Grupo Newsan recibió el premio "Argentina Eficiente"
El Ministerio de Energía y Minería de la Nación galardonó a Grupo Newsan con el Premio Argentina Eficiente, distinguiendo la gestión de la eficiencia energética en el marco del estándar ISO 50.001.
De esta forma, la compañía consiguió el mayor puntaje y resultó ganadora de la instancia nacional de este premio, que reconoce a las organizaciones presentes en la Argentina que implementan y certifican un sistema de gestión de la energía en sus procesos.
La iniciativa se realiza en el marco del programa de Premios al Liderazgo en Gestión de la Energía (Energy Management Leadership Awards), convocado por el Clean Energy Ministerial (CEM), un foro mundial que tiene por objetivo reconocer a las organizaciones que contribuyan a construir una visión global sobre los beneficios de mejorar el desempeño energético en sus instalaciones.
"Ser la primera empresa argentina que recibe el Premio Argentina Eficiente es un orgullo", afirmó Marcela Cominelli, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Newsan, quien remató: "Newsan está comprometida en ofrecer a sus consumidores productos seguros, asequibles, y los más energéticamente eficientes, logrando así incentivar el ahorro de energía en cada uno de los hogares del país".