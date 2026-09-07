Carolina López Camelo regresa a Novartis Argentina como Country President

La médica argentina con 20 años de experiencia en empresas como Sanofi, Eli Lilly y AbbVie, vuelve a Novartis a liderar una nueva etapa

Carolina López Camelo asumió como nueva Country President de Novartis Argentina. Desde el 1° de septiembre se encuentra al frente de la filial local, luego de desarrollar una extensa trayectoria en la industria farmacéutica y ocupar posiciones de liderazgo a nivel nacional e internacional.

"Me entusiasma volver a una compañía con un fuerte compromiso con la innovación y con el potencial de transformar la vida de las personas. Espero trabajar junto con todo el equipo para continuar fortaleciendo el aporte de Novartis al sistema de salud argentino, acompañar el desarrollo de talentos y la próxima etapa de la organización en el país", expresó López Camelo en un comunicado enviado a este medio.

Perfil de líder

Médica graduada de la Universidad de Buenos Aires, López Camelo cuenta con 20 años de experiencia en el sector. A lo largo de su carrera lideró áreas de Asuntos Médicos, liderazgo de áreas terapéuticas y gerenciamiento general en compañías como Eli Lilly, Menarini, AbbVie, Novartis y Sanofi.

Antes de asumir su nueva posición, se desempeñó en Sanofi como Country Lead y Pharma Head para el Cono Sur, con responsabilidad sobre las operaciones de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Desde ese rol, encabezó la estrategia de la compañía.

Su designación representa, además, su regreso a Novartis. Durante su etapa anterior en la compañía, Carolina lideró el negocio de Cardio-Renal-Metabólico y Respiratorio y el área de innovación. Su gestión se caracterizó por una mirada estratégica, el trabajo colaborativo y el compromiso con las necesidades de los pacientes.

Desde su nueva posición, Carolina aportará su experiencia integral del negocio, su conocimiento de la organización y su visión sobre los desafíos actuales de la industria para liderar la operación de Novartis en Argentina.