El peor error de la historia de Coca Cola toma vida en "Stranger Things"

En 1985 los dueños de Coca Cola quisieron innovar y crearon una nueva fórmula de la famosa gaseosa, la bautizaron New Coke y fue un inmenso fracaso.

Treinta y cuatro años después, el sabor que no gustó en el pasado regresa al mercado.

Curiosamente, lo que uno de los peores errores en la historia de la marca, vuelve triunfante de la mano de una de las series más exitosas en la historia de Netflix.

"En una asociación única para Netflix, el equipo de Stranger Things colaboró con Coca-Cola para sumergir a los espectadores en la nostalgia de los años ochenta. Los ejecutivos de Netflix visitaron los archivos de Coca-Cola en Atlanta el año pasado para estudiar el empaque, coleccionables, publicidad de New Coke y más, para asegurarse de que el guión reflejara los eventos históricos y que todos los accesorios y elementos visuales se mantuvieran fieles al período. New Coke aparecerá en varios episodios", dice el comunicado de prensa.

La marca aprovechará que la serie se ubica temporalmente en el mismo momento en que la compañía con sede en Atlanta lanzó su "nueva Coca Cola".

Everyone: I don’t think Stranger Things can get any more 80’s.

Stranger Things: Hold my New Coke… #StrangerThings3 #Enjoy pic.twitter.com/xnCGY1dkrQ