Nuevo modelo de negocios Microsoft propone la suscripción mensual para acceder a la Xbox One y sus servicios en cuotas

La empresa toma la iniciativa en pleno auge de los juegos online y de sus competidores. ¿Será la estrategia para destronar a Sony y Nintendo?

Microsoft confirmó esta semana, que comenzará a ofrecer un paquete que incluirá consola, juegos y servicio online en 24 cuotas. Este modelo de negocio se lanzará inicialmente en Estados Unidos pero no se descarta su desembarco en la región.

El paquete se llama All Access y permite acceder a cualquiera de los modelos de Xbox One (S o X), 100 juegos disponibles y 24 meses de Xbox Live Gold. El abono costará u$s22 si el usuario quiere una consola Xbox One S o, u$s36 en caso de requerir la consola más poderosa, la Xbox One X. Una vez abonadas las 24 cuotas la consola pasa a ser propiedad del usuario.

Quienes accedan al plan de Microsoft, el valor del producto junto a los servicios se puede reducir entre u$s20 y u$s60.

La empresa toma la iniciativa para aumentar las ventas y recuperar terreno entre Sony y Nintendo. Según sondeos privados, Sony lleva vendidas poco más de 81 millones de unidades de su consola Playstation 4 a nivel global. Microsoft no alcanza las 40 millones aunque la empresa no ofrece cifras oficiales. Otras fuentes contabilizan la cantidad de usuarios de Xbox Live que asciende a 60 millones.

Lo cierto es que ambas consolas compiten palmo a palmo desde el año 2013, mientras que Nintendo vendió cerca de 20 millones de unidades en tan solo un año y seis meses. Una cifra descomunal pero que se justifica considerando que la consola de la gran N tiene su filosofía en lo portátil.

Las suscripciones en los games

Las suscripciones en la industria de los videojuegos no son un modelo nuevo. Desde la aparición de Steam, pasando por Playstation Network, muchas empresas aplicaron diferentes modelos para captar usuarios dentro de sus plataformas.

En la Argentina existe Gloud, una plataforma que ofrece por una cuota mensual, acceso ilimitado a una plantilla de juegos predeterminada. La ventaja es que se puede jugar con cualquier PC y no requiere comprar una consola adicional. El servicio se ofrece vía streaming.

En el universo PC, Steam es el amo y señor. Es la plataforma que siempre presenta promociones para acceder a los mejores juegos o clásicos por monedas. Tiene títulos de elite pagos, games free to play y se puede acceder a hardware para mejorar cualquier PC. Hace poco tiempo, salió un competidor menor llamado Utomik que está en pleno proceso de crecimiento, pero por u$s10 podés acceder a una grilla de 750 juegos.

El futuro es el streaming

Microsoft confirmó estar trabajando en su propia plataforma online de juegos desde 2015. Algo así como la anteriormente mencionada Gloud. La empresa planteó que los usuarios demandan juegos y que ellos tienen las herramientas para subir a una nube la próxima generación de juegos.

Por otro lado, un rumor que surgió en el 2014, fue que la próxima consola de Sony también sería una alojada en la nube, pero la empresa no se hizo eco de la información.

El streaming es posiblemente, el futuro no solo de la música o las películas, sino también, de los games.

La evolución de la conectividad con tecnologías como la 5G, apuestan por el entretenimiento online. Velocidades que permiten correr juegos en 4K y conectar varios dispositivos a la vez son las que apuntalan esta idea de volcar contenidos sin necesidad de hardware específico. La consola comienza a despedirse y quizás, en diez o quince años, no estemos hablando de otra cosa más que nubes o plazas virtuales.