Grupo Newsan recibió el premio "Argentina Eficiente"

Se quedó con la primera edición del galardón que distingue a las firmas que gestionan su eficiencia energética bajo el estándar ISO 50.001

El Ministerio de Energí­a y Minerí­a de la Nación galardonó a Grupo Newsan con el Premio Argentina Eficiente, distinguiendo la gestión de la eficiencia energética en el marco del estándar ISO 50.001.

De esta forma, la compañí­a consiguió el mayor puntaje y resultó ganadora de la instancia nacional de este premio, que reconoce a las organizaciones presentes en la Argentina que implementan y certifican un sistema de gestión de la energí­a en sus procesos.

Te puede interesar Frávega y Fí bregas: el video que explica el curioso cambio de nombre

La iniciativa se realiza en el marco del programa de Premios al Liderazgo en Gestión de la Energí­a (Energy Management Leadership Awards), convocado por el Clean Energy Ministerial (CEM), un foro mundial que tiene por objetivo reconocer a las organizaciones que contribuyan a construir una visión global sobre los beneficios de mejorar el desempeño energético en sus instalaciones.

"Ser la primera empresa argentina que recibe el Premio Argentina Eficiente es un orgullo", afirmó Marcela Cominelli, gerente de Relaciones Institucionales de Grupo Newsan, quien remató: "Newsan está comprometida en ofrecer a sus consumidores productos seguros, asequibles, y los más energéticamente eficientes, logrando así­ incentivar el ahorro de energí­a en cada uno de los hogares del paí­s".