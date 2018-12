Hello Me! La icónica publicidad del Wonderbra vuelve a generar controversias

Tras 25 años, la famosa marca de sostenes Wonderbra lanza una campaña en la que reformula su eslogan más icónico. Las feministas, en contra.

El cartel antiguo de la marca, que presentaba a la supermodelo checa Eva Herzigova con el eslogan "Hello Boys", está siendo reemplazado por "Hello Me!" Con el objetivo de 'empoderar y liberar' a las mujeres.

Los nuevos pósters se lanzarán en ciudades de todo el Reino Unido, ya que los jefes de Wonderbra admiten que 'han aprendido mucho de Hello Boys'.

Pero las feministas dicen que la campaña, que presenta a una mujer que usa un sostén sin tirantes, es "una marca cínica", según expresa el Sunday Express.

La activista feminista Julie Bindel, cofundadora del grupo de reforma legal Justicia para Mujeres, dijo que las mujeres no serán engañadas al pensar que el anuncio es "empoderador".

Ella le dijo al Sunday Express: El anuncio de "Hello Boys" de Wonderbra, el flagelo del movimiento feminista a mediados de la década de 1990, era tan sexista que era casi una parodia.

"Estamos siendo alimentados con la burla de que el nuevo eslogan tiene menos que ver con atraer a los hombres sórdidos y más con la orientación a" mujeres empoderadas y liberadoras ".

Pero Wonderbra dice que no objetiva a las mujeres y que sus sostenes las ayudan a sentirse atractivas y seguras por sí mismas.

La gerente principal del proyecto, Olivia Capallera, dice que la campaña está dirigida a celebrar una 'era de mujeres empoderadas'.

Heather Nogeuira, jefa de marketing de la filial de la empresa matriz estadounidense Hanesbrands, defendió los carteles y dijo que el "cliché" sexista de su antigua campaña sería reemplazado por mujeres que se sienten sexys en "sus propios términos".

A pesar de la controversia que rodea a 'Hello Boys', a la que se culpó por detener el tráfico y causar accidentes de tráfico, fue votada como el cartel más emblemático de todos los tiempos por el público.

Una noticia que viene de Europa pero que sin dudas dará que hablar en el mundo del marketing y la publicidad global.