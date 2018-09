Ganadora del US Open Nissan nombra a la tenista Naomi Osaka como embajadora de la marca

La deportista es la primera de nacionalidad japonesa en ganar un título individual de Grand Slam. Venció a Serena Williams el último sábado

La tenista nipona Naomi Osaka fue nombrada nueva embajadora de Nissan Motor este jueves en la sede de la firma en Yokohama.

"Esta semana ha sido un sueño hecho realidad. Estoy muy honrada de representar a Japón y Nissan en el escenario mundial", dijo la deportista.

La tenista está clasificada como la número siete en el mundo.

"La marca siempre desafía las expectativas y espero llevar su visión para entusiasmar a nuevos públicos en todo el mundo", añadió.

El pasado 8 de septiembre Naomi Osaka de 20 años hizo historia al convertirse en la primera tenista japonesa -hombre o mujer- que gana un Grand Slam individual, tras derrotar por 6-2 y 6-4 a la estadounidense Serena Williams en la final del Abierto de EU.

El vicepresidente de Nissan Motor, Asako Hoshino, destacó durante el acto las "agallas y elegancia" de la tenista, que "no tiene miedo de enfrentarse a los mejores jugadores de tenis de nuestro tiempo y ganar".

La tenista habló de sus sentimientos tras ganar a Williams, su ídolo de la infancia, en un partido marcado por la polémica ante la actuación de la estadounidense, que enturbió su victoria.

"Me sentí muy feliz y sé que he logrado mucho. No creo que haya pensado siquiera en sentirme triste porque he tenido una experiencia que nunca había logrado al ganar una final como esa", dijo.