la escala de la UOCRA funciona como referencia para los trabajadores registrados alcanzados por convenio, pero no determina automáticamente cuánto debe pagar un particular por una obra. Además, por el momento no hubo una nueva actualización que reemplace los valores de agosto.

En cambio, para electricistas y plomeros, los precios relevados sirven como una referencia inicial para estimar cuánto puede costar una visita, un diagnóstico o una reparación, aunque el presupuesto definitivo siempre dependerá de las características concretas del trabajo.