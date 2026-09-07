Los empresarios son optimistas a futuro pero no arriesgan y apuntan a mantener la rentabilidad, las inversiones y la dotación de personal.

Los empresarios argentinos proyectan que la inflación en 2026 será del 31% anual, y que el precio del dólar se ubicará en diciembre próximo en unos $1.665 por unidad, tomando como base el dólar oficial.

Los datos corresponden al último Índice de Confianza Empresaria de la organización de CEOs y dueños de empresas, Vistage, en Argentina. La buena noticia es que el relevamiento correspondiente al segundo trimestre del año (por cuándo se tomó el pulso de los empresarios) muestra que la expectativa de inflación de los número uno se recortó en tres puntos porcentuales desde la medición inmediatamente anterior de Vistage.

La confianza empresaria también creció, pero no repuntaron ni las perspectivas de crecimiento del negocio ni de la inversión.

Leve repunte de la confianza empresaria

El relevamiento, que contó con la participación de 355 directivos entre CEOs, Gerentes Generales y dueños de compañías, marcó un repunte al ubicar el Índice de Confianza Empresaria Vistage Argentina en los 94 puntos, lo que representa un avance de 5 puntos frente a los 89 registrados en el primer trimestre del año.

"El leve repunte del índice refleja que los empresarios observan cierta estabilidad hacia adelante, pero sin perder de vista los condicionamientos del corto plazo", señala Guadalupe San Martín, CEO de Vistage Argentina, en un comunicado.

Índice de Confianza Empresaria Vistage, segundo trimestre 2026

"Las proyecciones de ventas y facturación muestran señales positivas para algo más de la mitad de las empresas, pero conviven con un contexto exigente donde los costos y el flujo de caja encabezan las urgencias cotidianas. En este marco, los líderes ejecutivos optan mayoritariamente por la cautela: sostener las dotaciones de personal, mantener los niveles de inversión y calibrar sus listas de precios para sobrellevar un año donde la rentabilidad continuará siendo el mayor desafío", agregó.

Empleo en 2026: ¿qué estiman los empresarios?

En materia de empleo, el 51% de las firmas relevadas por Vistage mantendrá su dotación actual, el 26% buscará incrementarla y el 23% prevé achicarla.

Este dato puede complementarse con la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que relevó en junio la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (últimos datos disponibles) y que indicó que las expectativas netas de las empresas en lo referente a la contratación de personal para los próximos tres meses se recuperan en relación con la caída de mayo y se ubican en un valor similar a de abril.

Del 5% de las empresas que esperan tener cambios en su dotación de personal, el 3,2% espera aumentarla y el 1,9% disminuirla, lo cual arroja unas expectativas netas positivas de 1,3%. "Este valor se encuentra levemente sobre el promedio mensual de los últimos dos años y resulta superior al de junio del año pasado", indica el reporte oficial.

La tendencia es a mantener las inversiones y la rentabilidad

Al evaluar el comportamiento de la economía nacional frente al año anterior, el 24% de los encuestados por Vistage consideró que mejoró, el 38% indicó que se mantuvo estable y el 38% restante manifestó que empeoró. El optimismo se consolida al mirar el futuro: el 57% estima que la situación económica estará mejor en los próximos doce meses, mientras que un 33% pronostica que seguirá igual y apenas un 10% cree que empeorará.

En el terreno de la rentabilidad, el 44% prevé que se mantendrá sin variaciones. Solo el 20% de los líderes proyecta un incremento para el próximo año y el 36% calcula que disminuirá.

El 53% de los consultados prevé un aumento en el volumen de unidades vendidas, mientras que el 31% espera que no varíe y el 16% teme una caída. En sintonía, el 52% anticipa un incremento en su nivel de facturación, frente a un 33% que proyecta estabilidad y un 15% que estima un descenso. En cuanto a las inversiones en activos fijos, el 31% planea aumentarlas, el 49% mantenerlas y el 20% reducirlas.

Índice de Confianza Empresaria Vistage, segundo trimestre 2026

Por su parte, el 49% estima que los precios de sus bienes y servicios se mantendrán iguales, el 34% proyecta aumentos y el 17% bajas.

Al consultar sobre los principales desafíos que enfrentan los negocios en la actualidad, los temas financieros (financiación, flujo de caja y rentabilidad) continúan al frente de las preocupaciones, con el 28% de las menciones. Le siguen la incertidumbre económica con el 22%, los mayores costos (energía, salarios e insumos) con el 20%, los temas vinculados al ritmo de crecimiento con el 13% y los aspectos relacionados con el talento y personal con el 10%.